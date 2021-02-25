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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ Зухра Павлова
© Photo : Из личного архива Зухры Павловой

Павлова: когда закончится пандемия коронавируса - прогноз

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (202)
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Sputnik Молдова
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Научный сотрудник факультета фундаментальной медицины (МГУ) Зухра Павлова проанализировала информацию о сроках, когда коронавирус перестанет угрожать человечеству в глобальном масштабе.

Сказано в эфире
Павлова: когда закончится пандемия коронавируса - прогноз

Пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в начале 2022 года. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться", — заявил Клюге в интервью датскому телеканалу DR.

Клюге отметил, что к началу следующего года COVID-19 полностью не исчезнет, однако необходимости сохранять ограничения не будет. Специалист сообщил, что его заявление — это прогноз, точно развитие ситуации с коронавирусом предсказать невозможно.

"Вакцины изобретены, а иммунизация в мире набирает обороты. В России привито более одного миллиона человек, постепенно этот процесс охватит и другие страны, где есть проблемы с поставками таких препаратов. Велика вероятность того, что в течение года большая часть населения планеты будет привита от COVID-19", - заявила в эфире радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Десерты в коронавирусной тематике в кафе Schuerener Backparadies в Германии.
© Sputnik / Ekaterina Solovyova
Вакцина-десерт – как немецкое кафе борется с коронавирусом
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Еще более оптимистическим собеседница назвала сценарий, при котором большинство переболевших обладают высоким содержанием антител к коронавирусу в крови, что помогает в процессе иммунизации населения Земли и в борьбе с пандемией.

В Молдове вакцина есть лишь на уровне договоренностей, на практике массово поставлять антиковидные препараты в страну никто не начал, а профильные министерства не могут назвать точной даты.

Между тем, в стране фиксируют новые антирекорды по заболеваемости COVID-19. В частности, в среду в Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1610 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (202)

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Теги:
эпидемия, окончание, коронавирус


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