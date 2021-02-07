Дайджест недели: дикий капитализм по-молдавски и надежды на лучшее будущее

Пока в стране кипят политические страсти, а кризис лишь углубляется, мало кто из государственных чинов обращает внимание на то, как живут простые люди и в каком состоянии находится национальная экономика.

Условия жизни людей в Молдове оставляют желать лучшего. Согласно статистике, 60 процентов населения страны составляют бедные люди и те, кто вообще находится на грани выживания, едва сводя концы с концами.

Глубокие экономические проблемы и системный кризис в национальном хозяйстве страны приводят к еще большему обнищанию населения, а конкретной стратегии их решения в государстве, похоже, нет. Усугубляет картину социально-экономического дна в стране постоянный отток работоспособного населения за рубеж. Причем "бегут" в основном молодые специалисты.

Минувшая рабочая пятидневка заставила всерьез задуматься обозревателя Sputnik Молдова о том, как решить эти проблемы.

Надежды на лучшее - тщетны

Вопрос о том, когда мы будем жить лучше, задается на протяжении 30 лет независимости страны, но ответа на него молдавское общество так и не нашло. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила экономический эксперт, бывший советник президента Молдовы Елена Горелова.

Сказано в эфире Горелова: будут ли граждане Молдовы хоть когда-то жить лучше

"Как известно, Молдова – страна, небогатая ресурсами. У нас нет нефти, газа, урановых рудников и прочих богатств. Мы можем быть успешными и экономически развитыми только благодаря своему труду и правильной структуре экономики, взвешенным отношениям с внешним миром и грамотной организации своего хозяйства", - рассказала собеседница.

По мнению экономиста, в течение трех десятилетий страна находилась в поиске моделей развития национального хозяйства, однако говорить о стабильности, постоянном росте своих доходов гражданам пока не приходится. Жители республики ждут предсказуемого будущего, считает Горелова, нормальной системы здравоохранения, гарантий получения детьми достойного образования.

© Sputnik / Константин Чалабов Пенсионерка

"Мы об этом лишь мечтаем. Я искренне надеюсь, что любые составы правительств пытались это сделать. Но у нас не решены фундаментальные экономические проблемы. Наша экономика является открытой, в ней большая доля экспорта и импорта, мы вынуждены что-то производить и торговать. Но такой экономикой надо эффективно управлять", - добавила Горелова.

Говоря об уровне экономического развития страны, специалист привела несколько цифр. Так, уровень развития национального хозяйства сейчас не достигает даже показателей 1989 года. Сегодня молдавская экономика составляет лишь 75% от времен заката МССР. Еще хуже ситуация в сельском хозяйстве и промышленности – современные показатели по этим отраслям составляют 68% и 70% соответственно от уровня 1989 года. В таких условиях говорить о росте благосостояния населения не приходится.

Молодежь голосует ногами

На определенных этапах развития независимой Молдовы предпринимались попытки урегулировать процесс массового оттока молодых кадров, но существенного успеха достигнуть не удалось. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил социолог Виктор Мокану.

Сказано в эфире Мокану: молодые специалисты бегут из Молдовы, страна лишается кадров

"Молодые профессионалы, врачи, инженеры, IT-специалисты ждут заключения долгосрочных контрактов с достойной оплатой труда. Выпускников вузов, которые учились на бюджетной основе, обязывали отрабатывать по 3-5 лет за потраченные государством деньги. Но раньше молодым специалистам давали "подъемные" средства – сумму, которая превышала 100 тысяч леев", - отметил собеседник.

По словам специалиста, сейчас молодые люди стали более самостоятельными, они не приемлют такие условия, поскольку считают, что за рубежом будут жить более комфортно, а главное – более обеспеченно. Во многих же молдавских селах они лишены элементарных инфраструктурных благ – нет детского сада, медицинского центра, других социальных учреждений.

© Sputnik / Евгения Новоженина Работа для студентов

"Как в таких условиях заставить жить молодого специалиста в каком-то селе, где не везде есть даже нормальные дороги? Весь процесс завязан на соблюдении прав человека, которые нельзя нарушать. Молодежь об этом хорошо знает и не хочет жить в таких условиях", - добавил социолог.

Проблема усугубляется тем, что из-за отсутствия молодых кадров многие села страны просто исчезают с политической карты Молдовы, там не остается ни одного жителя. Процессы оптимизации школ, сокращения примэрий в селах лишь усложнили эту острую для молдавского общества проблему, заключил эксперт.

Оскал молдавского капитализма

В теории есть одно определение, которое наиболее четко описывает положение дел с общественным строем в стране. Это понятие "этатизм", означающее модель капитализма, при котором происходит сращивание государства и капитала, проявляется стремление власти взять под контроль крупный частный бизнес.

Сказано в эфире Ларюшина: почему в Молдове капитализм выглядит так дико

Примерно такую картину наблюдают граждане страны вот уже не одно десятилетие. Но почему происходит именно так, почему не удается построить умеренный капитализм при нормальных условиях рыночной экономики? Почему в республике сложился такой капитализм, о котором писали еще в советских газетах? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала экономический аналитик Татьяна Ларюшина.

"В Молдове все еще живут поколения, которые помнят старые времена, когда ездить "зайцем" в трамвае было даже принято и азартно, когда в колхозах воровали продукцию, и это тоже не считалось зазорным", – заявила собеседница.

По словам эксперта, в советские времена происходило и такое, что большие долги государство могло списать какому-то предприятию или организации, именно поэтому сегодня многие люди надеются на такой же авось, считая, что украсть или получить что-то без труда – это не зазорно.

© Sputnik / Владимир Трефилов Деньги

"Вот эти модели поведения как со стороны государства, так и со стороны населения должны все же кануть в Лету, поскольку они приносят более значительный вред, чем какие-то действия участников "темных" сделок", – заключила Ларюшина.

Одним из поражений капиталистической системы Молдовы стала "кража века", когда из банковской системы страны было выведено более одного миллиарда долларов США.

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка – Banca de Economii (ВЕМ), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью активов страны, вывели за пределы государства более миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, а их имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода. Однако таких отчетов общество не видит по сей день.

Используемая Западом Молдова

Свою деятельность на посту главы государства новый президент Майя Санду начала не с того, чтобы вплотную включиться в решение внутриполитического кризиса в стране, а с активной повестки зарубежных визитов, первые из которых она совершила в Киев, Брюссель и Париж.

Майя Санду посетила французскую столицу 3-4 февраля. Как сообщается на сайте администрации молдавского президента, визит главы государства был направлен на то, чтобы "придать новый импульс политическим, экономическим и культурным отношениям между Молдовой и Францией".

Стоит ли ожидать, что в выстраивании отношений с Молдовой Франция и другие страны - локомотивы Европейского союза - будут играть по-честному либо нашу страну просто используют в геополитических процессах? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Михаил Пойсик.

Сказано в эфире Пойсик: расскажу, почему европейцы используют Молдову при сотрудничестве

Он не ожидает от визита Санду в Париж серьезных договоренностей в сфере бизнеса. По мнению эксперта, эта поездка молдавского президента носит исключительно политический подтекст.

"Надо понимать, что Франция, будучи одной из передовых стран ЕС, очень далеко ушла от Молдовы в технологическом плане. Республика пока интересна французским инвесторам только в смысле открытия здесь производств из давальческого сырья. К сожалению, выпуск продукции на подобных предприятиях абсолютно не требует наличия интеллектуального потенциала", – заявил собеседник.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Флаг Евросоюза в главном здании Совета Европы в Страсбурге

Аналитик подчеркнул: если обратить внимание на весь молдавский экспорт в Евросоюз за прошлый год, мы увидим: не менее половины его составила именно продукция из давальческого сырья. То есть местному предприятию с дешевой по меркам ЕС рабочей силой предоставляют материалы, лекала, документацию для выполнения, по сути, примитивной работы. Хотя, конечно, и такая деятельность позволяет создать в Молдове некоторое количество рабочих мест.

"Кроме того, Молдова экспортирует в ЕС сырье – пшеницу, кукурузу, подсолнечник, орехи. Но о том, чтобы поставлять в ту же Францию вино или сахар, конечно же, и речи быть не может", – сказал эксперт.

На восстановление экономики нужны годы

Пандемические ограничения, вызванные распространением коронавируса нового типа, в значительной степени ударили по состоянию национальной экономики, которая и до эпидемии находилась не в лучшей форме.

Сказано в эфире Криган: сколько лет надо экономике Молдовы для восстановления от кризиса

Падение уровня валового внутреннего продукта в стране за минувший год и начало нынешнего на фоне кризиса, спровоцированного пандемией, приближается к отметке в 10 процентов, а прогнозы на ближайшее время вряд ли можно назвать оптимистическими. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Андрей Криган.

"Рост в 4,4 процента от ВВП, прогнозируемый Министерством экономики республики в 2021-м, говорит лишь о том, что нам понадобится как минимум 2-3 года для того, чтобы вернуться к уровню 2019 года. Это слишком большой временной отрезок, если говорить о том, что мы всего лишь развивающаяся страна", - заявил специалист.

По мнению собеседника, экономика Молдовы демонстрирует слишком медленный экономический рост. Криган привел в пример ситуацию 2009 года в республике, когда страну захлестнул не менее сильный, чем сейчас, экономический кризис. Тогда Молдова сумела выйти из крутого пике, показав рост ВВП в последующие годы свыше 5 процентов.

"Сегодня Молдове как никогда нужна экономическая стабильность, поскольку мы понимаем, что выйти из кризиса мы сможем лишь через массовое привлечение инвестиций, внедрение инфраструктурных проектов, создание новых рабочих мест. Но для этого необходимо создать атмосферу доверия для инвесторов", - добавил экономист.

© Sputnik / Mihai Caraus Валюта

Криган уверен: в среднесрочной перспективе зарубежные доноры и партнеры нашей республики должны знать четко, с кем они общаются и на каких условиях работают в нашей стране. На данный момент усугубляют степень доверия к внутренним делам в Молдове несовершенность системы правосудия и коррупция, присутствующая в органах государственной власти.

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