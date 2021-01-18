Менделевич: коронавирус пришел к нам навсегда

Член комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич рассказал, на какие факторы должны обращать внимание ученые при комбинировании вакцин от сезонного гриппа и от коронавируса в один препарат.

Сказано в эфире Менделевич: коронавирус пришел к нам навсегда

Коронавирусная инфекция, с которой человечество столкнулось в прошлом году, будет существовать на планете весьма долго, не исключено, что человеку придется приспосабливаться соседствовать с ней. Об этом в комментарии радио Sputnik заявил депутат Государственной думы Российской Федерации Борис Менеделевич.

"Скорее всего, когда пандемия закончится, этот вирус перейдет в разряд сезонных, таких же, как вирус гриппа. Скорее всего, людям придется прививаться от коронавируса ежегодно, так же, как это происходит в случае с гриппозной вакциной. Удобнее было бы, чтобы вакцина была комбинированной, чтобы человеку не приходилось дважды прививаться", - заявил собеседник.

По словам российского парламентария, положительным можно назвать процесс разработки Центром Гамалеи такого варианта вакцины, появление подобного препарата упростит людям жизнь и не заставит дважды посещать медико-санитарное учреждение для вакцинации.

"Лучше получать вакцину через один укол, чем потом ходить и прививаться по несколько раз. Я вакцинировался в этом году и от гриппа, и от коронавируса. Нужно было переждать три недели между этими двумя вакцинами. Это было сделано, потому что вакцина от коронавируса - новый препарат, необходимо было понять его взаимосвязь с другими вакцинами", - сообщил Менделевич.

Депутат ГД РФ попросил не забывать о побочных эффектах от вакцины, поствакцинальных осложнениях. Эти обстоятельства Менделевич порекомендовал учитывать при комбинации вакцин от гриппа и коронавируса в один препарат.

"Нужны клинические исследования и испытания. Пока комбинация двух вакцин является вопросом теоретическим, ученые должны уточнить их взаимодействие", – резюмировал собеседник.

Наблюдение за участниками пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" продолжается, никаких новых нежелательных реакций нет, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Наблюдение продолжается, никаких новых нежелательных реакций нет, все хорошо", - сказал Гинцбург.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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