Дурманов: помимо коронавируса человеку угрожают другие опасные инфекции

Эксперт обратил внимание на тот факт, что на фоне пандемии в мире перестали обращать внимание на опасность других инфекционных заболеваний, которые также угрожают людям и могут вызвать тяжелые осложнения.

Сказано в эфире Дурманов: помимо коронавируса человеку угрожают другие опасные инфекции

Меры профилактики COVID-19, в том числе ношение масок и соблюдение социальной дистанции, защищают и от ряда других инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она рассказала, что отмечается снижение заболеваемости корью, дифтерией и коклюшем, острыми респираторными инфекциями. Также благодаря тому, что люди стали часто мыть руки, заболеваемость острыми кишечными инфекциями тоже существенно снизилась.

В свою очередь, эксперт по биобезопасности, ведущий телеканала "Доктор" Николай Дурманов заявил в эфире радио Sputnik, что пандемия коронавируса отвлекла внимание медицинского сообщества от ряда других инфекционных заболеваний.

"Считается, что есть лишь коронавирусные проблемы, а все остальные просто куда-то исчезли. Но они есть. Так же, как 500 лет, тысячелетие тому назад вокруг нас кружит самое большое количество инфекций – и бактериальных, и вирусных, и грибковых", – заявил эксперт. © Sputnik / Кирилл Брага Переболеть COVID-19 или привиться? Вся правда о вакцине от коронавируса

По его словам, сегодня можно предположить, что ношение масок, соблюдение социальной дистанции, более внимательное отношение к личной гигиене и мытью рук создали условия для защиты и от других инфекций, которые ранее в обществе протекали на фоновом уровне.

"Не было бы счастья, да несчастье помогло. Коронавирусная пандемия снизила заболеваемость обычными сезонными вирусными инфекциями", – резюмировал Дурманов.

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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