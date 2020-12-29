Крючков: кого необходимо вакцинировать от COVID-19 в первую очередь

Вакцина против коронавируса нового типа может появиться в Молдове в течение трех месяцев. Об этом заявил в социальных сетях замдиректора управления здравоохранения Кишинева Борис Гылкэ.
Решение о том, будете вы прививаться или нет, нужно принимать, следуя определенным правилам. Первый и главный критерий – нет ли у вас противопоказаний против препарата, подчеркнул в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков.
"Вы можете ознакомиться с разделами "Противопоказания" и "С осторожностью" в интернете, посмотреть, нет ли у вас противопоказаний или каких-то факторов, которые осложняют вакцинацию лично для вас", – сказал Крючков.
"Нужно определиться, насколько часто вы вынуждены по своей, например, профессиональной деятельности контактировать с большим количеством незнакомых людей. Например, вы работаете в сфере торговли, ЖКХ, вы полицейский, являетесь медицинским работником или работаете в сфере образования. Также важный критерий, насколько часто вы вынуждены контактировать или не можете не контактировать с пожилыми людьми, например, в своей семье", – пояснил Крючков.
Говоря о российских образцах вакцины, специалист предположил, что уже к лету 2021 года могут появиться другие их типы, которые будут более легкими в производстве. Эти новые вакцины как раз и могут компенсировать недостаток объема производства первых лидирующих вакцин.
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