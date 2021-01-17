Обзор недели: зарубежные визиты и "государственный коллапс"

Пока новый президент Молдовы занимается налаживанием внешнеполитических связей, в стране назрела ситуация властного тупика, когда правительство лишь исполняет обязанности, парламент - на каникулах, а нового кандидата в премьеры, похоже, никто выдвигать не собирается.

Итак, одно из главных политических событий уходящей семидневки – это первый визит Майи Санду в качестве президента страны в Киев.

Президент Молдовы Майя Санду по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщила, что стороны договорились вывести отношения между двумя странами на другой уровень, а именно - на уровень стратегического партнерства. Об этом она заявила во вторник на совместном брифинге в Киеве.

По словам президента, этот механизм поможет в разработке программ и стратегий и внесет вклад в решение проблем двусторонней повестки, а также даст возможность следить за реализацией достигнутых договоренностей.

Реальное сотрудничество или попытка самопиара?

Некоторые политики Украины и Молдовы на данном этапе совершают попытку сформировать некий негласный союз не присоединенных к ЕС стран, заранее понимая, что реального членства в этой структуре пока не предвидится. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, подводя итоги визита Майи Санду в Киев.

Сказано в эфире Бортник: встреча Санду и Зеленского является попыткой самопиара

Эксперт напомнил, что двум государствам было бы выгодней сконцентрироваться на решении экономических и торговых вопросов в Северном Причерноморье, в том числе сотрудничая с Румынией. Кроме того, как считает политолог, встреча стала важной и в протокольном смысле, поскольку из-за опасности распространения коронавируса нового типа и пандемии немногие главы стран соглашаются на организацию двусторонних визитов.

© Photo : Facebook / Maia Sandu Встреча президента РМ Майи Санду и украинского лидера Владимира Зеленского в Киеве.

Но итог встречи Майи Санду и Владимира Зеленского собеседник подвел более прозаично, отметив, что это "была попытка самопиара двух лидеров".

Выгоды для Молдовы мало...

Для нашей республики торговые обмены с украинской стороной не являются взаимовыгодными, поскольку такая территориально небольшая страна, как Молдова, просто не в состоянии конкурировать по обороту со своим государством-соседом. Такое мнение в эфире студии Sputnik высказал экономический аналитик Вячеслав Ионицэ, комментируя недавний визит нового президента республики Майи Санду в Киев, где, в частности, обсуждались и вопросы торговой кооперации двух государств.

Сказано в эфире Ионицэ: отношения между Молдовой и Украиной - это "игра в одни ворота"

"Украинский бизнес с легкостью реализует в Молдове свои товары, а наши предприниматели лишены такой возможности. Это происходит не потому, что соседняя страна чинит какие-то препятствия, а потому, что у нас просто не могут производить товары в таком количестве, чтобы быть конкурентоспособными наравне с украинскими", – заявил собеседник.

По словам эксперта, продвижение молдавской продукции на Украине забывать не следует, в силу величины рынка соседней страны ее будут приобретать. Но реально, в чем может помочь Украина нашей республике, – это в обеспечении беспрепятственного транзита молдавской продукции на российские и другие рынки.

© Sputnik / Miroslav Rotari Супермаркет

"Молдова традиционно славится производством крепких алкогольных изделий, или дивинов. Их транзит через Украину в страны СНГ, среди которых Казахстан, страны Средней Азии, выгоден молдавским производителям", – подытожил Ионицэ.

Брюссель - на очереди

Следующий визит Санду планирует совершить в Брюссель, где встретится с чиновниками довольно высокого ранга.

Но основная интрига заключается в том, уделят ли там новому президенту страны должное внимание или ограничатся лишь протокольными заявлениями. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Игорь Волницкий.

Сказано в эфире Волницкий: Запад нам не поможет, или Чего ожидать от визита Санду в Брюссель

По словам собеседника, визит Санду в Брюссель ограничится лишь протокольными декларациями, причем молдавский президент также будет обещать представителям европейских политических элит неизменность внешнеполитического курса Молдовы, ориентированного на сближение с ЕС.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Флаг Евросоюза в главном здании Совета Европы в Страсбурге

Эксперт уверен: Санду не может сейчас привлечь в Молдову финансовую помощь Евросоюза или запустить некие совместные с ЕС проекты, поскольку по-прежнему не является частью той силы, которая де-факто руководит страной. Президент РМ сегодня фактически не контролирует даже временное, располагающее весьма урезанными полномочиями правительство и вынуждена обращаться в Конституционный суд, дабы хоть в какой-то мере изменить это положение дел.

Денег дадут, но не поручатся

Прорыва в отношениях Молдовы с Европейским союзом ожидать не стоит, будут лишь воодушевляющие, давно знакомые и "заезженные" заявления о том, что у республики есть "исторический шанс" продвинуться по европейскому пути, проводить процесс борьбы с коррупцией, развития экономики, что в отдаленной перспективе даст возможность стране лишь претендовать на членство. Такой комментарии студии Sputnik Молдова дал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в преддверии визита Майи Санду в Брюссель.

Сказано в эфире Брутер: чего ожидать от визита Санду в Брюссель, дадут ли Молдове денег

По словам эксперта, в Брюсселе не поспешат давать карт-бланш Санду в виде заявлений о всеобъемлющей и всесторонней поддержке ее руководством Евросоюза. На данном этапе Брутер назвал такой шаг европейского истеблишмента бессмысленным. Единственное, на что может рассчитывать новый президент Молдовы после визита в Брюссель, - это гарантии в предоставлении Молдове определенной финансовой поддержки, уверен политолог.

© Sputnik / Mihai Caraus Валюта

"Но выделение финансовой помощи Молдове со стороны ЕС каждый раз будет чем-то обуславливаться, в том числе рядом требований к кадровым назначениям в верхушке власти. Но эта помощь будет ровно такой, чтобы поддерживать инфраструктуру и необходимое число рабочих мест, не более", - добавил Брутер.

Политолог посоветовал гражданам страны не обольщаться насчет финансов из ЕС, их будут выделять вовсе не в фавор Молдове, вся добавленная стоимость, вся прибыль и капитал все равно будут уходить обратно на Запад.

А пока внутри страны...

Из-за того, что в республике в такое непростое время фактически не функционируют основные органы власти, состояние страны можно назвать не иначе как "государственным коллапсом". Такое мнение в интервью студии Sputnik Молдова высказал председатель Партии коммунистов, экс-президент РМ Владимир Воронин.

Сказано в эфире Воронин: объясню, почему Молдова - в состоянии государственного коллапса

"Этот коллапс длится почти полгода. Парламент за четыре месяца провел всего десять заседаний, несмотря на то что за месяц должен был бы собраться восемь раз. Правительство долго собиралось в отставку и наконец в конце декабря "под елочку" ушло - и кабмина нет", – отметил собеседник. © Sputnik / Виталий Белоусов План вакцинации в Молдове: что заявили в правительстве

Ветеран молдавской политики считает нового президента страны Майю Санду "неконституционно избранным", но тем не менее оказавшимся в капкане, когда парламент не работает, правительство лишь исполняет свои обязанности, а по формированию нового состава кабинета министров также возникают вопросы.

"Политические силы, поддерживающие нового президента, не обладают парламентским большинством. Вообще, непонятно, как они в такой ситуации будут утверждать новый кабинет министров. Обстановка в стране не улучшается, а усугубляет ее пандемия и распространение вируса", – добавил Воронин.

Как считает третий президент Молдовы, вопрос о массовой вакцинации населения от коронавируса нового типа в республике не был решен властями в принципе. Если бы подход к проблеме был серьезным, акцентировал собеседник, то надо было бы давно определиться, в какие сроки, какие категории населения, в какие даты и каким типом вакцины будут прививаться.

© Sputnik / Miroslav Rotari Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”

"Ежедневно количество заболевших будет расти. Это связано с тем, что в период новогодних праздников делали гораздо меньше тестов. Вместо трех тысяч в этот период лабораторные пробы брали всего в среднем у одной тысячи человек", – отметил политик.

Воронин указал и на то, что в стране не решаются социальные проблемы большинства категорий населения - от самых маленьких по возрасту до убеленных сединами граждан. Как считает бывший глава государства, власть на данном этапе не обладает рычагами и механизмами для комплексного решения накопившихся социальных вопросов.

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