Жемчугов: чему научился мир за год пандемии

Доктор медицинских наук, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям рассказал о том, как 365 дней жизни человечества с новым вирусом повлияли на судьбы людей и науку.

Сказано в эфире Жемчугов: чему научился мир за год пандемии

С начала пандемии прошел год - 11 марта 2020 года генеральный директор ВОЗ заявил, что заболевание коронавирусом выходит за пределы одной страны и представляет угрозу для всего мира. Началось все в Китае, тогда самым известным в мире стал город Ухань. Потом эпицентры COVID-19 переместились в Италию, Иран, США и Бразилию. А сейчас почти не осталось государств, в которых нет этой смертельной инфекции. Как мир встретил пандемию и чему он научился – об этом рассказал доктор медицинских наук, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Относиться с вниманием к специалистам по инфекциям - это главное, чему за этот год научилось мировое сообщество. Предыдущие десятилетия расслабили народ в ощущении, что все инфекции побеждены. А сейчас все увидели, что природа показывает нам, кто царь природы", - сказал врач.

Пандемия в очередной раз убедила всех, что всегда нужно делать ставку на науку.

"Мы увидели, что эволюция микробного мира не остановилась, и она может привести к таким последствиям, которые влияют на все мировое сообщество – от экономики до поведения. А все знания ученых оказались актуальными", - отметил Жемчугов.

Человечеству придется теперь уделять особое внимание развитию определенных медицинских знаний, уверен врач.

"В техническом смысле все обновили свои знания, создание тестов, создание вакцин – эти отрасли стремительно развиваются. Думаю, обновятся и учебные курсы в вузах. Все идет логично, без ужасающих вещей, мир един. И борьба с биотерроризмом сейчас получила серьезную научную базу", - резюмировал эксперт.

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