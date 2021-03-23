Шатров: почему Евросоюзу не нужен "Спутник V"

Сказано в эфире Шатров: почему Евросоюзу не нужен "Спутник V"

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках объединения уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. При этом ранее он говорил, что "Спутник V" - хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь.

Противоречивые заявления еврокомиссара прокомментировал в эфире радио Sputnik российский политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

"Когда он говорит о ненужности российской вакцины, мне кажется он не противоречит ранее сказанным словам, пытается сделать хорошую мину при плохой игре, его устами говорит Большая Фарма, развернулась большая конкуренция за огромный рынок. Четыре компании борются за этот рынок, пускать туда пятую не с руки", – сказал эксперт.

По мнению Шатрова информационное пространство намеренно засоряется.

"Сейчас ежедневно поступает противоречивая информация. Кто с кем договорится, кто кому заплатит, до кого из чиновников удастся достучаться. В информационное пространство постоянно подбрасываются новые "дровишки", и все эти вбросы будут происходить постоянно", – заявил Шатров.

Аналитик считает, что решение об использовании российской вакцины в Европе принималось в Вашингтоне.

"Сейчас Евросоюз проверяется на прочность, страны будут отстаивать свои национальные интересы, и те страны у которых хватит сил конечно добьются своего. Хотя некоторые готовы сдаться под давлением, мы видим, что происходит в Словакии. Брюссель сейчас вспомнит о своих обязанностях перед крупными компаниями, перед США. Мы видим, как наказывают Словакию и Венгрию, мы находимся в начале спектакля, борьба только начинается", – заключил Шатров.

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