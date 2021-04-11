Дайджест недели: опасные шаги Санду и сценарии в политике Молдовы

Четвертый месяц в республике продолжается один из самых глубоких политических кризисов за всю историю ее независимости. Изначально, когда он только начинался, было понятно, что новый президент страны Майя Санду и лояльная к ней партия "Действие и солидарность" всеми силами стремятся добиться роспуска нынешнего состава высшего законодательного органа страны и объявить досрочные выборы. Да и сами политики с правого фланга это не скрывали и не раз публично заявляли об этом.

Главной интригой политической жизни страны сейчас является грядущее решение Конституционного суда. Формально президент Санду имела основания обратиться в КС, поскольку дважды парламент не утвердил кандидатуры премьер-министров, но фактически в парламенте есть большинство, а у него – свой кандидат Владимир Головатюк. И высший законодательный орган является вполне дееспособным, принимает нормативные акты, проводит пленарные заседания.

Досрочные выборы, а дальше – хоть трава не расти

Социалисты и их партнеры по коалиции в парламенте четко дали понять, что на этапе, когда страна находится в эпидемическом кризисе, досрочные выборы недопустимы.

Какое решение примут судьи КС и не сложится ли в республике ситуация двоевластия? Будет ли политиками оказано давление на членов КС? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал депутат парламента от ПСРМ Александр Суходольский.

Сказано в эфире Суходольский: могут ли правые попытаться захватить власть в Молдове

"В первую очередь Молдова – парламентская страна. Что такое роспуск высшего законодательного органа страны? Это наказание за бездействие, когда парламент в течение трех месяцев не принимает законы, и можно выходить с такой инициативой. Но все понимают, что есть большинство, есть кандидат в премьеры, выдвинутый депутатами. На каком основании требовать роспуска парламента?" – заявил собеседник.

© Sputnik / Mihai Caraus Парламент Республики Молдова

По словам депутата, 15 апреля КС может рискнуть удовлетворить запрос президента Майи Санду. Но, как напомнил Суходольский, возвращаясь в 2019 год, когда депутаты избавили страну от влияния олигарха Владимира Плахотнюка, несмотря на решение КС, которое было принято в пользу старой правящей коалицией во главе с демократами, парламент принял декларацию о захваченном государстве. Таким образом, вопрос был решен.

"Тогда мы не подчинились этому решению, заявили публично, что страна захвачена, а КС идет по пути узурпации государственной власти. Тогда мы получили положительную оценку нашего решения от Венецианской комиссии. И тогда, и сейчас совершенно ясно, что при наличии формализованного большинства никаких оснований для роспуска парламента нет", – добавил Суходольский.

Сто дней президентства

Депутат выразил надежду на то, что на данном этапе в КС видят, как развивается политическая ситуация в республике, но не исключил, что на судей оказывается прямое давление, а граждане страны могут наблюдать за системной процедурой по захвату государственной власти сторонниками прозападного вектора.

Уже прошло сто дней с момента вступления Майи Санду в должность главы государства. В период свей предвыборной кампании Санду щедро сыпала обещаниями, а одним из главных ее посулов гражданам была бескомпромиссная борьба с коррупцией и очищение государственных учреждений от тех, кто нечист на руку и привык заниматься мздоимством.

Однако, как утверждают многие граждане страны, обещания Санду так и остались на бумаге, на ее предвыборных листовках, а в реальности – лишь бесчисленные декларации и отсутствие какой-либо конкретики и продуманной политики.

Сказано в эфире Чуря: Майя Санду пошла по пути президента Украины Зеленского

Чего все же удалось добиться Майе Санду за 100 дней президентства, или похвастаться в плане достижений нечем, а в сухом остатке – лишь требования о скорейшем проведении досрочных выборов? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Эти 100 дней оказались очень сложными для Санду, но она сама поставила себя в такую ситуацию. Санду поставила перед собой сложную политическую задачу, выбрала следование по пути президента Украины Владимира Зеленского, решила добиться роспуска парламента и проведения досрочных выборов в надежде получить преимущество в политической борьбе", – заявил собеседник.

По словам эксперта, сверхзадачей Санду стало использование личного электорального рейтинга, которым она заручилась в ходе президентской кампании, и его упрочения в парламенте через увеличение числа мандатов, которые бы партия "Действие и солидарность" могла бы получить, если бы досрочные выборы были необходимостью.

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины Встреча Президента Украины и Премьер-министра Республики Молдова

"Санду стремится к созданию моно-большинства в парламенте республики, что сильно осложнило ее 100 дней президентства и принесет трудности в дальнейшем", – заключил Чуря.

Политический кризис в республике на данный момент достиг своего пика – парламентское большинство настаивает на выдвижении своего кандидата в премьер-министры, президент Майя Санду категорична и стоит на занятых позициях: досрочные выборы – и точка.

Западный шантаж и молдавская политика

Нерешительность многих молдавских политиков и их непоследовательные действия, напоминающие метания из стороны в сторону, вызваны тем, что они являются несамостоятельными в принимаемых решениях, а выполняют волю, продиктованную извне, прежде всего – из Брюсселя и Вашингтона. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог и историк Борис Шаповалов, анализируя временной отрезок от 7 апреля 2009 года до настоящего момента.

Сказано в эфире Шаповалов: многих молдавских политиков шантажируют на Западе, и вот - почему

"Давайте не будем называть лица, но прекрасно знаем, кто эти политики. Вспомним премьер-министров Молдовы за последние 10 лет. Кто-то из них сегодня находится в Румынии, кто-то сбежал в другие в страны. Вспомним пофамильно тех, кто украл свыше одного миллиарда долларов в 2014 году, именно они ранее заявляли о необходимости борьбы с коррупцией", – заявил эксперт.

По словам собеседника, часто декларируемые политиками правого толка лозунги о борьбе с коррупцией и отстаивание прав человека – это те наиболее распространенные методики, "фишки", которые они умело используют и которые придуманы западной пропагандой и спецслужбами для того, чтобы очернить определенного человека, чтобы повесить на него необходимый социальный ярлык.

© Pixabay / kaboompics Марионетки

Причем, по словам Шаповалова, именно западные структуры контролируют людей, которые должны обвинять своих политических оппонентов во всех смертных грехах, имея на своих протеже содержательные папки с компроматом, где их деяния мало в чем расходятся с теми, в которых они пытаются уличить других.

"Сегодня многие политики правого толка занимаются сознательным очернением своих политических оппонентов, делают это сознательно. Но зачастую все это выдумано, это лишь ложь и откровенное вранье", – добавил собеседник.

Социалисты остаются непреклонными

Компромат на ряд прозападных политиков в республике – это тот основной рычаг, по мнению Шаповалова, на который охотно нажимают их кураторы из ЕС и США для того, чтобы задать свой тон ходу событий в верхах молдавской власти.

Сможет ли Майя Санду и лояльная к ней партия "Действие и солидарность" добиться проведения досрочных выборов в более сжатые сроки, либо политические "хотелки" придется отложить и смириться со сложившейся эпидемической конъюнктурой и чрезвычайным положением, введенным парламентом в связи с повышенной опасностью распространения коронавируса нового типа? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экс-президент страны, председатель ПСРМ Игорь Додон.

Сказано в эфире Додон: допустят ли социалисты проведение досрочных выборов в Молдове

"Позицию президента Майи Санду и ее партии можно охарактеризовать как пир во время чумы. У нас в Молдове, к сожалению, очень сложная ситуация. В таких условиях проводить избирательные кампании и выборы для того, чтобы получить больше мандатов в следующем парламенте, я думаю, цинично по отношению к гражданам нашей страны", – заявил политик.

По словам Додона, позиция социалистов не заключается в том, что выборы не нужны, а нынешний состав парламента должен быть распущен, но делать это необходимо тогда, когда будет приобретена достаточная партия вакцин и удастся привить порядка 300-400 тысяч граждан республики.

"Необходимо вакцинировать всех специалистов, находящихся на первой линии. Это врачи, учителя. Затем надо привить тех, кто будет обеспечивать эти выборы, – членов участковых избирательных комиссий", – добавил Додон.

© Sputnik / Mihai Caraus Игорь Додон

По словам лидера ПСРМ, на данном этапе все разговоры о выборах в парламент необходимо отсрочить и заняться вплотную борьбой с распространением коронавируса в республике.

"Европшик" под видом интеграции

Не так давно в Брюсселе состоялся саммит Европейского союза. Хотя внутри ЕС до сих пор нет единой позиции в отношении Москвы, ожидать изменения курса Евросоюза вряд ли стоит. Еще в феврале там сформулировали свой план выстраивания отношений с Россией: отпор, сдерживание и сотрудничество в тех вопросах, которые интересуют Брюссель.

В сложившейся ситуации с вероятностью до 99,9% можно утверждать, что в ближайшие два-три десятилетия ни Молдову, ни любую другую постсоветскую республику в составе Евросоюза не ждут, а спичи многих отечественных прозападных политиков можно рассматривать лишь как электоральную приманку для граждан республики, на которую многие из них активно ловятся.

Молдове крайне опасно в своих внешних отношениях выбирать западный полюс геополитического влияния в лице Евросоюза, который, в свою очередь, в значительной степени зависит от решений, поступающих из Вашингтона. Выбирая такой вектор развития, страна фактически сразу ставит себя в долгосрочный тупик. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Сказано в эфире Журавлев: Евросоюз Молдову "кормить" не будет, у него - другие цели

По словам политолога, Молдова может и должна использовать накопленные за столетия гуманитарные, культурные и межчеловеческие связи с Россией в выстраивании стратегического партнерства и торгово-экономических отношений, а близкая для большинства граждан республики социолингвистическая среда лишь поспособствует этому.

"Этот фактор поможет в увеличении доверия. Молдаване, в отличие от многих украинцев, не считают русских людей врагами. Это происходит потому, что мы общаемся друг с другом каждый день. Подобные культурные связи лишь укрепляют такое доверие между нашими народами", – заявил собеседник.

© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea Ребенок смотрит через разрез, сделанный на одной из звезд, которые составляют флаг Европейского Союза, во время митинга поддержки, организованного в честь 60-летия Европейского Союза в Риме, в центре Бухареста, Румыния

По мнению Журавлева, гуманитарные российско-молдавские связи должны более быстрыми темпами перерастать в экономическую кооперацию, активизацию торгового оборота двух стран, увеличение поставок молдавской продукции на рынки РФ.

"Активизация экономических отношений выгодна для двух стран. В конечном счете ни нас, ни молдаван, ни украинцев, ни белорусов никто в ЕС просто так кормить не будет", – добавил эксперт.

Политолог резюмировал: население вышеперечисленных стран на Западе, в Евросоюзе рассматривают лишь как дешевую рабочую силу, не более. Выходцам из Молдовы и других постсоветских стран Восточной Европы надеяться на преуспевающее положение в странах ЕС и тем более на какую-то статусную должность не приходится.

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