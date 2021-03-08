Дайджест недели: упорство Санду и Молдова на распутье

Пока политики в верхах пытаются выяснить, кто прав, народ наблюдает за их соперничеством с недоумением, задаваясь лишь одним вопросом: неужели они нас не слышат? Обозреватель студии Sputnik и ведущие эксперты страны разбирались в этом.

Президент Майя Санду должна выдвинуть кандидатом в премьер-министры Марианну Дурлештяну до 9 марта, заявил на брифинге в минувший понедельник председатель ПСРМ Игорь Додон.

По его словам, такое требование социалисты решили выдвинуть после заседания Республиканского совета партии. Как считает экс-президент страны, нельзя ждать до 23 марта. Он добавил, что, если до 9 марта не будет кандидата, социалисты будут вынуждены выступить более решительно.

Додон уточнил, что президент должна учитывать мнение большинства законодательного форума, которое было сформировано легально.

Невиданное упорство

Однако Санду неоднократно заявляла, что выступает за досрочные выборы, несмотря на волю парламентского большинства и решение Конституционного суда. К чему приведет молдавское общество такая линия поведения президента? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Валентин Крылов.

Сказано в эфире Крылов: Санду показывает очень опасную для всех модель поведения

"В Молдове существует правовой нигилизм. Одним из следствий непродуманных, безответственных действий политиков страны является именно этот фактор. Такой вид нигилизма показывает очень плохой пример всем остальным. Если можно демонстрировать этот нигилизм на уровне высших должностных лиц, то и простой гражданин может прибегнуть к такой практике", – сказал эксперт.

© REUTERS / BENOIT TESSIER Майя Санду

По словам собеседника, модель отстраненности от правовых рамок и законов простые жители страны могут применить в самый неподходящий момент. То есть, по словам Крылова, рядовой житель Молдовы может, руководствуясь примером Майи Санду, игнорировать решения местных органов власти, не подчиняться требованиям полиции и так далее. А аргумент при таком поведении будет прост: почему президенту можно, а мне нельзя?

"Тенденция, основанная на отрицании законов, демонстрируется сегодня, к сожалению, прежде всего главой государства", – отметил аналитик.

Крылов назвал действия Санду "недопустимыми" и не исключил, что в сложившейся ситуации парламент может отстранить Майю Санду от должности в случае ее неподчинения законным требованиям.

Кризис усугубится

Экономическая ситуация в Молдове представляет на данный момент системный кризис, инвестиции в страну фактически не приходят, равно как и финансовая помощь от международных партнеров республики по развитию, а чиновникам из правительства справляться с последствиями глубокого застоя в национальном хозяйстве страны будет крайне трудно, даже если парламент утвердит новый состав кабмина. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Роман Киркэ.

Сказано в эфире Киркэ: в Молдове появится правительство-"камикадзе"

По словам эксперта, новый состав кабинета министров, который будет значительно ограничен и в финансах, и в возможностях, просто не сможет проводить серьезные, фундаментальные реформы, которые могли бы положительно повлиять на состояние национального хозяйства Молдовы. А поэтому правительство будет заниматься в основном поиском источников текущего финансирования.

© Sputnik / Mihai Caraus Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020

Киркэ добавил: новое правительство страны будет нелюбимо населением, станет неким кабмином-камикадзе. Даже стремясь заниматься решением серьезных проблем, в глазах граждан его деятельность будет выглядеть негативно. А министры, по словам Киркэ, в таких условиях будут заниматься неблагодарной работой в прямом смысле этого слова.

Кто виноват?

На протяжении нескольких недель в республике наблюдается острая фаза политического кризиса, когда президент Майя Санду "ломает копья" в своей борьбе с большинством парламентариев, чтобы достигнуть главной цели молдавских правых – досрочных выборов в высший законодательный орган республики.

Сказано в эфире Катанэ: кто виноват, что Молдова оказалась в таком тупике

Политический аналитик Виталий Катанэ в эфире студии Sputnik Молдова проанализировал, на ком в большей степени лежит вина за то, что страна оказалась в этом тупике власти.

"Конституционный суд дал четкое определение ситуации. Он постановил, что президент обязан выдвинуть кандидата в премьеры, предложенного большинством депутатов парламента. Очевидно, что Майя Санду и является тем человеком, который создал этот кризис", – отметил собеседник.

По словам эксперта, Санду и не скрывает, что тупик, сформировавшийся в органах центральной власти, ее рук дело, а парламент она не признает, потому что считает его коррумпированным. Катанэ напомнил, что парламент институционально не должен являться специальным органом по борьбе с коррупцией в республике.

© Sputnik / Mihai Caraus Парламент Республики Молдова

"Парламент представляет реальное волеизъявление народа. Поэтому нельзя ставить под сомнение легитимность парламента. Санду сама создает кризисную ситуацию, но, предлагая пути выхода из нее, еще более усугубляет противостояние", – добавил Катанэ.

По мнению аналитика, если досрочные выборы все же состоятся, они не решат проблему, а страна погрузится в еще большие политические неурядицы и противоречия.

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