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Александр Гинцбург
© Sputnik / Vladimir Pesnya

Гинцбург: нужна ли вакцинация переболевшим коронавирусом

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Sputnik Молдова
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи рассказал подробности про формирование защиты от коронавируса.

Сказано в эфире
Гинцбург: нужна ли вакцинация переболевшим коронавирусом

Все уже существующие вакцины от коронавируса имеют сходный механизм действия – об этом в ходе онлайн–брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан рассказал Директор  Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Александр Гинцбург
© Sputnik / Владимир Трефилов
Гинцбург подробно рассказал о преимуществах вакцинации "Спутником V"

"Все наиболее широко используемые сейчас вакцины базируются на одном принципе - на принципе доставки генетического материала, и только этим отличаются существующие вакцины. В РНК-вакцинах используется генетический материал в виде РНК, институт Гамалеи в своей вакцине "Спутник V" использует технологию доставки с помощью ДНК", – сказал эксперт.

Российская вакцина предотвращает тяжелое течение болезни и исключает летальный исход, уверен врач.

"Такой способ не только обеспечивает почти стопроцентную защиту, но и создает длительный иммунитет. Иммунная система обладает памятью, за счет чего вырабатывается иммунитет. Поэтому при повторной встрече с возбудителем иммунный ответ формируется очень быстро. "Спутник V" полностью защищает от тяжелых случаев при встрече с коронавирусом", – отметил Гинцбург.

Также эксперт рассказал о том, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже перенес заболевание.

"Переболевшие сталкивались с этим вирусом, и, когда их вакцинируют первым компонентом "Спутник V", создается ситуация усиления иммунитета после того, как они переболели. У них достигаются высокие титры антител как при двукратной вакцинации. Поэтому перед второй вакцинацией у переболевших нужно определить титры защитных антител и после этого принимать решение о вакцинации вторым компонентом. Повторная вакцина переболевшему вреда не нанесет, но и не усилит уже имеющуюся защиту", – резюмировал врач.

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