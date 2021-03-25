Глазунов: как Запад ведет новый тип войны против России, Молдовы и стран СНГ

Эксперт проанализировал, из-за чего Запад во главе с США развязал против России и стран СНГ новый тип войны — ментальную, последствия которой проявятся не сразу.

Сказано в эфире Глазунов: как Запад ведет новый тип войны против России, Молдовы и стран СНГ

Мир сейчас живет в информационном XXI веке, когда манипуляция человеческим сознанием встает на первый план, а реальные военные действия, которые приводят к разрушению и гибели людей, становятся малоэффективными.

Почему в мире появился новый вид противостояния? Ответ на вопрос в эфире радио Sputnik дал Олег Глазунов - эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова.

"Удар наносится в культурное ядро, ставится под сомнение то, что происходит на данный момент в государстве. Поэтому меняется мировоззрение человека, для этого требуется от нескольких десятков миллионов до нескольких миллиардов долларов, все зависит от страны", - пояснил эксперт. © Sputnik / Asatur Yesayants Косачев: США нужен не баланс сил, а военное превосходство

По словам собеседника, человеческий менталитет меняется, народ начинает воспринимать свое руководство как врагов. Именно поэтому, исходя из данной ситуации, происходят все цветные революции. А они, в свою очередь, - не просто технологии, а методы революции в сознании.

"Сегодня Западу значительно выгодны такие технологии, учитывая то, что информационно весь мир окутан социальными сетями. Однозначно выгоднее работать на ментальном уровне, менять сознание людей, чем воевать. Тем более Российская армия доказала, что она способна выполнять любые задания в любой части мира", - резюмировал Глазунов.

Подытоживая сказанное, собеседник подчеркнул, что на сегодняшний день в мире появилось четкое осознание того, что манипуляция с сознанием работает. Меняя понятия добра и зла и устраивая революцию в сознании, можно, что называется, взять государство "голыми руками", без применения силы.

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