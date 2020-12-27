Инаугурация Санду под рев тракторов и неопределенность в политике Молдовы

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Несмотря на пандемию и сравнительно высокие цифры заражаемости граждан коронавирусом нового типа, минувшая семидневка была поистине насыщенной - протесты аграриев, заявление об отставке правительства Кику, последние дни пребывания президента Игоря Додона в должности и "под занавес" - инаугурация Майи Санду. Ведущие эксперты страны в эфире студии Sputnik Молдова проанализировали ход событий и дали прогноз на будущее.
Каста аграрных "плакальщиков"
Неделя началась с протестов фермеров, которые, несмотря на то, что правительство выделило им субсидии, продолжили "бузу" и начали сменять выкрикиваемые лозунги с социальных на политические.
В нынешнем году правительство пошло на невиданные уступки фермерам, еще осенью минувшего года выделив им в виде субсидий за потери от засухи беспрецедентную за все 29 лет независимости сумму в 300 миллионов леев. Но аппетит, как известно, приходит во время еды, а молдавские трактористы не успокаиваются и, помимо экономических, выступают и с политическими требованиями. Почему так происходит? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Роман Киркэ.
"Это одни и те же люди, которые постоянно получают субсидии. У нас в стране за последние годы сформировалось несколько каст аграриев. Они объединились и из общественной становятся значимой политической силой. Я не согласен с тем, что государство должно компенсировать их потери, как и любого бизнеса. Государство лишь может выдавать гранты", — сказал эксперт.
По словам собеседника, нынешняя ситуация с протестами аграриев — не что иное, как прямое политическое давление на правительство страны. Киркэ выразил сожаление, что кабмин пошел на попятную требованиям протестующих фермеров, выделив крупные суммы на покрытие потерь от засухи.
"Сама система страхования от природных рисков может работать, но она оказывается недееспособной как таковая в условиях засухи. Нельзя застраховать форс-мажорные ситуации, когда все пострадали от засухи. Просто нет источника для покрытия этих потерь", — отметил экономический эксперт.
Киркэ привел в пример другие отрасли экономики, которые не меньше пострадали в нынешнем году, но их представители не ставили ультиматумов правительству и старались сами найти выход из тяжелой ситуации.
"Танец тракторов" под дудку Запада
Под видом решения проблем, связанных с засухой, и требований у правительства компенсаций за понесенные потери, молдавские фермеры активно озвучивали политическую повестку, желая незамедлительной отставки кабмина и досрочных выборов – такие спичи аграриев были неслучайными, заранее срежиссированными и "отрепетированными", а главным режиссером "действа" на площади в Кишиневе выступали западные кураторы молдавских правых партий. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова депутат парламента Николай Паскару.
"Аграрии стали политическим инструментом в руках некоторых молдавских политиков. Все их действия вписываются в проект ряда политических партий Молдовы, а они таким образом хотят оказать давление на ситуацию в стране, желая ее дестабилизировать", – отметил собеседник.
По мнению депутата, оппозиционные силы стремятся довести ситуацию примерно до той, которая существует в Беларуси, где много месяцев подряд не стихали протестные действия. Цель этих молдавских "протестующих", по словам Паскару, была слабо завуалирована и стала ясна довольно быстро – после того, как они получили беспрецедентную за 29 лет независимости помощь от государства в размере 300 миллионов леев, все равно не успокоились, выдав, таким образом, свои подлинные стремления.
"В Молдове давно сформировалась прослойка "дежурных протестующих". Это и "дежурные" ветераны приднестровского конфликта, и некоторые представители транспортных компаний. Я бы не сказал, что их права сильно ущемлены. Год назад, когда у них были проблемы с документами, с "дозволами" в Россию, транспортники не были такими активными", – добавил Паскару.
Подобные действия большинства протестующих в республике категорий населения депутат назвал "политическим заказом из-за рубежа", отметив при этом, что ситуацией многие воспользовались, поскольку она была продиктована именно политической конъюнктурой.
Отставка правительства и политическая неопределенность
На решение об уходе правительства в ближайшее время повлияла совокупность факторов – это и нажим протестной волны, и экономические трудности, возникшие в связи с пандемией коронавируса, и договоренность годичной давности Иона Кику с Игорем Додоном о том, что он возглавит правительство лишь на ограниченный временной отрезок. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Роман Михэеш.
"Нельзя исключать, что Кику подвигло на такое решение давнишнее противостояние с Иланом Шором, в частности, позиция по возвращению в собственность государства Международного аэропорта Кишинева. Кику выступал ранее с жесткими заявлениями в его адрес. Сейчас депутаты от фракции партии "Шор" входят в негласную коалицию в парламенте", – заявил собеседник.
По словам эксперта, решение о том, чтобы премьер подал в отставку, могло быть продиктовано и текущей политической конъюнктурой, когда Додон по рекомендации своих соратников решил попросить его о таком шаге.
"Сейчас мяч – на поле Санду. Она должна определить, кто станет первым кандидатом в премьер-министры. Здесь все зависит от фамилии этого человека. Интрига в том, будет это реальный или фиктивный кандидат, чтобы после вторичного провала в парламенте объявить досрочные выборы в высший законодательный орган страны", – отметил Михэеш.
Аналитик уверен, что партия "Действие и солидарность" (PAS) на данном политическом этапе заинтересована в досрочном прекращении мандата законодательного корпуса, чтобы закрепить результат, полученный на президентских выборах. Максимум, на который может рассчитывать это политформирование, эксперт оценил в 30 депутатских кресел.
Михэеш не исключил и другой сценарий, при котором фракция ПСРМ и блок Pentru Moldova могут предложить президенту кандидатуру своего премьер-министра, собрав для этого подписи 51 депутата. В таком случае Санду будет обязана выдвинуть его на утверждение парламенту. Эксперт порекомендовал не списывать со счетов и такой вариант развития событий.
Санду не сможет стать президентом для всех
Согласно Конституции Молдовы, пост президента страны подразумевает его равноудаленность от политических партий, невозможность осуществлять полномочия лишь для группы граждан, а для всего народа, клятву на верность которому он дает, принимая присягу. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор политологии Александр Кузнецов.
"Президент не должен быть членом ни одной из партий. Сам синоним слова президент – это глава государства. А государство не может симпатизировать какой-то партии. Но все это - в теории, на практике сложнее. Любой президент хочет добиться большего в своей деятельности. А для этого ему необходимо сотрудничать с партиями, представленными в парламенте", – заявил эксперт.
Политолог напомнил: дополнительные и негласные, не прописанные в законе властные полномочия, президент страны может получить заручившись поддержкой мажоритарной коалиции депутатов в высшем законодательном органе страны. Для этого сразу после вступления в должность ему следует начинать переговоры с парламентскими фракциями, уверен Кузнецов.
"Майе Санду не удастся стать президентом для всех. То, что она ранее определила для себя как политическое кредо, ей сделать самостоятельно, без властного большинства в парламенте, будет почти невозможно. У нее нет конституционных полномочий", - добавил собеседник.
В случае, если в республике не будут спровоцированы досрочные парламентские выборы, единственное, что остается Санду – широкий диалог со всеми политическими силами, подчеркивает эксперт. Однако у этих партий иные доктрины, которые вряд ли разделяет новоизбранный президент.
"Если Санду не удастся договориться с фракциями, значит, ее обещания остаются невыполнимыми", - резюмировал собеседник.
Инаугурация прошла, проблемы остались...
После инаугурации президент республики Майя Санду оказалась в довольно сложной ситуации, выходом из которой станет глубокий анализ возможных сценариев, по которым ей следует действовать. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Корнелиу Чуря.
"Ей будет непросто определиться с планом дальнейших действий, поскольку команда у нее "не ахти". Она должна проконсультироваться со своими западными партнерами, от которых зависит. То есть это определенный период времени, который уйдет у Санду на сбор рекомендаций", – сказал эксперт.
По словам аналитика, этим и было вызвано сравнительно долгое молчание Санду до инаугурации, отсутствие реакции на те или иные острые политические события в стране. При сложившейся конъюнктуре новый президент Молдовы предпочла молчание, чтобы не загонять себя в угол, из которого потом трудно выбраться.
"Партия PAS высказала свою позицию насчет досрочных выборов, но она не до конца понятна, поскольку именно этому политформированию придется договариваться с правительством Кику, чтобы отставленный кабмин выполнял свои обязательства еще в течение трех месяцев до досрочных выборов", – резюмировал Чуря.
Сценарии на выбор
Теоретически в Молдове возможны два варианта развития политических событий после того, как Майя Санду официально стала президентом страны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.
"Один из сценариев – Санду дважды предлагает кандидатуры премьеров, парламент их отклоняет, и страна движется к досрочным выборам. Еще один вариант – парламентарии и президент договариваются и в течение 90 дней не выдвигают никого на пост главы кабмина, провоцируя внеочередной электоральный тур для высшего законодательного органа страны", – заявил эксперт.
По словам политолога, оба сценария являются реалистичными, но решающим фактором станет стремление нового президента и лояльной к ней партии "Действие и солидарность" как можно быстрее провести досрочные выборы в парламент, чтобы получить больше депутатских мандатов.
"Каждая неделя, каждый месяц простоя и бездействия правительства и всей команды будут играть против Майи Санду. Даже по самому быстрому варианту досрочные выборы могут пройти не ранее мая–июня следующего года. Если же возникнут разногласия, а они будут, процесс затянется", – добавил Шаповалов.
Эксперт подчеркнул, что новому президенту будет сложно взаимодействовать с ветвями власти, поскольку у нее нет четкой программы действий, основанной на глубоком анализе текущей ситуации, равно как и пошагового сценария дальнейшего развития Молдовы.
В четверг Майя Санду принесла присягу и официально стала шестым президентом Молдовы. Согласно Конституции страны, президент избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. Начиная с 28 декабря, Санду намерена начать консультации с парламентскими фракциями. Об этом заявила пресс-служба администрации главы государства.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>