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Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
© Sputnik / Press service of the Russian Foreign Ministry

Лавров: почему многие страны заинтересованы покупать вакцину "Спутник V"

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Sputnik Молдова
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Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем рассказал, как относятся в европейском сообществе к российской вакцине от коронавируса.

Сказано в эфире
Лавров: почему многие страны заинтересованы покупать вакцину "Sputnik-V"

Относительно вакцины "Спутник V" речь идет не о том, сможет ли она сыграть какую-то позитивную роль, а о том, чтобы наладить равноправное сотрудничество между всеми производителями вакцин. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

"Когда поначалу президент Владимир Путин объявил о создании вакцины "Спутник V", эта новость была встречена достаточно негативно – от скептических высказываний вплоть до того, что русские торопятся снять какие-то геополитические "пенки". Но по мере того, как эта вакцина стала уже применяться, отношение изменилось", – заявил глава российской дипломатии.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Илья Питалев
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Лавров напомнил, что Путин после появления российской вакцины сразу же высказался за взаимодействие в этой области с международными партнерами. Сейчас Энтони Блинкин поздравил российскую сторону с достигнутыми результатами в разработке вакцины "Спутник V".

"Мы договорились расширять контакты между нашими учеными, производителями, посмотреть, есть ли возможность взаимодействия на этом фронте. Уже с нашими европейскими коллегами есть достаточно развернутые контакты на эту тему, целый ряд стран заинтересован в покупке и производстве этой вакцины", – добавил Лавров.

Российская вакцина от COVID-19 должна быть доступна для жителей Молдовы. Об этом сообщил пятый президент страны, лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон в пятницу в рамках своего видеоблога.

На вопрос подписчиков о том, почему в республику не завозят российскую вакцину от коронавируса, Додон ответил: "Потому что сейчас идет процедура регистрации этой вакцины".

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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Теги:
Россия, вакцина


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