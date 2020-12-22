Жемчугов: оправдана ли паника в связи с мутировавшим штаммом COVID-19

Санитарный кордон вокруг Великобритании, все больше стран прекращают авиарейсы в Британию из-за нового штамма коронавируса, Молдова - не исключение.

Сказано в эфире Жемчугов: оправдана ли паника в связи с мутировавшим штаммом COVID-19

Молдова приостанавливает авиасообщение с Великобританией с полуночи 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в целях предотвращения распространения нового штамма коронавируса SARS CoV 2, выявленного в Великобритании, отметил Кабмин.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik прокомментировал разговоры, которые возникли после появления информации о мутировавшем штамме коронавируса в Соединенном Королевстве.

"Сформировалась реальная паника. Если раньше британцы связывали все неприятности с Brexit, то теперь — с коронавирусом. Говоря о повышении заразности нового вируса на 70 процентов, сами подумайте — сколько человек может инфицировать один носитель вируса? По определенной технологии подсчета, одного двух человек", — заявил специалист.

По словам эксперта, коронавирус мутировал уже десятки раз, однако паники в медицинском сообществе это не вызвало. Наиболее быстро распространяющейся инфекцией в мире является корь. В случае с этим инфекционным недугом один больной может заразить 18 человек.

"Изменения постоянно происходят во всех вирусах и бактериях. Это можно сравнить с калейдоскопом, когда, поворачивая трубочку, мы постоянно видим другую картинку. У вируса заложен механизм в его геноме, который постоянно модифицирует его. Все живые существа хотят занять новую территорию, и вирусы — в том числе", — отметил ученый.

Что касается вакцины от COVID-19, Жемчугов подчеркнул, что она рассчитана на уничтожение вируса, как такового, а скорость распространения заразы нового типа не влияет на эффективность введенной инъекции.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в распоряжении организации нет доказательств влияния нового варианта коронавируса на смертность. Пока что в ВОЗ поступила информация только о том, что он более заразен и распространяется быстрее уже известных штаммов.

Также организация не дает пока никаких жестких рекомендаций в связи с появлением нового штамма. В этой связи ВОЗ рекомендует каждому государству самостоятельно оценить риски и самим принимать решение о введении ограничений.

Между тем, рейсы из Великобритании перестали принимать многие страны ЕС, а также Турция, Израиль и Саудовская Аравия, которая решила закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы.

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