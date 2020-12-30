Шаповалов: зачем в США используют "карточную колоду" администрации Трампа

Избранный американский президент Джо Байден считает, что стране важно адаптировать к новым реалиям приоритеты в обороне на фоне растущих "стратегических сложностей", якобы создаваемых Россией и Китаем.

Сказано в эфире Шаповалов: зачем в США опять используют "карту сговора" Трампа и России

Джо Байден утверждает, что реформы будут направлены на "обновление приоритетов в сфере обороны, чтобы лучше давать отпор агрессии в будущем".

До этого он рассуждал о планах "многостороннего подхода" в отношении РФ, Ирана, Китая и других стран. На минувшей неделе американский лидер призывал установить ответственных за кибератаки на различные ведомства, за которыми, по данным ряда СМИ и утверждению госсекретаря Майка Помпео, может стоять Россия, хотя в Москве это отвергают.

В свою очередь президент России Владимир Путин считает, что Москве не станет тяжелее в отношениях с Вашингтоном после прихода к власти команды Байдена.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов проанализировал противоречивые заявления Байдена.

"С одной стороны, они носят внутриполитический характер для сопротивления республиканцам и Дональду Трампу. Эта борьба будет продолжаться еще 4 года. Очевидно, что в США вновь решили использовать "карту сговора" Трампа и России", - заявил эксперт.

По его словам, Байден всерьез воспринял слова Трампа о том, что последний будет баллотироваться еще раз на пост президента в 2024 году. Своими заявлениями, уверен Шаповалов, Байден закладывает на будущее основу риторики, которую сможет использовать против Трампа.

"Второй момент такой риторики состоит во внешнеполитическом аспекте, когда Байден дает мощный сигнал американским элитам о том, что США будут активно бороться в ближайшие четыре года с Россией и Китаем", - добавил эксперт.

Политолог отметил, что Байден дал понять всему миру - его месседжи направлены на основную линию во внешней политике, которой будут придерживаться Соединенные Штаты в ближайшее время.

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