Дудчак: мир сходит с ума, и США - во главе этого процесса

Сказано в эфире Дудчак: мир сходит с ума и США во главе этого процесса

Международная обстановка осложнилась - в связи с расширением санкций против Москвы МИД вызвал посла России в США Анатолия Антонова на консультации. В ведомстве пояснили, что диалог Москвы и Вашингтона оказался в тупике и главное в ходе консультаций – отыскать способы выбраться из него.

МИД России пригласил Антонова в Москву вечером 17 марта. Этому предшествовало интервью президента США Джо Байдена каналу ABC News. В ходе интервью Байден заявил, что его российский коллега "заплатит" за вмешательство в американские президентские выборы, если это будет установлено. На просьбу журналиста уточнить, считает ли американский лидер Путина убийцей, президент США ответил утвердительно, об этом сообщает РИА Новости.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik рассказал о том, удастся ли дипломатам найти пути для выхода двусторонних отношений из тупика, в который их загнали действия американской стороны.

"Отношения двух стран и так находятся на крайне низком уровне. Такого не было даже во времена холодной войны. Было более активное общение и лидеры стран не позволяли себе подобных высказываний. Со стороны Советского Союза и нынешней России такого себе представить просто невозможно", - сказал эксперт.

Политолог винит в данной ситуации США.

"Мы видим, как ведут себя сейчас Соединенные Штаты, что себе позволяют. Уважение к партнеру, взаимный интерес, компромиссы – это совершенно не из лексикона американского руководства. Ведут себя крайне по-хамски. Каким может быть ответ? Полный разрыв дипломатических отношений? Но ведь и так сокращено взаимодействие до минимума: закрыто множество консульств, высланы дипломаты. Причем во всех этих случаях инициатива исходила от Соединенных Штатов", - заявил Дудчак.

По мнению эксперта, американское руководство действует не совсем адекватно.

"Если США хотят сходить с ума, то пусть сходят. К сожалению, мир сходит с ума, и США - во главе этого процесса. Беда в том, что это самая мощная держава, она имеет колоссальное влияние и это вызывает настороженность", - заключил политолог.

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