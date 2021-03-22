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Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Гинцбург: чем опасна вакцина AstraZeneca

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (277)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20210322/34064950/Gintsburg-chem-opasna-vaktsina-AstraZeneca.html

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал предположение о причинах побочных эффектов вакцинирования.

Сказано в эфире
Гинцбург: чем опасна вакцина AstraZeneca

Данные о безопасности вакцины AstraZeneca до сих пор противоречивы, точно не установлено, может ли она провоцировать тромбоз. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Точный ответ на этот вопрос дадут эксперты, которые сейчас в Евросоюзе занимаются оценкой случаев, связанных, по всей видимости, с тромбозом у ряда вакцинированных данным препаратом, доказательством возможной связи между этими двумя явлениями", - сказал эксперт.

Врач предположил в чем может быть причина опасных побочных эффектов.

"Если такая связь будет установлена, то возможное мое объяснение заключается в том, что в данном явлении виноват не сам препарат, а его степень очистки. Она бывает различной, двух-трех этапной. Возможно, в этих случаях использовалась неполноценная степень очистки, и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном препарате, могли способствовать агрегации тромбоцитов у части пациентов", - отметил Гинцбург.

Однако это не более чем версия, окончательный вердикт в вопросе безопасности вакцины AstraZeneca вынесут европейские эксперты.

"Это мое предположение, а не заключение; заключение, как вы понимаете, я делать не могу, потому что у меня нет никаких первичных исходных данных", - резюмировал врач.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (277)

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