Полетаев: это надо знать молдавским мигрантам, работающим в России

Трудовые мигранты из Молдовы и стран СНГ должны быть готовы к нововведениям: в России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей.

Сказано в эфире Полетаев: это надо знать молдавским мигрантам, работающим в России

В МВД России заявили, что подготовили соответствующую концепцию проекта закона в сфере миграции. При этом идея уже получила одобрение в правительстве.

"Предполагается реформирование порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности путем введения двух электронных реестров: иностранных работников и привлекающих их работодателей", — рассказали в министерстве.

Там подчеркнули, что нововведения направлены на упрощение процедур, связанных с привлечением к трудовой деятельности иностранцев, а также на создание единого механизма легализации их труда в России.

Оправдано ли введение таких новых правил для трудовых мигрантов из стран СНГ? Об этом в комментарии радио Sputnik рассказал директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев.

"Эта база данных довольно долго разрабатывалась, было вложено много денег. Пока неясно, как будет работать эта программа. Может быть, мигрантам и работодателям нужно будет устанавливать специальные приложения в смартфоны. Скорее всего для двух категорий будут две разные базы данных", - заявил эксперт.

По словам собеседника, минус программы состоит в том, что в базы данных попадут лишь легально трудоустроенные мигранты. Есть в России и работодатели, которые и ранее не спешили предоставлять МВД данные о людях, работающих у них по найму, оформлять какие-либо документы для мигрантов.

"Не уверен, что получится развить сбор данных по этому направлению. Часто мигрантов упрекают в том, что они не хотят трудиться по договорам, но, как правило, виноват работодатель, который не хочет оформлять человека официально", – добавил Полетаев.

Как считает эксперт, работодателей необходимо мотивировать в официальном трудоустройстве мигрантов, приезжающих из Молдовы и других стран СНГ. Полетаев порекомендовал упростить в России процедуры с легализацией мигрантов, а также с оформлением для них регистрации.

По разным данным, в России трудятся порядка 350 тысяч граждан Молдовы, многие из них работают неофициально, не имея индивидуальных трудовых договоров.

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