Круглый: чтобы победить коронавирус, вакцинироваться придется всем

Эксперт рассказал, как в кратчайшие сроки победить пандемию, и почему не совсем правы те, кто скептически относится к перспективе массовой иммунизации.

Сказано в эфире Круглый: чтобы победить коронавирус вакцинироваться придется всем

В Молдове, как и в других странах мира, немало тех, кто в штыки воспринимает вакцинацию населения от коронавируса. Многими руководят предрассудки, иные апеллируют к несовершенству препаратов и возможности появления побочных эффектов после инъекции.

В то же время, пандемия в очередной раз напоминает о себе в ряде ведущих стран Европы, где вновь введены серьезные карантинные ограничения из-за опасности распространения COVID-19.

Почему не совсем правы те, кто выступает против вакцинации, и что такое "карантинная усталость"? Об этом по итогам обсуждения в рамках ПАСЕ проблем борьбы с коронавирусом, а также перспектив вакцинации рассказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

"В одном из докладов прозвучала мысль о том, что вакцины являются глобальным благом и достоянием. Вакцинация должна рассматриваться как спасение, а не как принуждение или обязанность. Это возможность как для каждого человека предотвратить заболевание коронавирусом, так и остановить пандемию", – заявил специалист.

По его словам, следует помнить о важности международного сотрудничества по вопросам вакцинации населения разных стран. Круглый отметил важность такой кооперации в вопросах разработки, тестирования и распределения иммунопрепаратов. В качестве подтверждения можно привести позицию такой международной структуры как COVAX, в которой считают, что распределение вакцин по миру должно быть справедливым.

"Этот процесс не должен зависеть от того, богатой является страна или бедной. Вирус не знает границ, и если мы будем вакцинировать только определенные страны или категории людей, то это не позволит предотвратить дальнейшее распространение эпидемии", – добавил Круглый.

Эксперт порекомендовал государственным органам разных стран не проявлять нерешительность в вопросах иммунизации населения, поскольку статистика потерь от коронавируса настораживает. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 2 миллионов человек в мире погибли от осложнений на фоне COVID-19, порядка 100 миллионов перенесли это вирусное заболевание.

"Эта пандемия вызвала колоссальные изменения и в экономиках стран, и в жизни людей. Появилось такое понятие, как "карантинная усталость", – отметил собеседник.

Согласно плану Минздрава Молдовы, первым по плану прививки сделаю медицинским и социальным работникам, а также сотрудникам учреждений-резидентов. Второй этап предполагает вакцинацию взрослых старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями, работников системы образования, сотрудников правоохранительных органов. А на третьем этапе планируется массовая вакцинация.

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