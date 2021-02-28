Дайждест недели: игры Санду с Конституцией и Молдова на грани анархии

Политический кризис в республике продолжает усугубляться: обозреватель студии Sputnik Молдова и ведущие эксперты страны проанализировали его причины и назвали опасными действия президента Майи Санду, которая всячески стремится обойти Конституцию республики.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала решение Конституционного суда (КС) о признании неконституционным повторного выдвижения Натальи Гаврилицы на пост премьера.

По мнению главы государства, решение КС можно было бы понять в нормальной ситуации, но в Молдове она сейчас не такая. Санду сравнила нынешнее положение дел с концом 2015 – началом 2016 года, когда "парламент был захвачен олигархами". Она также выступила с критикой депутатов высшего законодательного органа и напомнила о необходимости досрочных выборов.

Политические "хотелки" или узурпация власти?

На чем основываются политические желания президента республики, которые не совсем вписываются в легальное поле? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Ян Лисневский.

Сказано в эфире Лисневский: Майя Санду - "железная леди" или потенциальный узурпатор

"Санду – в двоякой ситуации. Все зависит от того, что она получит в результате. Если случится так, что будет утверждено правительство Гаврилицы, это одно. Либо ей как политику удастся договориться с социалистами и с партией Андрея Нэстасе и пойти на досрочные парламентские выборы", – отметил собеседник.

По словам эксперта, ни первый, ни второй сценарии развития событий не решат проблему затянувшегося политического кризиса в республике. Лисневский не исключил, что на фоне сложившейся неопределенности во власти рейтинг Майи Санду в ближайшее время начнет стремительно падать.

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova Президент Молдовы Майя Санду

"Даже если пройдут досрочные выборы, лояльная к Санду партия не получит большинство. Кого она будет обвинять в таком случае? На данном этапе создался опасный прецедент: Санду официально признали первым политиком в Молдове, который осознанно нарушил Конституцию", – добавил эксперт.

По мнению аналитика, в таких условиях любая коалиция или политик отныне смогут обвинять Санду в нарушении Основного закона страны. Создание таких прецедентов опасно для страны, поскольку любой политик отныне будет предпринимать попытки истолковать конституционные положения так, как выгодно ему, а не стране.

Опасный прецедент

Очевидно, что Санду не спешит прислушиваться к решению Конституционного суда, который счел не соответствующей букве Основного закона страны ее инициативу о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом на должность премьер-министра.

К чему приведут несогласованные действия Санду с положениями Конституции? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт в области права, бывший глава КС Дмитрий Пулбере.

Сказано в эфире Пулбере: Санду создала очень опасную ситуацию в Молдове

"Опасность сложившейся ситуации заключается в том, что президент страны должен объединить людей вокруг себя. Политика и является таким искусством. Нынешний президент Майя Санду в период своей предвыборной кампании заявляла о том, что станет главой государства для всех, тогда обвиняя остальных кандидатов в сознательном разделении общества", - отметил собеседник.

По словам эксперта, Санду не раз вменяла в вину бывшим президентам страны нарушения Конституции, а после вступления в должность сама стала поступать подобным образом, забыв о том, что обещала совсем недавно своим избирателям.

"Сейчас Санду поступает еще хуже, чем ее предшественники. В этой ситуации она, наоборот, должна подавать пример гражданам страны и нижестоящим по рангу должностным лицам, как соблюдать Конституцию, как не отходить от буквы закона", – добавил Пулбере.

© Sputnik / Mihai Caraus Здание президентуры

По мнению правоведа, если президент страны поступает подобным образом, в Молдове создается очень опасный прецедент, когда граждане, видя как поступают власть имущие, могут считать закон в стране не обязательным к исполнению.

Едкий запах анархии и правового нигилизма

Кризисная ситуация в политике страны все более усугубляется. Почему это происходит и к чему приведет накал страстей во власти? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор права, политолог Александр Кузнецов.

"У всех граждан, которые голосовали на президентских выборах за Санду, сложилось впечатление, что они что-то выиграли от этого. Но мы можем спросить в текущей ситуации: правильно ли поступает Санду, узурпировала она власть или нет, делая то, что несовместимо с законодательством республики", - заявил собеседник.

По словам эксперта, молдавское законодательство, конечно, имеет изъяны. Но закон суров и его следует соблюдать без личных предпочтений или трактования. Кузнецов напомнил слова Уинстона Черчилля о том, что от демократии до анархии – всего один небольшой шаг.

Сказано в эфире Кузнецов: из-за действий Санду ситуация в Молдове близка к анархии

"Молдова сейчас движется по направлению к анархии. Этот парламент может нравиться или нет кому-то из политиков. Но тенденция к несоблюдению закона опасна", – добавил политолог.

7 апреля 2009 года, толпа закидывает полицейских тротуарной плиткой.

Кузнецов не исключил, что нынешний состав парламента может быть недееспособным, но это обстоятельство не зависит от личных амбиций определенных политиков, которые должны руководствоваться положениями Конституции, а не желаниями и домыслами.

Молдова – в водовороте политических страстей

Для планомерного и устойчивого государственного развития, для того чтобы страна шла вперед, а не топталась на месте и не отступала назад, политики должны соблюдать законы и Конституцию РМ, показывая пример всем остальным. Так в эфире студии Sputnik Молдова экс-примар Кишинева, политический деятель со стажем Серафим Урекян прокомментировал острую кризисную ситуацию в верхах власти, начавшуюся в момент вольного трактования президентом Майей Санду положений Основного закона страны.

"Капризы некоторых отдельно взятых элементов власти не должны стоять во главе угла. Они хотят довести до предела граждан республики, похоронить ее экономику. Видимо, им недостаточно критической ситуации с пандемией, когда в стране регистрируют по 1600 новых случаев заражений коронавирусом в сутки", – отметил собеседник, комментируя комплексную сложную ситуацию в стране.

По мнению Урекяна, президенту и представителям власти в республике удалось максимально отстраниться от проблем граждан, вопросов массовой вакцинации населения, от обращения внимания на то, сколько людей в Молдове умирают от осложнений, вызванных эпидемией COVID-19.

Сказано в эфире Урекян: Санду хочет подмять под себя всю страну, ее народ и законы

"Республика практически не управляется сейчас. Ее болтает, как бумажный кораблик в водовороте. Бедная наша Молдова осталась брошенной и обманутой в кризисной ситуации, а люди частично политически одурманены", – сказал эксперт.

Как добавил Урекян, никто из работающих на выборных или чиновничьих должностях не имеет права забывать о верховенстве закона и общей ответственности перед людьми.

© Sputnik / Mihai Caraus Акция протеста перед парламентом Молдовы

"То, что происходит сегодня, очень попахивает анархией. Когда президент страны игнорирует основные положения Конституции, это просто ужасно. Она поклялась на тексте Конституции, что будет выполнять все эти нормы", – подчеркнул политик, добавив, что верховная власть в стране принадлежит народу, который избрал парламент. А если президент, обладая узкими полномочиями, пытается подмять под себя парламент и правительство, то это может привести к очень тяжелым последствиям для страны и народа, отметил он.

Обман молдаван под западным "соусом"

Почему президент Молдовы с ограниченными и лишь номинативными властными полномочиями позволяет противопоставлять себя воле парламентского большинства и влияет ли кто-то извне на решения главы государства? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, публицист, экс-вице-премьер правительства и бывший вице-спикер парламента республики Юрий Рошка.

Сказано в эфире Рошка: как Санду обманула граждан Молдовы - подробности

"Необходимо задаться вопросом: почему такой человек мог стать президентом? Пусть это грубо звучит, но на это место могли просто поставить табуретку, ничего бы не изменилось. Люди голосовали за европейскую интеграцию, то есть за миф, за "успешную и сытую" жизнь, которой не существует даже в Западной Европе", – заявил собеседник.

По словам эксперта, граждане Молдовы именно так воспринимают не раз озвученную Санду приверженность проевропейскому курсу, поскольку не являются интегрированными в то общество, они судят лишь по возможности трудиться там на сколь-либо оплачиваемых рабочих местах.

"В ЕС страдают миллионы безработных, не могут высказать свое мнение, поскольку их просто не пускают на телеканалы. Что же касается Санду, если она будет идти по улице, ее никто не узнает. Все знают, что она занимала какие-то должности – не более. У нее нет, собственно, политической идентичности", – добавил Рошка.

По мнению политолога, на данном этапе Санду демонстрирует нервное поведение после того, как стала президентом. Особенно это касается ее попыток обойти Конституцию Молдовы. Рошка не исключил, что западные кураторы Санду могут подвести ее, выставить в неприглядном свете.

© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea Ребенок смотрит через разрез, сделанный на одной из звезд, которые составляют флаг Европейского Союза

Собеседник назвал нового президента страны "коллективным Соросом", действия которого курируются извне, прежде всего – из Соединенных Штатов.

Кризис усугубится до предела

Почему в республике впервые за два десятилетия сложилась такая острая ситуация в верхах власти, когда президент вступила в прямые противоречия и противостояние с большинством депутатов? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал депутат первого парламента, человек, который голосовал за принятие Конституции страны, политолог Валентин Крылов.

"Если смотреть в корень этой проблемы, мы должны констатировать, что в стране сложился глубокий кризис парламентаризма. Это принципиальный и главный вывод, который касается не только нынешней сложной ситуации, но и всего периода существования независимой Молдовы как государства, вступившего на путь самостоятельного существования после распада СССР", – отметил собеседник.

По словам эксперта, в периоды своего становления Молдова с достоинством проходила через парламентские кризисы, нынешний же можно назвать исключением из правил. В истории независимости страны бывали периоды, когда парламентаризм побеждал, случались и противоположные ситуации.

Сказано в эфире Крылов: ситуация в политике Молдовы усугубится до предела

"Сегодня в Молдове парламентаризм явно в проигрыше. Когда депутаты второго парламента принимали ныне действующую Конституцию, в нее закладывалась парламентская форма правления, где исполнительная власть является креатурой правящего большинства. К сожалению, сегодня в республике многие читают Конституцию произвольно", – подчеркнул Крылов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Декларация о независимости

Ветеран молдавской политики уверен: исходя из последнего решения Конституционного суда, ныне действующий президент должна проявить мудрость, провести консультации с парламентскими фракциями, после чего принять решение в пользу Молдовы, выдвинув кандидатом в премьеры ту личность, на которой настаивают депутаты.

Досрочные же выборы, по мнению собеседника, ни к чему хорошему страну не приведут и лишь усугубят политический кризис.

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