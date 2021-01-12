Покровский: появится ли у людей в 2021-м коллективный иммунитет к COVID-19

Как и ко всем вирусным инфекциям, у людей постепенно может выработаться иммунитет и к коронавирусу нового типа, однако для этого необходимо больше времени, считают специалисты.

Сказано в эфире Покровский: появится ли у людей коллективный иммунитет к COVID-19 в 2021-м

Коллективный иммунитет к коронавирусу не появится в 2021 году, даже несмотря на начавшуюся в ряде стран вакцинацию, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал Академик РАН, заведующий отделом НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Вадим Покровский.

"Предварительные расчеты показывают, что за уже начавшийся год в мире переболеют порядка ста миллионов человек. Это, как вы понимаете, очень небольшой процент от населения Земли. Привиты же, судя по всему, будут менее миллиарда человек. Поэтому останется еще 5-6 миллиардов человек непривитых, из-за этого у вируса будут большие перспективы для распространения", - сказал эксперт.

По прогнозу аналитиков Citi Research, коллективный иммунитет к коронавирусу начнет формироваться в мире только к концу 2021 года. Они пришли к выводу, что развитые рынки обеспечили 85% предварительных заказов на вакцины.

США, Великобритания, Япония, Канада, Австралия и страны Евросоюза заказали поставки препарата, которые превышают нужды их населения. Это значит, что массовое распространение вакцин начнется там во втором или третьем квартале, а коллективный иммунитет может быть сформирован в последние три месяца этого года.

С февраля в Молдове может начаться вакцинация населения от коронавируса. Об этом заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты, госсекретарь Татьяна Затык.

"7 января Минздрав получил подтверждение, что страна может получить первую партию вакцины анти-COVID-19 до конца января с возможностью начать ее использование с февраля 2021-го. В этом контексте министерство разработало национальный план по иммунизации населения", – сказала Затык.

По ее словам, процесс вакцинации будет разбит на несколько этапов в зависимости от наличия препарата в стране. "Первый этап подразумевает ситуацию, когда наличие вакцины крайне ограничено, второй – ограничено, третий – когда наличие регулируется", – отметила чиновница.

Она обратила внимание, что на первом этапе прививки сделают сотрудникам медучреждений вне зависимости от типа собственности и юридической формы их организации.

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