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Заместитель директора Института истории и политики Московского Педагогического Государственного Университета Владимир Шаповалов
© Photo : Московский педагогический государственный университет

Шаповалов: зачем в США используют "карточную колоду" администрации Трампа

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Избранный американский президент Джо Байден считает, что стране важно адаптировать к новым реалиям приоритеты в обороне на фоне растущих "стратегических сложностей", якобы создаваемых Россией и Китаем.

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Шаповалов: зачем в США опять используют "карту сговора" Трампа и России

Джо Байден утверждает, что реформы будут направлены на "обновление приоритетов в сфере обороны, чтобы лучше давать отпор агрессии в будущем".

До этого он рассуждал о планах "многостороннего подхода" в отношении РФ, Ирана, Китая и других стран. На минувшей неделе американский лидер призывал установить ответственных за кибератаки на различные ведомства, за которыми, по данным ряда СМИ и утверждению госсекретаря Майка Помпео, может стоять Россия, хотя в Москве это отвергают.

В свою очередь президент России Владимир Путин считает, что Москве не станет тяжелее в отношениях с Вашингтоном после прихода к власти команды Байдена.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов проанализировал противоречивые заявления Байдена.

"С одной стороны, они носят внутриполитический характер для сопротивления республиканцам и Дональду Трампу. Эта борьба будет продолжаться еще 4 года. Очевидно, что в США вновь решили использовать "карту сговора" Трампа и России", - заявил эксперт.

По его словам, Байден всерьез воспринял слова Трампа о том, что последний будет баллотироваться еще раз на пост президента в 2024 году. Своими заявлениями, уверен Шаповалов, Байден закладывает на будущее основу риторики, которую сможет использовать против Трампа.

© Sputnik / Russian Foreign Ministry
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"Второй момент такой риторики состоит во внешнеполитическом аспекте, когда Байден дает мощный сигнал американским элитам о том, что США будут активно бороться в ближайшие четыре года с Россией и Китаем", - добавил эксперт.

Политолог отметил, что Байден дал понять всему миру - его месседжи направлены на основную линию во внешней политике, которой будут придерживаться Соединенные Штаты в ближайшее время.

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Теги:
Джо Байден, Трамп


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