Павлова: когда закончится пандемия коронавируса - прогноз

Научный сотрудник факультета фундаментальной медицины (МГУ) Зухра Павлова проанализировала информацию о сроках, когда коронавирус перестанет угрожать человечеству в глобальном масштабе.

Сказано в эфире Павлова: когда закончится пандемия коронавируса - прогноз

Пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в начале 2022 года. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться", — заявил Клюге в интервью датскому телеканалу DR.

Клюге отметил, что к началу следующего года COVID-19 полностью не исчезнет, однако необходимости сохранять ограничения не будет. Специалист сообщил, что его заявление — это прогноз, точно развитие ситуации с коронавирусом предсказать невозможно.

"Вакцины изобретены, а иммунизация в мире набирает обороты. В России привито более одного миллиона человек, постепенно этот процесс охватит и другие страны, где есть проблемы с поставками таких препаратов. Велика вероятность того, что в течение года большая часть населения планеты будет привита от COVID-19", - заявила в эфире радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова. © Sputnik / Ekaterina Solovyova Вакцина-десерт – как немецкое кафе борется с коронавирусом 10

Еще более оптимистическим собеседница назвала сценарий, при котором большинство переболевших обладают высоким содержанием антител к коронавирусу в крови, что помогает в процессе иммунизации населения Земли и в борьбе с пандемией.

В Молдове вакцина есть лишь на уровне договоренностей, на практике массово поставлять антиковидные препараты в страну никто не начал, а профильные министерства не могут назвать точной даты.

Между тем, в стране фиксируют новые антирекорды по заболеваемости COVID-19. В частности, в среду в Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1610 новых случаев инфицирования COVID-19.

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