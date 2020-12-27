Инаугурация Санду под рев тракторов и неопределенность в политике Молдовы

Минувшая неделя была богата на события - и политические, и общественные. Обозреватель Sputnik Молдова вместе с экспертами проанализировал основные из них и попытался сформулировать прогноз на будущее: чего ждать молдавскому обществу от отечественных политиков?

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Несмотря на пандемию и сравнительно высокие цифры заражаемости граждан коронавирусом нового типа, минувшая семидневка была поистине насыщенной - протесты аграриев, заявление об отставке правительства Кику, последние дни пребывания президента Игоря Додона в должности и "под занавес" - инаугурация Майи Санду. Ведущие эксперты страны в эфире студии Sputnik Молдова проанализировали ход событий и дали прогноз на будущее.

Каста аграрных "плакальщиков"

Неделя началась с протестов фермеров, которые, несмотря на то, что правительство выделило им субсидии, продолжили "бузу" и начали сменять выкрикиваемые лозунги с социальных на политические.

© Sputnik / Mihai Caraus Протест аграриев в Кишиневе 22 декабря 2020 года

В нынешнем году правительство пошло на невиданные уступки фермерам, еще осенью минувшего года выделив им в виде субсидий за потери от засухи беспрецедентную за все 29 лет независимости сумму в 300 миллионов леев. Но аппетит, как известно, приходит во время еды, а молдавские трактористы не успокаиваются и, помимо экономических, выступают и с политическими требованиями. Почему так происходит? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Роман Киркэ.

"Это одни и те же люди, которые постоянно получают субсидии. У нас в стране за последние годы сформировалось несколько каст аграриев. Они объединились и из общественной становятся значимой политической силой. Я не согласен с тем, что государство должно компенсировать их потери, как и любого бизнеса. Государство лишь может выдавать гранты", — сказал эксперт.

По словам собеседника, нынешняя ситуация с протестами аграриев — не что иное, как прямое политическое давление на правительство страны. Киркэ выразил сожаление, что кабмин пошел на попятную требованиям протестующих фермеров, выделив крупные суммы на покрытие потерь от засухи.

Сказано в эфире Киркэ: в Молдове давно сформировалась "каста" аграриев, требующих деньги

"Сама система страхования от природных рисков может работать, но она оказывается недееспособной как таковая в условиях засухи. Нельзя застраховать форс-мажорные ситуации, когда все пострадали от засухи. Просто нет источника для покрытия этих потерь", — отметил экономический эксперт.

Киркэ назвал сельское хозяйство "рискованным бизнесом", отметив при этом, что отчасти вина лежит и на самих аграриях — зная, что год будет засушливым, они все равно продолжили вкладывать ресурсы в засеивание значительных площадей. Аграрную отрасль в Молдове экономист назвал "азартной игрой", в которой фермеры заранее знают, что смогут требовать помощь от государства.

Киркэ привел в пример другие отрасли экономики, которые не меньше пострадали в нынешнем году, но их представители не ставили ультиматумов правительству и старались сами найти выход из тяжелой ситуации.

"Танец тракторов" под дудку Запада

Под видом решения проблем, связанных с засухой, и требований у правительства компенсаций за понесенные потери, молдавские фермеры активно озвучивали политическую повестку, желая незамедлительной отставки кабмина и досрочных выборов – такие спичи аграриев были неслучайными, заранее срежиссированными и "отрепетированными", а главным режиссером "действа" на площади в Кишиневе выступали западные кураторы молдавских правых партий. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова депутат парламента Николай Паскару.

"Аграрии стали политическим инструментом в руках некоторых молдавских политиков. Все их действия вписываются в проект ряда политических партий Молдовы, а они таким образом хотят оказать давление на ситуацию в стране, желая ее дестабилизировать", – отметил собеседник.

По мнению депутата, оппозиционные силы стремятся довести ситуацию примерно до той, которая существует в Беларуси, где много месяцев подряд не стихали протестные действия. Цель этих молдавских "протестующих", по словам Паскару, была слабо завуалирована и стала ясна довольно быстро – после того, как они получили беспрецедентную за 29 лет независимости помощь от государства в размере 300 миллионов леев, все равно не успокоились, выдав, таким образом, свои подлинные стремления.

Сказано в эфире Паскару: протесты в Кишиневе были политическим "заказом" с Запада

"В Молдове давно сформировалась прослойка "дежурных протестующих". Это и "дежурные" ветераны приднестровского конфликта, и некоторые представители транспортных компаний. Я бы не сказал, что их права сильно ущемлены. Год назад, когда у них были проблемы с документами, с "дозволами" в Россию, транспортники не были такими активными", – добавил Паскару.

© Sputnik / Mihai Caraus Протест аграриев в Кишиневе 17 декабря 2020 года

Подобные действия большинства протестующих в республике категорий населения депутат назвал "политическим заказом из-за рубежа", отметив при этом, что ситуацией многие воспользовались, поскольку она была продиктована именно политической конъюнктурой.

Отставка правительства и политическая неопределенность

На решение об уходе правительства в ближайшее время повлияла совокупность факторов – это и нажим протестной волны, и экономические трудности, возникшие в связи с пандемией коронавируса, и договоренность годичной давности Иона Кику с Игорем Додоном о том, что он возглавит правительство лишь на ограниченный временной отрезок. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Роман Михэеш.

Сказано в эфире Михэеш: отставка правительства Кику и дальнейшая "многоходовка" в политике

"Нельзя исключать, что Кику подвигло на такое решение давнишнее противостояние с Иланом Шором, в частности, позиция по возвращению в собственность государства Международного аэропорта Кишинева. Кику выступал ранее с жесткими заявлениями в его адрес. Сейчас депутаты от фракции партии "Шор" входят в негласную коалицию в парламенте", – заявил собеседник.

По словам эксперта, решение о том, чтобы премьер подал в отставку, могло быть продиктовано и текущей политической конъюнктурой, когда Додон по рекомендации своих соратников решил попросить его о таком шаге.

"Сейчас мяч – на поле Санду. Она должна определить, кто станет первым кандидатом в премьер-министры. Здесь все зависит от фамилии этого человека. Интрига в том, будет это реальный или фиктивный кандидат, чтобы после вторичного провала в парламенте объявить досрочные выборы в высший законодательный орган страны", – отметил Михэеш.

© Photo : Miroslav Rotari Ион Кику

Аналитик уверен, что партия "Действие и солидарность" (PAS) на данном политическом этапе заинтересована в досрочном прекращении мандата законодательного корпуса, чтобы закрепить результат, полученный на президентских выборах. Максимум, на который может рассчитывать это политформирование, эксперт оценил в 30 депутатских кресел.

Михэеш не исключил и другой сценарий, при котором фракция ПСРМ и блок Pentru Moldova могут предложить президенту кандидатуру своего премьер-министра, собрав для этого подписи 51 депутата. В таком случае Санду будет обязана выдвинуть его на утверждение парламенту. Эксперт порекомендовал не списывать со счетов и такой вариант развития событий.

Санду не сможет стать президентом для всех

Согласно Конституции Молдовы, пост президента страны подразумевает его равноудаленность от политических партий, невозможность осуществлять полномочия лишь для группы граждан, а для всего народа, клятву на верность которому он дает, принимая присягу. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор политологии Александр Кузнецов.

Сказано в эфире Кузнецов: операция "инаугурация" - почему Санду не будет президентом для всех

"Президент не должен быть членом ни одной из партий. Сам синоним слова президент – это глава государства. А государство не может симпатизировать какой-то партии. Но все это - в теории, на практике сложнее. Любой президент хочет добиться большего в своей деятельности. А для этого ему необходимо сотрудничать с партиями, представленными в парламенте", – заявил эксперт.

Политолог напомнил: дополнительные и негласные, не прописанные в законе властные полномочия, президент страны может получить заручившись поддержкой мажоритарной коалиции депутатов в высшем законодательном органе страны. Для этого сразу после вступления в должность ему следует начинать переговоры с парламентскими фракциями, уверен Кузнецов.

"Майе Санду не удастся стать президентом для всех. То, что она ранее определила для себя как политическое кредо, ей сделать самостоятельно, без властного большинства в парламенте, будет почти невозможно. У нее нет конституционных полномочий", - добавил собеседник.

© Sputnik / Rodion Proca Депутаты в зале заседаний парламента Молдовы

В случае, если в республике не будут спровоцированы досрочные парламентские выборы, единственное, что остается Санду – широкий диалог со всеми политическими силами, подчеркивает эксперт. Однако у этих партий иные доктрины, которые вряд ли разделяет новоизбранный президент.

"Если Санду не удастся договориться с фракциями, значит, ее обещания остаются невыполнимыми", - резюмировал собеседник.

Инаугурация прошла, проблемы остались...

После инаугурации президент республики Майя Санду оказалась в довольно сложной ситуации, выходом из которой станет глубокий анализ возможных сценариев, по которым ей следует действовать. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Корнелиу Чуря.

Сказано в эфире Чуря: как связаны молчание Санду и возможность досрочных выборов в Молдове

"Ей будет непросто определиться с планом дальнейших действий, поскольку команда у нее "не ахти". Она должна проконсультироваться со своими западными партнерами, от которых зависит. То есть это определенный период времени, который уйдет у Санду на сбор рекомендаций", – сказал эксперт.

По словам аналитика, этим и было вызвано сравнительно долгое молчание Санду до инаугурации, отсутствие реакции на те или иные острые политические события в стране. При сложившейся конъюнктуре новый президент Молдовы предпочла молчание, чтобы не загонять себя в угол, из которого потом трудно выбраться.

"Партия PAS высказала свою позицию насчет досрочных выборов, но она не до конца понятна, поскольку именно этому политформированию придется договариваться с правительством Кику, чтобы отставленный кабмин выполнял свои обязательства еще в течение трех месяцев до досрочных выборов", – резюмировал Чуря.

Сценарии на выбор

Теоретически в Молдове возможны два варианта развития политических событий после того, как Майя Санду официально стала президентом страны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.

"Один из сценариев – Санду дважды предлагает кандидатуры премьеров, парламент их отклоняет, и страна движется к досрочным выборам. Еще один вариант – парламентарии и президент договариваются и в течение 90 дней не выдвигают никого на пост главы кабмина, провоцируя внеочередной электоральный тур для высшего законодательного органа страны", – заявил эксперт.

По словам политолога, оба сценария являются реалистичными, но решающим фактором станет стремление нового президента и лояльной к ней партии "Действие и солидарность" как можно быстрее провести досрочные выборы в парламент, чтобы получить больше депутатских мандатов.

© Photo : Miroslav Rotari Игорь Додон передал власть Майе Санду

"Каждая неделя, каждый месяц простоя и бездействия правительства и всей команды будут играть против Майи Санду. Даже по самому быстрому варианту досрочные выборы могут пройти не ранее мая–июня следующего года. Если же возникнут разногласия, а они будут, процесс затянется", – добавил Шаповалов.

Сказано в эфире Шаповалов: есть несколько сценариев действий Санду после инаугурации

Эксперт подчеркнул, что новому президенту будет сложно взаимодействовать с ветвями власти, поскольку у нее нет четкой программы действий, основанной на глубоком анализе текущей ситуации, равно как и пошагового сценария дальнейшего развития Молдовы.

В четверг Майя Санду принесла присягу и официально стала шестым президентом Молдовы. Согласно Конституции страны, президент избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. Начиная с 28 декабря, Санду намерена начать консультации с парламентскими фракциями. Об этом заявила пресс-служба администрации главы государства.

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