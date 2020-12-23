Янков: какой транспорт безопаснее для того, чтобы не заразиться COVID-19

Во время пандемии коронавируса для дальних поездок предпочтительнее наземный, а не воздушный маршрут.

Сказано в эфире Янков: какой транспорт безопаснее для того, чтобы не заразиться COVID-19

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в интервью радио Sputnik отметил, что в поездах, если сравнивать их с самолетами, на одного человека приходится больше пространства и воздуха, поэтому снижается концентрация патогенов и, соответственно, риск заразиться коронавирусом.

"Как показывает практика, очагами массового заражения ни поезд, ни самолет не становятся, однако поезд все-таки чуть безопаснее. В поезде немножко больше квадратных метров площади и немного больше кубических метров воздуха на одного пассажира. Это важно. Даже в вагоне с креслами места больше, чем в самолете, где кресла стоят гораздо ближе друг к другу, чем в самолете. В вагонах купе еще больше места на пассажира, и вероятность заразиться немножко меньше", – считает Кирилл Янков.

Особенности вентиляции в поездах тоже способствуют повышению уровня безопасности, полагает председатель Союза пассажиров России.

"В самолете стандартно высокая циркуляция воздуха. В поездах единого стандарта нет, но в большинстве современных вагонов есть кондиционеры, хотя встречаются и старые вагоны без них, но там все-таки можно открыть форточку. В самых новых вагонах встроены еще системы обеззараживания воздуха", – пояснил Кирилл Янков.

Также в поездах можно более точно настроить вентиляцию и обеспечить приток свежего воздуха, резюмировал эксперт.

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