Лавров: почему многие страны заинтересованы покупать вакцину "Спутник V"

Относительно вакцины "Спутник V" речь идет не о том, сможет ли она сыграть какую-то позитивную роль, а о том, чтобы наладить равноправное сотрудничество между всеми производителями вакцин. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
"Когда поначалу президент Владимир Путин объявил о создании вакцины "Спутник V", эта новость была встречена достаточно негативно – от скептических высказываний вплоть до того, что русские торопятся снять какие-то геополитические "пенки". Но по мере того, как эта вакцина стала уже применяться, отношение изменилось", – заявил глава российской дипломатии.
"Мы договорились расширять контакты между нашими учеными, производителями, посмотреть, есть ли возможность взаимодействия на этом фронте. Уже с нашими европейскими коллегами есть достаточно развернутые контакты на эту тему, целый ряд стран заинтересован в покупке и производстве этой вакцины", – добавил Лавров.
Российская вакцина от COVID-19 должна быть доступна для жителей Молдовы. Об этом сообщил пятый президент страны, лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон в пятницу в рамках своего видеоблога.
На вопрос подписчиков о том, почему в республику не завозят российскую вакцину от коронавируса, Додон ответил: "Потому что сейчас идет процедура регистрации этой вакцины".
"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
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