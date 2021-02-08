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Николай Долгополов
© Photo : gvardiya.ru

Долгополов: почему Япония может отменить Олимпиаду из-за COVID-19

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20210208/33540294/pochemu-yaponiya-mozhet-otmenit-olimpiadu-iz-za-covid-19.html

Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов проанализировал причины, по которым в Японии может быть отменена Олимпиада.

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Долгополов: почему Япония может отменить Олимпиаду из-за COVID-19

Большинство жителей Японии против проведения Олимпиады в 2021 году. Так, 61% населения Японии считает, что перенесенные на 2021 год Олимпийские игры в Токио нужно отложить еще раз или отменить совсем, публикует Reuters социологический опрос газеты Yomiuri Shinbun.

При этом доля противников проведения Олимпиады в 2021 году снизилась примерно на 20% по сравнению с предыдущими опросами. Международный олимпийский комитет (МОК) имеет право отменить Олимпийские игры в Токио, если ситуация с пандемией коронавируса будет слишком опасной, заявил член МОК Ричард Паунд.

В свою очередь, в комментарии радио Sputnik спортивный журналист Николай Долгополов заявил, что количество тех, кто хочет увидеть Олимпийские игры в Японии и противников их проведения, постоянно меняются.

"В последнее время наблюдается крен в несколько печальную сторону для всех нас, не только для японцев - 80% опрошенных не хотели бы видеть Олимпиаду. Что очень смущает японцев? Это, конечно, пандемия. В Японии регистрировалось большое количество больных, но сейчас ситуация стабилизировалась", – заявил собеседник.

Спортсмен на соревнованиях по сноуборду, архивное фото
© Sputnik / Grigory Sysoev
Главный приоритет – подготовка молдавских атлетов к зимней Олимпиаде
По словам Долгополова, самая главная причина возможной отмены Олимпийских игр состоит в том, что именно в таком мегаполисе как Токио регистрировалось наибольшее число заражений коронавирусом за последние несколько недель. Этот страх и привел к формированию соответствующего общественного мнения в Японии по необходимости отмены масштабного спортивного события, которого так ждал весь мир.

"Японцы боятся, что спортсмены и гости из 200 стран мира, а примерно столько государств они будут представлять, завезут из разных уголков мира эту страшную болезнь. Но уже сейчас Международный олимпийский комитет и Всемирная организация здравоохранения, Оргкомитет Игр-2020 приняли ряд законодательных мер, которые помогут этого избежать", – добавил эксперт.

В частности, все атлеты, которые прибудут в Японию, до этого должны провести 14 дней дома в полной карантинной изоляции, после чего должны сдать тест на коронавирус. После этого все спортсмены должны прибыть в Токийский аэропорт, где снова сдадут тест на COVID-19. После этого их повезут в Олимпийскую деревню, а выезжать из нее им позволят лишь на соревнования. Лишь в таких условиях возможно проведение игр.

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Теги:
Япония, отмена, Олимпиада


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