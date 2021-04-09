Войко: решение о закупке российской вакцины Евросоюзом будет принято

Сказано в эфире Войко: решение о закупке российской вакцины Евросоюзом будет принято

Евросоюзу стоит закупить российскую вакцину "Спутник V" после соответствующей проверки Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), считает бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, об этом сообщает РИА Новости.

"Когда ЕМА проверит "Спутник V", нам стоит приобрести эту вакцину. Вирус не знает границ. Происхождение вакцин не имеет значения, и если препарат эффективен, то его нужно использовать, когда он станет доступен", – заявил Юнкер в эфире австрийского телеканала ORF.

Евгения Войко, политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ прокомментировала в эфире радио Sputnik эти заявления.

"Это говорит о тех внутренних проблемах, которые есть в ЕС в период пандемии, ситуации с вакцинами обострились. Тут два уровня – наднациональный, так называемая евробюрократия, и национальный. Это проявлялось и ранее... Мы видим, что наднациональные европейские структуры по-прежнему тянут время", – сказала эксперт.

Российская вакцина, скорее всего, поступит в Европу, уверена Войко.

"Будет или нет признана вакцина? Поступают разные сигналы о том, что Европейское агентство приближается к тому, чтобы вакцину зарегистрировать, может быть, летом. Но мы видим, что ведущие страны ЕС, прежде всего Германия, уже выступает за закупку вакцины, и, думаю, это решение может быть принято", – резюмировала политолог.

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