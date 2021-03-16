Коньков: Евросоюз готов к закупкам российской вакцины

Сказано в эфире Коньков: Евросоюз готов к закупкам российской вакцины

Евросоюз готовится к переговорам о закупках российского препарата против коронавируса "Спутник V", несмотря на "басни о сбое вакцины" как экспортного продукта, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, сообщает РИА Новости.

Это мнение прокомментировал российский политолог Александр Коньков.

"Потребность в вакцине в европейских странах одинаково высокая, и все обязательства, которые брали на себя западные производители вакцин сейчас ставятся под сомнения, Евросоюз демонстрирует сейчас очередь за вакцинами", – сказал эксперт.

Страны ЕС даже ведут переговоры не только о закупках российской вакцины, но и о создании производств на своей территории.

"Некоторые страны Евросоюза пытаются идти по пути наименьшего сопротивления и ведут переговоры с Россией по поводу получения вакцины, тем более по поводу организации ее производства, что на самом деле имело бы гораздо более серьезные перспективы для этих стран", – отметил Коньков.

Эксперт считает, что российская вакцина станет весьма востребованной в Европе, несмотря на попытки сопротивления.

"Будут попытки со стороны США и Брюсселя, европейской бюрократии, каким-то образом затормозить этот процесс, но все равно все понимают, что потребность есть, и что она будет реализовываться. Все будет зависеть от политической воли европейских стран, Венгрия и Словакия эту политическую волю уже продемонстрировали. Думаю, будет волна обращений к России за вакциной", – заключил политолог.

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