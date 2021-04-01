Топорнин: как США влияют на всю Европу и Молдову в частности

Сказано в эфире Топронин: как США влияют на всю Европу и Молдову, в частности

Не так давно в Брюсселе состоялся саммит Европейского союза. Хотя внутри ЕС до сих пор нет единой позиции в отношении Москвы, ожидать изменения курса Евросоюза вряд ли стоит. Еще в феврале там сформулировали свой план выстраивания отношений с Россией: отпор, сдерживание и сотрудничество в тех вопросах, которые интересуют Брюссель. Этот план дополняет пять основополагающих принципов, принятых еще в 2016 году, на которых базируется стратегия отношений с Россией.

О влиянии США на Европу и отношения с Россией в эфире радио Sputnik рассказал доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин.

"Госсекретарь США Блинкен, общаясь в онлайн-формате с европейскими чиновниками, четко расставил все акценты и приоритеты политики США, заявив, что впредь сотрудничество со странами ЕС будет выстраиваться более тесно, не так, как это происходило во время президентства Дональда Трампа", – отметил собеседник.

По словам эксперта, расхождения Вашингтона со странами - "локомотивами" ЕС, прежде всего с Германией, существуют, но все тот же Блинкен назвал проект "Северный поток – 2" опасным. Топорнин спрогнозировал ход дальнейшей внешней политики США, отметив, что она вернется в то русло, в котором была при президентстве Обамы, когда США активно вмешивались в дела стран ЕС и постсоветских государств, в частности Молдовы.

"Фактор США сегодня значительно повысился, но не стоит забывать о тех спичах, с которыми неоднократно выступали лидеры стран ЕС, заявляя, что Европа должна иметь свой авторитетный и решающий голос в международных отношениях", – добавил политолог-международник.

Резюмируя сказанное, эксперт напомнил, что в США считают, что экономически Европа достигла значительных успехов, но в политической плоскости у лидеров стран ЕС нет достаточной воли для четкого проведения самостоятельной внешней политики.

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