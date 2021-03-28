Дайджест недели: хаос во власти Молдовы, кризис с пандемией, запах анархии

Власть и народ в Молдове, похоже, живут в разных измерениях: наверху "паны дерутся", внизу "у холопов чубы трещат". Люди умирают десятками от COVID-19 каждый день, но политический класс, видимо, этого не замечает. Обозреватель Sputnik разбирался в происходящем.

Все говорит о том, что эпидемическая ситуация в стране катастрофическая – в минувшую среду республика побила очередной антирекорд по инфицированию коронавирусом нового типа (2237 случаев), а в пятницу – по смертности от осложнений на фоне болезни. В это время политики занимаются сведением счетов и перетягиванием властного одеяла, а люди недоумевают: когда же наконец в страну будут массово поступать вакцины и когда политики начнут решать социальные и экономические проблемы.

Пора ответ держать...

Очередным "шоу" в парламенте на уходящей неделе стало выдвижение и попытка утверждения правительства во главе с Игорем Гросу, когда в зале пленарных заседаний не оказалось кворума, а за выдвиженца партии "Действие и солидарность" не проголосовал ни один депутат.

Между тем на фоне политических страстей президенту Санду совсем скоро придется отчитаться перед народом страны о 100 днях пребывания в должности. Есть ли ей что сказать народу и как это отразится на рейтинге прозападного президента? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, депутат первого парламента страны Валентин Крылов.

Сказано в эфире Крылов: удар по рейтингу, или Как Санду оправдаться перед гражданами

"В Молдове, к великому сожалению, граждане так и не научились оценивать политиков по их конкретным делам. Дел в данном случае нет, поэтому ее рейтинг должен был резко упасть. Но я не думаю, что это произойдет, потому что наш избиратель не способен адекватно оценивать политиков, не по их словам, а по делам", – отметил собеседник.

Эксперт утверждает: у многих из тех, кто голосовал за Санду, сложилось мнимое, но твердое убеждение в том, что президенту кто-то мешает бороться с коррупцией или стать "светочем реформ". По словам Крылова, очень небольшое число тех, кто является апологетами Санду, обращает внимание на аховую ситуацию с распространением коронавируса, патовое положение экономики и на дальнейшие перспективы страны.

"Все это не воспринимается как результат бездействия власти, которое сложилась после президентских выборов. Ведь после этого и отставки Иона Кику прошло достаточно много времени. Страна еще как-то управляется, но ситуация в ней только ухудшается", – добавил Крылов.

По мнению собеседника, хаос политических спекуляций и взаимных обвинений людей, находящихся в верхах молдавской власти, превратили в заложников этой сложной ситуации всех граждан страны.

Едкий запах локдауна

Многие молдавские политики не раз за последние две недели заявляли о том, что в стране нужны жесткие ограничительные меры, необходимость которых обосновывали вспышкой заболеваемости населения коронавирусом нового типа.

Какие факторы приведут парламент и президента республики к таким решительным мерам в противодействии COVID-19? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Виорел Гырбу.

Сказано в эфире Гырбу: по этим причинам в Молдове могут ввести локдаун

По словам эксперта, учитывая, что система здравоохранения республики находится на данном этапе в крайне тяжелой ситуации, нельзя исключать введения чрезвычайного положения в стране, это станет просто вынужденной мерой, несмотря на плачевное положение экономики государства.

"Если окончательно развалится система здравоохранения в стране, локдаун будет вообще не контролируем никем. Возникнет настоящий хаос. Нужно внимательно следить за тем, как будут развиваться события в ближайшее время. Если отрасль здравоохранения будет близка к распаду, разумеется, локдаун вводить нужно", – добавил Гырбу.

По утверждению эксперта, у кабмина есть план по выделению социально незащищенным слоям населения 11 миллиардов леев, хотя источники их заимствования не называются. Если будет введено ЧП по всей стране, адресные компенсации помогут сгладить негативный эффект для населения республики на фоне жестких ограничительных мер, о которых идет речь.

Из кабинетного окна жизнь народа не видна

Большинство нынешних политических лидеров совершенно лишены ответственности перед собственным народом, этому способствовали некоторые факторы, которые частично складывались на протяжении 30 лет независимости страны и в какой-то мере унаследованы из советского прошлого. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил эксперт в области права, политолог, профессор Александр Кузнецов.

Сказано в эфире Кузнецов: почему молдавские политики далеки от своего народа и не слышат его

"Вопрос состоит в том, что наши политики еще не повзрослели. Ситуация, при которой президент может представлять одну из партий, а большинство в парламенте сформировано из нескольких других, существует во многих странах. Такое даже происходило в Соединенных Штатах недавно, когда против прошлого президента Дональда Трампа выступали большинство сенаторов", – напомнил эксперт.

© Sputnik / Mihai Caraus Парламент Республики Молдова

По словам собеседника, в Молдове ситуация несколько закостенела, человек, пришедший к власти, хочет любыми путями сохранить за собой правящие позиции при любой последующей политической конъюнктуре. Именно этот фактор политолог назвал единственным унаследованным из менталитета ушедшего советского прошлого республики.

"У нас все думают, как во времена правления Партии коммунистов: раз я оказался у руля власти – другого не дано, а конструктивные переговоры с парламентской оппозицией, имеющей другую точку зрения, – невозможны", – добавил политолог.

В качестве примера компромиссов, достигаемых между различными политическими силами, Кузнецов привел ситуацию в Германии, когда до выборов идут ожесточенные баталии, но после электорального тура бывшие противники садятся за стол переговоров с целью достигнуть консенсуса.

Политолог напомнил и действующему президенту страны Майе Санду, и представителям ее команды, что при принятии политических решений должны преобладать народные интересы, а не личные и сиюминутные амбиции, за попытками удовлетворения которых надоело наблюдать многим жителям страны.

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