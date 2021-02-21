Дайджест недели: будет ли инициирован импичмент для Майи Санду

Политический кризис в республике углубился настолько, что кажется, выхода из него не видно. Обозреватель Sputnik Молдова и ведущие эксперты республики проанализировали сложившуюся ситуацию.

Конституционный суд Молдовы отклонил требование социалистов о приостановлении указа президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы в премьер-министры Республики Молдова. Сообщение об этом опубликовано на сайте суда.

Конституционность самого указа Санду суд рассмотрит в 10 утра 23 февраля. Именно в этот день станет ясно, имела ли Санду право выдвигать альтернативного кандидата в лице Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра вопреки воле парламентариев, которые предложили утвердить на этот пост Марианну Дурлештяну.

"Домоклов меч", нависший над Санду

Что будет, если КС признает неконституционным указ Санду, а она, в свою очередь, продолжит настаивать на своем? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор юридических наук Николай Осмокеску.

Сказано в эфире Осмокеску: в каком случае может начаться импичмент для Майи Санду

"В таком случае наступает возможность предъявления обвинения президенту в несоблюдении Конституции Молдовы и, возможно, объявление процедуры импичмента, что указано в Основном законе", – сказал собеседник.

© Sputnik / Mihai Caraus Конституционный суд

По словам эксперта, инициирование импичмента президенту Молдовы, согласно закону, происходит голосами одной трети депутатов парламента, проголосовать за эту процедуру должно конституционное большинство – две трети народных избранников. После этого начинается всенародный референдум, где за отставку действующего президента должно проголосовать больше граждан, чем избрали главу государства на этот пост в ходе последних выборов.

В юридической практике импичмент означает процедуру судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц муниципального или государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы государства, с возможным последующим их отстранением от должности.

Обвинение в процессе импичмента, как правило, уличает лицо в актах, совершенных незаконно, то есть в сознательном правонарушении, независимо от злоупотребления должностными полномочиями.

Два вида ответственности для президента

В республике давно не складывалось такого тупика в политике, когда президент, не обладающий широкими властными полномочиями, вступала бы в фактический спор с мнением большинства депутатов парламента, избранного гражданами и представляющего высшую ветвь власти. Об этом говорят многие политологи.

По мнению юриста, адвоката и университетского преподавателя Павла Мидригана, если решение о повторном назначении Гаврилицы признают неконституционным, то Санду будет отвечать не только как политик, но и как гражданин страны.

"С политической точки зрения за допущенные нарушения следует приостановить полномочия президента, но за это должно проголосовать две трети парламентариев. Если вдруг так случится, то исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента, то есть Зинаида Гречаная", – заявил собеседник.

По словам эксперта, если будет установлено, что Санду превысила свои полномочия, а конституционное большинство парламентариев отстранит ее от должности, следующим этапом станет организация общереспубликанского референдума, на котором будет стоять единственный вопрос: заслуживает ли президент быть отправленным в отставку.

Сказано в эфире Мидриган: в каком случае Майю Санду могут отстранить от должности

Специалист порекомендовал не упускать из поля зрения и юридическую ответственность, которую, согласно положениям Уголовного кодекса, должен нести любой гражданин, обличенный властью в стране. Это статья "Превышение служебных полномочий". В случае если будет доказано, что Санду нарушила это положение, она должна понести и юридическую ответственность, считает Мидриган.

© Sputnik / Mihai Caraus Майя Санду

Эксперт назвал и ошибку оппонентов Санду – представителей фракции социалистов в молдавском парламенте. А именно: излишнее затягивание времени принятия решений и политическую нерешительность, которая привела к такой напряженной ситуации в верхах молдавской власти. По мнению Мидригана, если бы во фракции ПСРМ заранее определились с кандидатурой премьера и заявили бы о формировании коалиции в высшем законодательном органе страны, до такого накала страстей политическая жизнь в республике бы не дошла.

Стоять на своем или следовать букве закона?

Впервые за долгие годы в верхах молдавской власти сложилась настолько непростая ситуация, когда новый президент страны, вопреки положениям Конституции, решила противопоставить личные политические амбиции букве закона. С одной стороны, в парламенте составлено формализованное большинство, которое выдвинуло кандидатом в премьер-министры Марианну Дурлештяну, с другой – существует Конституционный суд, который, как утверждают многие отечественные эксперты в области права, подвержен прямому политическому влиянию.

© Photo : Miroslav Rotari Майя Санду во время избирательной кампании на пост президента

Как дальше будет развиваться сложная ситуация в кулуарах молдавской власти? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Сергей Манастырлы.

"Однозначно, что в этой ситуации Санду решит пойти до конца, поскольку она добивается своей главной цели – проведения досрочных парламентских выборов. Другой целью Санду является массированная дискредитация тех политиков, которые ей противостоят", – заявил собеседник.

По словам эксперта, принципиальной задачей Санду является демонстрация того, что ее вряд ли кто-то сможет принудить выдвигать Марианну Дурлештяну кандидатом в премьер-министры.

Главный политический козырь Санду уже очевиден, она будет непрерывно обвинять своих оппонентов в сотрудничестве с олигархами.

"Санду будет все это делать с нацеленностью на возможные досрочные парламентские выборы", – резюмировал Манастырлы.

Кто выйдет победителем из кризиса?

Такого острого политического кризиса в республике не было за все неполные 30 лет ее независимости. Конечно, возникали напряженные периоды, но до такого хаоса, как в первые месяцы 2021-го, ситуация не доходила. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экс-министр экономики, бывший вице-премьер Александр Муравский.

Сказано в эфире Муравский: чьей победой завершится нынешний политический кризис в Молдове

"В последний раз подобная ситуация складывалась в 2000 году, когда президент Петр Лучинский никак не мог достигнуть взаимопонимания с парламентом. Именно тогда и изменили Конституцию, а Молдова перешла от всенародной процедуры избрания главы государства к парламентской", – вспомнил собеседник.

По словам эксперта, в худшем положении в сложившейся ситуации находятся не противоборствующие стороны, а страна и люди. В этой схватке победителей практически не будет или, вернее сказать, это будет пиррова победа. Проблема заключается в том, что вражда молдавских политиков уже зашла так далеко, что видны абсолютно непримиримые противоречия.

© Sputnik / Mihai Caraus Акция протеста перед парламентом Молдовы

"До тех пор, пока у какой-то силы, а лучше всего у обеих, не хватит ума для того, чтобы встретиться и, стиснув зубы, начать переговоры о выходе из политического кризиса, что даст возможность выйти из пандемического и экономического кризиса, – ничего не получится", – сказал собеседник.

Он обратил внимание на то, что пока видно лишь беспредельное тщеславие. В этой ситуации речь идет о президенте, которая, закусив удила, готова разрушить все только для того, чтобы удовлетворить свои амбиции, считает Муравский. А переступать через них, по мнению аналитика, довольно сложно.

Мораль сей "басни" такова...

Сегодня расхожее выражение о том, что депутат является слугой народа, звучит немного саркастически. Да, фактически так и должно быть, но на практике в Молдове давно все иначе.

Куда же девалась мораль в молдавской политике и почему некоторые из тех, кто обличен властью, вспоминают о простых гражданах лишь в период предвыборных кампаний, щедро рассыпая обещания, а потом напрочь о них забывая? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

"Что касается их морали, в Молдове этот вопрос всегда отходит на второй план, поскольку политиков интересуют лишь узкие, партийные интересы, но риторика основана на том, что все делается для граждан, во имя их интересов в обмен на их электоральную поддержку", - заявил собеседник.

По словам эксперта, политический класс Молдовы не является элитарным, как в некоторых развитых странах, поскольку у людей, наделенных властью, или у оппозиционеров всегда в авангарде находятся личные, корыстные интересы. Молдавских политиков занимает личное, а не общественное благосостояние.

Сказано в эфире Жук: почему молдавские политики лишены морали и не заботятся о гражданах

Политический кризис в стране затянулся и усугубился после того, как новый президент Молдовы Майя Санду не утвердила кандидатом в премьер-министры страны Марианну Дурлештяну, выдвинутую созданной в минувший четверг парламентской коалицией, состоящей из депутатов Партии социалистов, партии "Шор", блока Pentru Moldova. Многие отечественные эксперты в области конституционного права утверждают, что за такую вольность и выдвижение во второй раз Натальи Гаврилицы в качестве кандидата на пост главы кабмина Санду может грозить процедура импичмента.

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