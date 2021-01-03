"Временное правительство" и непредсказуемость в политике Молдовы - дайджест

Обозреватель Sputnik Молдова вместе с экспертами проанализировал основные политические события в Молдове и попытался спрогнозировать, как будет развиваться ситуация.

Главный вопрос, который обсуждается сейчас в стране, - предстоящие выборы в парламент. Практически все представители политической элиты заявили, что это неизбежно.

Но способна ли новый президент Майя Санду выдвинуть кандидатов в премьеры, и поддержит ли парламент этого человека, остается главной политической дилеммой наступившего года.

Консультации без результата

Вопрос о проведении досрочных парламентских выборов стал наиболее острым после консультаций, которые провела новый президент страны Майя Санду с фракциями и парламентскими группами, представленными в нынешнем составе высшего законодательного органа республики.

Сказано в эфире Жук: расскажу о том, кому выгодны досрочные выборы в Молдове, а кому нет

Между тем, как заявил в эфире студии Sputnik Молдова доктор хабилитат политологии Виктор Жук, не все парламентские силы заинтересованы в досрочном электоральном туре, поскольку могут не упрочить результат, а сохранить за собой примерно то же число депутатских мандатов, что и сейчас.

"Левый фланг в Молдове практически сформирован. Социалисты в случае досрочных выборов получат примерно 35-37 депутатов. Поэтому социалистам эти выборы, в принципе, и не нужны. Им придется прилагать физические и моральные усилия, нести финансовые затраты, чтобы повторить имеющийся результат", - сказал собеседник.

По словам эксперта, досрочные выборы также невыгодны и для партии "Шор", поскольку на большее число депутатских мандатов этому политическому формированию вряд ли приходится рассчитывать. Однако, уточнил Жук, и ПСРМ, и представителям партии "Шор" на данном этапе просто невыгодно говорить о том, что они выступают против досрочных парламентских выборов.

"Для этих двух партий очень выгодно, чтобы выборы прошли осенью следующего года, ну а для пропрезидентской партии - чем раньше, тем лучше", - подытожил Жук.

Президент Молдовы Майя Санду объявила на пресс-конференции, что абсолютно все партии в законодательном форуме не относят себя к парламентскому большинству и согласны с идеей организации досрочных парламентских выборов. Об этом она рассказала по итогам консультаций с представителями фракций.

Патовая политическая ситуация

Новый президент Молдовы Майя Санду сейчас оказалась примерно в таком же политическом положении, что и Игорь Додон в момент вступления в должность в 2016 году. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Александр Кузнецов, отметив, что и тогда, и сейчас глава государства не обладает парламентской поддержкой.

"Страна находится в неком состоянии "дежавю". В 2016 году Демпартия имела большинство в парламенте, правительство также возглавляли выдвиженцы этого политического формирования. Фактически в течение трех лет президент не мог слаженно работать с парламентариями и кабмином", – заявил собеседник.

Сказано в эфире Кузнецов: Санду оказалась в той же ситуации, что и Додон

По словам эксперта, сегодня президент Санду не обладает парламентской поддержкой, равно как и не может рассчитывать на лояльное ей новое правительство. Возможные досрочные выборы в стране, о заинтересованности в проведении которых заявили и представители Партии социалистов, и полиформирования "Действие и солидарность" (PAS), мало изменят политический расклад в стране, уверен Кузнецов.

"Согласно данным ряда социологических опросов, ПСРМ получит весьма хороший результат – 30-36 мандатов. Мы не должны забывать, сколько людей голосовали за Додона на президентских выборах. Повысится в новом парламенте и число депутатов из партии PAS", – отметил эксперт.

© Sputnik / Dmitrii Terehov Майи Санду и Игорь Додон

Также, по словам политолога, необходимо учитывать, что в новый состав парламента пройдут депутаты от партии "Шор" и "Нашей партии", последнюю многие избиратели ассоциируют с ее лидером Ренато Усатым. Кузнецов обратил внимание, что в любом случае при проведении досрочных парламентских выборов Санду придется садиться за стол переговоров с фракциями и обсуждать условия формирования в высшем законодательном органе страны нового правящего большинства.

Попытка – не пытка

В высшем законодательном органе страны нет большинства, никто не заявлял о его формировании официально, новый президент Майя Санду может и не выдвигать кандидатов на должность премьер-министра, заранее зная, что депутаты не проголосуют за эту личность, возникнет масса разногласий. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экс-депутат Валерий Гилецкий.

Сказано в эфире Гилецкий: Санду вообще может не выдвинуть никого на пост премьер-министра

"Как результат – пройдет трехмесячный срок, после чего возможны досрочные выборы. Было решение Конституционного суда, когда ранее не могли избрать главу государства, о том, что предельный срок, в течение которого депутаты не могут утвердить главу кабмина, не должен превышать 90 дней", – заявил собеседник.

По его словам, если в указанный временной отрезок парламентарии и новый президент не придут к компромиссу, кто должен возглавить правительство республики, у главы государства есть все необходимые полномочия для роспуска нынешнего состава парламента и объявления досрочных выборов.

Санду 24 декабря приняла присягу и официально вступила в должность президента страны. Она первая женщина, ставшая в Молдове главой государства.

Пятый президент Молдовы Игорь Додон руководил страной с 2016 по 2020 год. 24 декабря он передал полномочия Санду, победившей во втором туре выборов.

Президенты – не пример

За все годы независимости в республике сложилась ситуация, когда президенты не являются социальным примером для граждан, не демонстрируют модели поведения, достойные общественного подражания, не стремятся быть скромными и служить народу так, как будто это не высокая государственная должность, а работа, которая выполняется во имя людей и их благополучия. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик, правозащитник, университетский преподаватель Павел Мидриган.

Сказано в эфире Мидриган: почему президенты Молдовы не могут быть примером для граждан

"Президент Молдовы должен быть примером. Когда руководитель является таковым, тогда и остальные члены общества стремятся быть лучше. Нам в Молдове не хватает примеров морали", – заявил собеседник.

Мидриган подчеркнул, что в случае, если студенты попросят его назвать достойные примеры десяти руководителей, молдавских политиков, находившихся у власти в стране с 1991 года до наших дней, ему будет крайне сложно это сделать.

"Наши президенты и другие руководители сделали лишь кое-что – в меру своих возможностей. Но, увы, они не стали примерами морали для общества. Воспитание граждан является наиболее действенным и сильным, когда пример показывает именно глава государства", – уточнил эксперт.

© Sputnik / Mihai Caraus Președinția RM

Главным бичом многих молдавских политиков собеседник назвал коррупцию, которая пронизала большинство ведомств и госучреждений в стране. В таких условиях, резюмировал Мидриган, вряд ли можно говорить о каких-то морально-нравственных устоях в отечественной политике.

Надежда умирает последней

Граждане стран вот уже не одно десятилетие дисциплинированно ходят на выборы, хотя многие и не верят в то, что их голос сможет изменить ситуацию к лучшему. У них есть одно и священное гражданское право – надеяться. Этого политикам у них не отнять. Осознают ли эту мысль всерьез те, кто сидит во властных молдавских креслах, – вопрос. А пока, вот уже 29 лет, наши люди ждут на него ответ.

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