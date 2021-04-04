Дайджест недели: основные угрозы для президента Майи Санду

Политический кризис в Молдове не завершен, а отсрочен: в этой ситуации президент Майя Санду оказалась в двусмысленном положении. Закачалось ли под ней кресло главы государства? Ответ на этот вопрос обозреватель Sputnik искал в беседе с ведущими экспертами страны.

В своем стремлении к организации досрочных парламентских выборов глава государства забыла об одной важной составляющей политической борьбы: не всегда спешка приводит к желаемым результатам, а необдуманные действия могут серьезно сказаться на рейтинге человека, обличенного властью.

Формально по процедуре Санду права в том, что после двух неудавшихся попыток утверждения правительства имеет право начать процедуру роспуска парламента, но с той лишь оговоркой, что нынешний состав высшего законодательного органа является недееспособным, в нем нет правящего большинства и он не в состоянии выдвинуть очередного кандидата в премьер-министры.

В Молдове все несколько иначе: и коалиция есть, и с кандидатом в премьеры депутаты определились, и Конституция не ограничивает президента в числе попыток выдвижения кандидатов в главы кабмина.

Куда же выведет Санду кривая линия политической жизни страны? И какие основные риски она сейчас не замечает? В вопросах разбирался обозреватель студии Sputnik Молдова.

Стойкий запах импичмента

Политический кризис в республике достиг своего пика – парламентское большинство настаивает на выдвижении своего кандидата в премьер-министры, президент Майя Санду категорична и стоит на занятых позициях: досрочные выборы и точка. Так, глава государства обратилась в Конституционный суд страны с запросом о возможности роспуска парламента и проведения досрочных выборов в новый состав высшего законодательного органа страны.

Между тем, как заявил в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик, эксперт в области права Виталий Катанэ, выдвижение кандидатов в премьеры Майей Санду носило большей частью протокольный характер, поскольку обе кандидатуры были заранее проигрышными, а мнение парламентского большинства не было учтено.

Сказано в эфире Катанэ: над Майей Санду нависла опасность импичмента

"В правоведении есть такое понятие, как "конституционная лояльность". Этот принцип обязывает лиц, облеченных властью, соблюдать положения основного закона страны. В действиях госпожи Санду легко установить несоблюдение конституционных норм. Она и лояльная ей партия изначально заявили о выдвижении в премьеры потенциально проигрышных кандидатов", – заявил собеседник.

© Photo : Miroslav Rotari Церемония инаугурации президента Майи Санду

По словам эксперта, КС должен принять во внимание то обстоятельство, что президент изначально всеми силами старалась спровоцировать досрочные выборы, выдвигая кандидатами в премьер-министры Наталью Гаврилицу и Игоря Гросу. При рассмотрении программы и состава кабмина первого кандидата не проголосовал ни один депутат, а попытка вотума доверия второму кандидату провалилась.

"Есть правовые основания для того, чтобы инициировать процедуру импичмента Санду. Очевидно, что президент неоднократно нарушала и Конституцию, и решения КС", – добавил собеседник.

Говоря о процедуре отстранения от власти главы государства, Катанэ напомнил, что это возможно посредством проведения всенародного референдума, а инициировать его должны молдавские парламентарии. При этом за то, чтобы Санду лишилась своей должности, должны проголосовать столько же избирателей, сколько отдали свои голоса в ходе второго тура президентских выборов осенью прошлого года, плюс один гражданин страны.

"Такая процедура возможна, поскольку позволяет разблокировать политический кризис, выйти из сложной ситуации, в которой оказалась страна", – добавил эксперт, напомнив, что в случае отстранения Санду от должности обязанности главы государства будут возложены на спикера парламента.

Импичмент - не ко времени, причина - COVID

В последние недели в медийном пространстве все чаще ведутся разговоры о том, что президент страны Майя Санду обошла конституционные нормы в своем стремлении к провоцированию досрочных выборов и что в отношении нее следует начать процедуру импичмента.

В каком случае президенту может быть объявлен импичмент? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Сказано в эфире Додон: будут ли социалисты инициировать импичмент Майе Санду

"Я против выборов в этих эпидемических условиях. Референдум – это те же выборы. С нашей стороны это будет непоследовательным шагом. Раз мы против выборов в условиях пандемии, конечно, мы не запустим процедуру по проведению и референдума", – заявил экс-президент.

Хотя собеседник не исключил, что в нынешнем составе молдавского парламента представителями других фракций уже вовсю обсуждается необходимость вынесения импичмента Санду. Додон заверил: в случае если 34 парламентария соберут подписи и запустят механизм отстранения президента от власти, депутаты-социалисты поддержат такую инициативу.

© Sputnik / Mihai Caraus Игорь Додон

"Я вижу, что сложившейся ситуацией недовольны не только социалисты: негодуют и правые. Они понимают, что Майя Санду переступает сейчас все красные линии. Не исключаю, что другие депутаты инициируют такую процедуру, это могут быть и правые партии", – добавил Додон.

Экс-президент озвучил и основные приоритеты, на которых сейчас необходимо сконцентрироваться парламентариям и чиновникам. Это помощь временному правительству Чокоя в борьбе с распространением эпидемии коронавируса нового типа, поиск и закупка наибольшего числа вакцин.

Уверенность - неплохо, но могут и подставить

Многие эксперты, десятилетиями следящие за жизнью в верхах власти, сходятся во мнении, что новый президент Молдовы Майя Санду начала слишком смело продвигать свою политическую линию, выдвинув кандидатом на должность премьер-министра бывшего коллегу по партии "Действие и солидарность" (PAS) Игоря Гросу, за которого не проголосовал ни один из депутатов.

По давно слоившейся традиции в политической жизни интриг гораздо больше, чем во всех остальных сферах. Подставят ли в этой ситуации главу государства ее оппоненты или даже сторонники? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Сергей Манастырлы.

Сказано в эфире Манастырлы: Майю Санду могут серьезно подставить

"Неоднократно Санду подставляли, не раз всплывали различные эпизоды и нюансы биографии ее советников. Несмотря на ее попытки представить свою команду в положительном свете, как хороших людей с хорошей репутацией, все они потерпели крах. Всегда найдутся темные пятна в биографии ее советников, а этим фактом могут воспользоваться оппоненты", – завил собеседник.

© Sputnik / Mihai Caraus Президентский дворец в Кишиневе

По словам политолога, в такой ситуации достаточно сложно надеяться на то, что принципиальность и упрямство президента приведут к решению накопившихся серьезных проблем, поскольку лишь разговорами о необходимости скорейшего проведения досрочных парламентских выборов их не решить.

"Я все же считаю, что досрочные парламентские выборы пройдут в этом году, скорее всего летом. Для того чтобы перехватить рычаги борьбы с пандемией, Майе Санду нужно дееспособное и лояльное правительство", – пояснил Манастырлы.

Гарант Конституции с советами из-за рубежа

Как заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Борис Шаповалов, стремление Санду в более сжатые сроки провести досрочные выборы вовсе не вызвано заботой о народе и его насущных проблемах, а продиктовано извне, так называемыми внешними партнерами республики.

Сказано в эфире Шаповалов: кто и как влияет на политику Майи Санду

"Ситуация в политике в стране очень тревожная. Очевидно, что Санду не отступит от своего требования, а правильнее сказать - каприза, это очевидно. Эта амбиция продиктована прежде всего послами ЕС и Соединенных Штатов в Молдове, а также Румынии. Им не нравится, когда у власти в стране находятся левые политические силы", - заявил собеседник.

© AP Photo / Kevin Wolf Джордж Сорос

По мнению эксперта, такая позиция западных стран во внешней политике вызвана недопустимостью, с их точки зрения, выстраивания Молдовой дружественной политики по отношению к России. Затянувшийся трехмесячный период глубокого политического кризиса в стране, который был спровоцирован, по мнению Шаповалова, - яркое тому подтверждение.

"Никто изначально не собирался считаться с мнением парламентского большинства и граждан Молдовы. Стояло две четкие задачи. Первая - в политике Санду не присутствуют государственные интересы как таковые. Вторая - в ее действиях четко прослеживаются личные, политические интересы", - добавил собеседник.

По утверждению политолога, главное для нового президента Молдовы Санду и лояльной к ней партии - увеличить число мандатов в парламенте страны, для этого им и нужны досрочные выборы.

Шаповалов напомнил, что более взвешенную позицию в сложившейся ситуации политического кризиса заняли молдавские левоцентристы, которые придерживаются парадигмы во внешнеполитическом сотрудничестве, направленной на выстраивание отношений как с Западом, так и с Востоком. Однако в условиях Молдовы Запад рассматривает территорию страны лишь как буферную зону, а интересы граждан республики вовсе не волнуют "акул" такой агрессивной политики.

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