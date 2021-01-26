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Николай Малышев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Малышев: почему у некоторых не вырабатываются антитела к COVID-19

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20210126/33374140/pochemu-u-nekotorykh-ne-vyrabatyvayutsya-antitela-k-covid-19.html

Специалист назвал ряд факторов, которые мешают выработке защитных инструментов от коронавируса в организме человека, перенесшего инфекцию.

Сказано в эфире
Малышев: почему у некоторых не вырабатываются антитела к COVID-19

Антитела у перенесших COVID-19 в тяжелой форме могут вырабатываться слабо из-за назначения некоторых препаратов, заявил в эфире радио Sputnik профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

"Сейчас мы наблюдаем иной раз, что человек болеет тяжело, а антитела у него не очень высокие, это связано обычно с лечением. Первый раз мы с таким столкнулись во время наблюдения за больными после свиного гриппа", - сказал Малышев в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.

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© AFP 2020 / Mohammed Abed
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Он пояснил, что у тех, кто получает антивирусные препараты, может вырабатываться значительно меньшее количество защитных антител.

Китайские ученые выяснили, что наличие антител не гарантирует защиту от повторного заражения коронавирусом. Исследование опубликовано в журнале National Science Review.

Медики констатировали вторичные случаи COVID-19 среди 273 находящихся под наблюдением пациентов.

Им удалось выяснить, что повторное заражение вызвал новый вариант вируса SARS-CoV-2 с отличной от предыдущей генетической структурой. Ученые отметили, что период между выздоровлением и повторным заражением составлял от 19 до 57 суток.

Согласно исследованию, причиной этого явления является недостаток Т-клеточного ответа на патоген, а само заболевание не всегда проходило легче, чем при первичном заражении.

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Теги:
иммунитет, коронавирус


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