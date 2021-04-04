Дайджест недели: основные угрозы для президента Майи Санду

В своем стремлении к организации досрочных парламентских выборов глава государства забыла об одной важной составляющей политической борьбы: не всегда спешка приводит к желаемым результатам, а необдуманные действия могут серьезно сказаться на рейтинге человека, обличенного властью.
Формально по процедуре Санду права в том, что после двух неудавшихся попыток утверждения правительства имеет право начать процедуру роспуска парламента, но с той лишь оговоркой, что нынешний состав высшего законодательного органа является недееспособным, в нем нет правящего большинства и он не в состоянии выдвинуть очередного кандидата в премьер-министры.
В Молдове все несколько иначе: и коалиция есть, и с кандидатом в премьеры депутаты определились, и Конституция не ограничивает президента в числе попыток выдвижения кандидатов в главы кабмина.
Куда же выведет Санду кривая линия политической жизни страны? И какие основные риски она сейчас не замечает? В вопросах разбирался обозреватель студии Sputnik Молдова.
Стойкий запах импичмента
Политический кризис в республике достиг своего пика – парламентское большинство настаивает на выдвижении своего кандидата в премьер-министры, президент Майя Санду категорична и стоит на занятых позициях: досрочные выборы и точка. Так, глава государства обратилась в Конституционный суд страны с запросом о возможности роспуска парламента и проведения досрочных выборов в новый состав высшего законодательного органа страны.
Между тем, как заявил в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик, эксперт в области права Виталий Катанэ, выдвижение кандидатов в премьеры Майей Санду носило большей частью протокольный характер, поскольку обе кандидатуры были заранее проигрышными, а мнение парламентского большинства не было учтено.
"В правоведении есть такое понятие, как "конституционная лояльность". Этот принцип обязывает лиц, облеченных властью, соблюдать положения основного закона страны. В действиях госпожи Санду легко установить несоблюдение конституционных норм. Она и лояльная ей партия изначально заявили о выдвижении в премьеры потенциально проигрышных кандидатов", – заявил собеседник.
По словам эксперта, КС должен принять во внимание то обстоятельство, что президент изначально всеми силами старалась спровоцировать досрочные выборы, выдвигая кандидатами в премьер-министры Наталью Гаврилицу и Игоря Гросу. При рассмотрении программы и состава кабмина первого кандидата не проголосовал ни один депутат, а попытка вотума доверия второму кандидату провалилась.
"Есть правовые основания для того, чтобы инициировать процедуру импичмента Санду. Очевидно, что президент неоднократно нарушала и Конституцию, и решения КС", – добавил собеседник.
"Такая процедура возможна, поскольку позволяет разблокировать политический кризис, выйти из сложной ситуации, в которой оказалась страна", – добавил эксперт, напомнив, что в случае отстранения Санду от должности обязанности главы государства будут возложены на спикера парламента.
Импичмент - не ко времени, причина - COVID
В последние недели в медийном пространстве все чаще ведутся разговоры о том, что президент страны Майя Санду обошла конституционные нормы в своем стремлении к провоцированию досрочных выборов и что в отношении нее следует начать процедуру импичмента.
В каком случае президенту может быть объявлен импичмент? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Партии социалистов Игорь Додон.
"Я против выборов в этих эпидемических условиях. Референдум – это те же выборы. С нашей стороны это будет непоследовательным шагом. Раз мы против выборов в условиях пандемии, конечно, мы не запустим процедуру по проведению и референдума", – заявил экс-президент.
Хотя собеседник не исключил, что в нынешнем составе молдавского парламента представителями других фракций уже вовсю обсуждается необходимость вынесения импичмента Санду. Додон заверил: в случае если 34 парламентария соберут подписи и запустят механизм отстранения президента от власти, депутаты-социалисты поддержат такую инициативу.
"Я вижу, что сложившейся ситуацией недовольны не только социалисты: негодуют и правые. Они понимают, что Майя Санду переступает сейчас все красные линии. Не исключаю, что другие депутаты инициируют такую процедуру, это могут быть и правые партии", – добавил Додон.
Экс-президент озвучил и основные приоритеты, на которых сейчас необходимо сконцентрироваться парламентариям и чиновникам. Это помощь временному правительству Чокоя в борьбе с распространением эпидемии коронавируса нового типа, поиск и закупка наибольшего числа вакцин.
Уверенность - неплохо, но могут и подставить
Многие эксперты, десятилетиями следящие за жизнью в верхах власти, сходятся во мнении, что новый президент Молдовы Майя Санду начала слишком смело продвигать свою политическую линию, выдвинув кандидатом на должность премьер-министра бывшего коллегу по партии "Действие и солидарность" (PAS) Игоря Гросу, за которого не проголосовал ни один из депутатов.
По давно слоившейся традиции в политической жизни интриг гораздо больше, чем во всех остальных сферах. Подставят ли в этой ситуации главу государства ее оппоненты или даже сторонники? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Сергей Манастырлы.
"Неоднократно Санду подставляли, не раз всплывали различные эпизоды и нюансы биографии ее советников. Несмотря на ее попытки представить свою команду в положительном свете, как хороших людей с хорошей репутацией, все они потерпели крах. Всегда найдутся темные пятна в биографии ее советников, а этим фактом могут воспользоваться оппоненты", – завил собеседник.
По словам политолога, в такой ситуации достаточно сложно надеяться на то, что принципиальность и упрямство президента приведут к решению накопившихся серьезных проблем, поскольку лишь разговорами о необходимости скорейшего проведения досрочных парламентских выборов их не решить.
"Я все же считаю, что досрочные парламентские выборы пройдут в этом году, скорее всего летом. Для того чтобы перехватить рычаги борьбы с пандемией, Майе Санду нужно дееспособное и лояльное правительство", – пояснил Манастырлы.
Гарант Конституции с советами из-за рубежа
Как заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Борис Шаповалов, стремление Санду в более сжатые сроки провести досрочные выборы вовсе не вызвано заботой о народе и его насущных проблемах, а продиктовано извне, так называемыми внешними партнерами республики.
"Ситуация в политике в стране очень тревожная. Очевидно, что Санду не отступит от своего требования, а правильнее сказать - каприза, это очевидно. Эта амбиция продиктована прежде всего послами ЕС и Соединенных Штатов в Молдове, а также Румынии. Им не нравится, когда у власти в стране находятся левые политические силы", - заявил собеседник.
По мнению эксперта, такая позиция западных стран во внешней политике вызвана недопустимостью, с их точки зрения, выстраивания Молдовой дружественной политики по отношению к России. Затянувшийся трехмесячный период глубокого политического кризиса в стране, который был спровоцирован, по мнению Шаповалова, - яркое тому подтверждение.
"Никто изначально не собирался считаться с мнением парламентского большинства и граждан Молдовы. Стояло две четкие задачи. Первая - в политике Санду не присутствуют государственные интересы как таковые. Вторая - в ее действиях четко прослеживаются личные, политические интересы", - добавил собеседник.
Шаповалов напомнил, что более взвешенную позицию в сложившейся ситуации политического кризиса заняли молдавские левоцентристы, которые придерживаются парадигмы во внешнеполитическом сотрудничестве, направленной на выстраивание отношений как с Западом, так и с Востоком. Однако в условиях Молдовы Запад рассматривает территорию страны лишь как буферную зону, а интересы граждан республики вовсе не волнуют "акул" такой агрессивной политики.
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