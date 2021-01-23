Дайджест недели: Молдова без премьера, а Санду - в тупике

С прошлых выходных мало что изменилось в жизни страны, политический кризис углубляется, а пути выхода из него становятся все более туманными.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. После того, как Конституционный суд страны вынес четкое и окончательное решение о том, что парламент не может прибегнуть к самороспуску, даже если за это проголосуют две трети депутатского корпуса, политический кризис в республике вышел на новый виток, а население молча наблюдает, будет ли разрублен этот "гордиев узел".

Сейчас основная интрига заключается в том, станет ли президент Майя Санду выдвигать кандидатов в премьеры, и когда это может произойти.

"Кот в мешке" вместо досрочных выборов

Как заявил в эфире студии Sputnik Молдова доктор хабилитат политологии Виктор Жук, Санду не зря затягивает с этим шагом, так как не исключает неожиданной реакции парламента, который может "дать добро" новому главе кабмина, в результате чего досрочные выборы в новый состав высшего законодательного органа станут невозможными.

Сказано в эфире Жук: какие неожиданности для Санду может подготовить парламент Молдовы

"Президентская команда опасается именно такого сценария, когда три политформирования в парламенте в лице ПСРМ, фракции "Шор" и депутатов от блока Pentru Moldova могут утвердить предложенного Санду кандидата в премьеры. Поэтому и пауза с выдвижением так затянулась, а у Санду есть четкий ориентир на досрочные выборы", – сказал Жук.

По словам эксперта, аналогичная ситуация происходила в Румынии в конце 2019-го – начале 2020 года, когда президент этой страны Клаус Йоханнис предлагал сформировать правительство под руководством Людовика Орбана, но заранее была договоренность, чтобы депутаты лояльной ему партии голосовали против, а социал-демократы готовы были утвердить главу кабмина лишь только для того, чтобы "насолить" главе румынского государства.

© Sputnik / Mihai Caraus Парламент Республики Молдова.

"Точно так же может произойти и в Молдове, когда представители партий "Действие и солидарность" (PAS) и "Достоинство и правда" (Platforma DA) проголосуют против, а их оппоненты – за. Это будет выглядеть нелепо с политической точки зрения. Но я всегда говорил, что политическая жизнь в Молдове иррациональна", – добавил собеседник.

Жук все же предположил, что нынешний политический класс будет исходить из того, что в случае досрочных парламентских выборов, согласно социологическим опросам, Партия социалистов не потеряет от имеющегося числа мандатов, на тех же позициях находится и политформирование "Шор", рискуют своими депутатскими креслами парламентарии от блока Pentru Moldova, демократы же могут пройти и в следующий состав высшего законодательного форума республики.

Выхода из тупика не видно

Кризисная ситуация, которая сложилась на данном этапе в высших органах власти республики, вытекает из действий нового президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (PAS), а также из контрударов, которые наносили ей оппоненты в лице Партии социалистов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Социалисты пошли на отставку правительства Кику, но именно потому, что на ней настаивали представители правых политических партий. Ситуация является сложной и неоднозначной прежде всего потому, что Майя Санду не идет по пути, предписанному Конституцией, и не назначает кандидатуру на должность премьер-министра", – заявил собеседник.

По словам эксперта, новый президент Молдовы попала в ловушку, которая была создана сознательно оппозиционными ей партиями. Но правые боятся начинать процедуру выдвижения и назначения главы кабмина. Основная опасность для Санду, по мнению аналитика, заключается в том, что депутаты могут проголосовать за предложенного ею кандидата, сохранив за собой свои кресла в высшем законодательном органе и отложив на неопределенный срок новые выборы в парламент.

"Санду сейчас идет по пути затягивания времени, именно поэтому она и обращалась в Конституционный суд, который счел ее запрос немотивированным. Но не исключено, что она вновь предпримет попытки обращений в эту инстанцию", – резюмировал Чуря.

Сказано в эфире Чуря: кто виноват, что в Молдове сформировался тупик во власти

Президент Молдовы, согласно Конституции, обязана выдвинуть кандидата на пост премьер-министра. В противном случае ее ждет политическая или даже юридическая ответственность. Такое мнение ранее высказал исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский.

"Этот аспект прописан в Конституции – обязанность президента выдвигать кандидата на пост премьера после консультаций с парламентскими фракциями", – подчеркнул министр.

© Sputnik / Mihai Caraus Майя Санду с соратниками.

По его словам, если глава государства не выдвигает претендента на пост руководителя кабмина, то она может понести политическую или юридическую ответственность за нарушение Конституции и присяги.

Невыдвигаемый премьер и политические шахматы

Президент Молдовы Майя Санду сознательно отходит от процедур, предписанных законодательством, чтобы получить время для игры в "политические шахматы", и именно поэтому не спешит определяться с кандидатурой на должность премьер-министра. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Ион Дрон.

Сказано в эфире Дрон: расскажу, почему Санду не выдвигает кандидата в премьер-министры

"По сути Санду не выдвигает премьера лишь потому, что за него может проголосовать большинство парламентариев, и он получит вотум доверия. В таком случае у президента никак не получится отправить парламент в отставку и организовать досрочные выборы в высший законодательный орган страны", – заявил собеседник.

© Sputnik / Miroslav Rotari Дом правительства.

По словам эксперта, у Санду на данном этапе нет сплоченной команды, из состава которой можно было бы сформировать новый кабинет министров. Дрон считает, что новый президент просто не в состоянии затеять сильную политическую баталию с нынешним парламентом именно из-за отсутствия соратников, которые помогли бы ей в этом.

"Сейчас мы наблюдаем за пренебрежением нормами Конституции Молдовы. Знаете, что хочет Санду и ее сторонники? Фактически Санду хочет управлять процессом назначения министров, что не входит в компетенцию президента", – заключил Дрон.

Креатура прозападных избирателей

На данном этапе нельзя сказать, что во внешней политике Молдовы произошел решительный перекос, скорее следует констатировать, что электоральные предпочтения народа страны сиюминутно в ходе прошедших в конце 2020 года президентских выборов поменялись. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил российский политолог Дмитрий Журавлев.

"Выигрыш Санду на президентских выборах совсем не означает, что вся Молдова качнулась в сторону Запада. Президент Молдовы – фигура незначительная, поскольку у вас парламентская республика. Вот если вслед за президентскими выборами прозападные партии выиграют парламентские, тогда можно будет сказать, что вектор изменился в сторону Запада", – констатировал эксперт.

По словам собеседника, такая вероятность при проведении досрочных выборов в парламент существует, поскольку прошедшая президентская электоральная кампания показала срез политических предпочтений граждан. Но и в этом случае предсказать развитие ситуации будет сложно, поскольку выборы в высший законодательный орган страны – это не голосование за личности, а за определенные партии и их программы.

Сказано в эфире Журавлев: как пострадает Молдова при "качании" в сторону Запада при Санду

Еще один камень преткновения, по словам Журавлева, - это незначительный разрыв между Санду и Додоном в ходе минувших президентских выборов. Он позволяет говорить о том, что именно эти личности, как олицетворение в политической борьбе левого и правого флангов, символизируют примерный расклад сил при досрочном голосовании по определению нового состава депутатского корпуса Молдовы.

"На мой взгляд, если Молдова все же свернет в сторону Запада, это отразится на рядовых гражданах. Европа не будет покупать молдавские яблоки, у них есть польские. В ЕС не будут массово скупать молдавские вина, так как у них есть венгерские. Сами страны ЕС не могут договориться внутри о том, кто и в каких количествах будет производить и поставлять на рынки продовольствие. Им внешние поставщики не нужны", – отметил политолог.

При развороте внешнеполитического курса Молдовы в сторону Запада Журавлев спрогнозировал развитие событий в республике по сценарию прибалтийских государств, когда там в считанные годы исчезли целые отрасли, свойственные экономикам этих стран.

Лишь бы "насолить" России...

В ходе предвыборной кампании тогда еще кандидат в президенты Майя Санду заявляла, что постарается быть президентом для всех, при этом среди приоритетов во внешней политике в ее программе было сближение с Западом, а именно с ЕС. Глава государства упоминала в своих интервью о том, что будет открыта для сотрудничества с Россией и даже поедет на встречу с президентом Владимиром Путиным, если ее пригласят. Но слова – это одно, а практическое выстраивание геополитических отношений – другое.

Сказано в эфире Рар: расскажу, как Запад будет использовать Санду в противостоянии с Россией

Так будет ли Санду выступать за взвешенность в выстраивании внешней политики либо Молдову вновь "прибьет к берегу" заискивания перед представителями истеблишмента из Вашингтона и Брюсселя? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Берлина (Германия) Александр Рар.

"Санду - это политический продукт той части населения Молдовы, которая хочет стать частью Запада. Это прорумынское население, те, кто исповедует западные ценности и до сих пор верит в то, что Евросоюза – это манна небесная. Этот же электорат, голосовавший за Санду, всеми силами хочет отодвинуть Молдову от России", – заявил собеседник.

По словам эксперта, очевидно, что такой точки зрения придерживаются молодые люди, молдавские трудовые мигранты, которые давно выехали с родины и живут сегодня в странах ЕС, в том числе и в Германии. Запад же видит в Санду политика, который станет охотно сотрудничать и будет лояльным к "рекомендациям", которые поступят из-за рубежа, уверен политолог.

"Санду не является политической марионеткой, просто она продукт раскола молдавского общества. Запад же активно "играет" с такими политиками. К примеру, в Беларуси появилась Тихановская, но ее Запад начал поддерживать только после того, как она выехала за границу. И на Украине были такие же примеры", – сказал Рар.

© Sputnik / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ Московский Кремль.

Эксперт настаивает: сейчас в трех постсоветских государствах – Молдове, Украине и Беларуси – сложилась такая историческая эпоха, когда западные структуры намерены делать ставки на политиков, которые прямо или косвенно рассматриваются зарубежными кураторами как "не друзья России".

"То, что США и ЕС, структуры НАТО будут выступать в поддержку Санду, это безоговорочно. В ней со стороны Запада видят шанс полностью вытащить Молдову из евразийского пространства и привязать к США и ЕС. Зарубежные структуры будут по максимуму использовать этот шанс в период президентства Санду", – добавил Рар.

Политолог обратил внимание, что не только в Молдове, но и ряде других постсоветских государств существует конституционный кризис, при котором основное противоборство складывается между парламентом и президентом. Когда кто-то становится главой государства, он стремится получить более широкие президентские полномочия. Когда в парламенте формируется коалиция, то тогда властное одеяло пытаются перетянуть на себя депутаты. Комментируя тупик во власти, который сформировался в Молдове, Рар назвал нашу страну государством, которое сильно зависит от внешних, более весомых геополитических игроков.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova