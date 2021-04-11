Дайджест недели: опасные шаги Санду и сценарии в политике Молдовы

Четвертый месяц в республике продолжается один из самых глубоких политических кризисов за всю историю ее независимости. Изначально, когда он только начинался, было понятно, что новый президент страны Майя Санду и лояльная к ней партия "Действие и солидарность" всеми силами стремятся добиться роспуска нынешнего состава высшего законодательного органа страны и объявить досрочные выборы. Да и сами политики с правого фланга это не скрывали и не раз публично заявляли об этом.
Главной интригой политической жизни страны сейчас является грядущее решение Конституционного суда. Формально президент Санду имела основания обратиться в КС, поскольку дважды парламент не утвердил кандидатуры премьер-министров, но фактически в парламенте есть большинство, а у него – свой кандидат Владимир Головатюк. И высший законодательный орган является вполне дееспособным, принимает нормативные акты, проводит пленарные заседания.
Досрочные выборы, а дальше – хоть трава не расти
Социалисты и их партнеры по коалиции в парламенте четко дали понять, что на этапе, когда страна находится в эпидемическом кризисе, досрочные выборы недопустимы.
Какое решение примут судьи КС и не сложится ли в республике ситуация двоевластия? Будет ли политиками оказано давление на членов КС? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал депутат парламента от ПСРМ Александр Суходольский.
"В первую очередь Молдова – парламентская страна. Что такое роспуск высшего законодательного органа страны? Это наказание за бездействие, когда парламент в течение трех месяцев не принимает законы, и можно выходить с такой инициативой. Но все понимают, что есть большинство, есть кандидат в премьеры, выдвинутый депутатами. На каком основании требовать роспуска парламента?" – заявил собеседник.
По словам депутата, 15 апреля КС может рискнуть удовлетворить запрос президента Майи Санду. Но, как напомнил Суходольский, возвращаясь в 2019 год, когда депутаты избавили страну от влияния олигарха Владимира Плахотнюка, несмотря на решение КС, которое было принято в пользу старой правящей коалицией во главе с демократами, парламент принял декларацию о захваченном государстве. Таким образом, вопрос был решен.
"Тогда мы не подчинились этому решению, заявили публично, что страна захвачена, а КС идет по пути узурпации государственной власти. Тогда мы получили положительную оценку нашего решения от Венецианской комиссии. И тогда, и сейчас совершенно ясно, что при наличии формализованного большинства никаких оснований для роспуска парламента нет", – добавил Суходольский.
Сто дней президентства
Уже прошло сто дней с момента вступления Майи Санду в должность главы государства. В период свей предвыборной кампании Санду щедро сыпала обещаниями, а одним из главных ее посулов гражданам была бескомпромиссная борьба с коррупцией и очищение государственных учреждений от тех, кто нечист на руку и привык заниматься мздоимством.
Однако, как утверждают многие граждане страны, обещания Санду так и остались на бумаге, на ее предвыборных листовках, а в реальности – лишь бесчисленные декларации и отсутствие какой-либо конкретики и продуманной политики.
Чего все же удалось добиться Майе Санду за 100 дней президентства, или похвастаться в плане достижений нечем, а в сухом остатке – лишь требования о скорейшем проведении досрочных выборов? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.
"Эти 100 дней оказались очень сложными для Санду, но она сама поставила себя в такую ситуацию. Санду поставила перед собой сложную политическую задачу, выбрала следование по пути президента Украины Владимира Зеленского, решила добиться роспуска парламента и проведения досрочных выборов в надежде получить преимущество в политической борьбе", – заявил собеседник.
По словам эксперта, сверхзадачей Санду стало использование личного электорального рейтинга, которым она заручилась в ходе президентской кампании, и его упрочения в парламенте через увеличение числа мандатов, которые бы партия "Действие и солидарность" могла бы получить, если бы досрочные выборы были необходимостью.
"Санду стремится к созданию моно-большинства в парламенте республики, что сильно осложнило ее 100 дней президентства и принесет трудности в дальнейшем", – заключил Чуря.
Политический кризис в республике на данный момент достиг своего пика – парламентское большинство настаивает на выдвижении своего кандидата в премьер-министры, президент Майя Санду категорична и стоит на занятых позициях: досрочные выборы – и точка.
Западный шантаж и молдавская политика
Нерешительность многих молдавских политиков и их непоследовательные действия, напоминающие метания из стороны в сторону, вызваны тем, что они являются несамостоятельными в принимаемых решениях, а выполняют волю, продиктованную извне, прежде всего – из Брюсселя и Вашингтона. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог и историк Борис Шаповалов, анализируя временной отрезок от 7 апреля 2009 года до настоящего момента.
"Давайте не будем называть лица, но прекрасно знаем, кто эти политики. Вспомним премьер-министров Молдовы за последние 10 лет. Кто-то из них сегодня находится в Румынии, кто-то сбежал в другие в страны. Вспомним пофамильно тех, кто украл свыше одного миллиарда долларов в 2014 году, именно они ранее заявляли о необходимости борьбы с коррупцией", – заявил эксперт.
По словам собеседника, часто декларируемые политиками правого толка лозунги о борьбе с коррупцией и отстаивание прав человека – это те наиболее распространенные методики, "фишки", которые они умело используют и которые придуманы западной пропагандой и спецслужбами для того, чтобы очернить определенного человека, чтобы повесить на него необходимый социальный ярлык.
Причем, по словам Шаповалова, именно западные структуры контролируют людей, которые должны обвинять своих политических оппонентов во всех смертных грехах, имея на своих протеже содержательные папки с компроматом, где их деяния мало в чем расходятся с теми, в которых они пытаются уличить других.
"Сегодня многие политики правого толка занимаются сознательным очернением своих политических оппонентов, делают это сознательно. Но зачастую все это выдумано, это лишь ложь и откровенное вранье", – добавил собеседник.
Социалисты остаются непреклонными
Сможет ли Майя Санду и лояльная к ней партия "Действие и солидарность" добиться проведения досрочных выборов в более сжатые сроки, либо политические "хотелки" придется отложить и смириться со сложившейся эпидемической конъюнктурой и чрезвычайным положением, введенным парламентом в связи с повышенной опасностью распространения коронавируса нового типа? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экс-президент страны, председатель ПСРМ Игорь Додон.
"Позицию президента Майи Санду и ее партии можно охарактеризовать как пир во время чумы. У нас в Молдове, к сожалению, очень сложная ситуация. В таких условиях проводить избирательные кампании и выборы для того, чтобы получить больше мандатов в следующем парламенте, я думаю, цинично по отношению к гражданам нашей страны", – заявил политик.
По словам Додона, позиция социалистов не заключается в том, что выборы не нужны, а нынешний состав парламента должен быть распущен, но делать это необходимо тогда, когда будет приобретена достаточная партия вакцин и удастся привить порядка 300-400 тысяч граждан республики.
"Необходимо вакцинировать всех специалистов, находящихся на первой линии. Это врачи, учителя. Затем надо привить тех, кто будет обеспечивать эти выборы, – членов участковых избирательных комиссий", – добавил Додон.
По словам лидера ПСРМ, на данном этапе все разговоры о выборах в парламент необходимо отсрочить и заняться вплотную борьбой с распространением коронавируса в республике.
"Европшик" под видом интеграции
Не так давно в Брюсселе состоялся саммит Европейского союза. Хотя внутри ЕС до сих пор нет единой позиции в отношении Москвы, ожидать изменения курса Евросоюза вряд ли стоит. Еще в феврале там сформулировали свой план выстраивания отношений с Россией: отпор, сдерживание и сотрудничество в тех вопросах, которые интересуют Брюссель.
В сложившейся ситуации с вероятностью до 99,9% можно утверждать, что в ближайшие два-три десятилетия ни Молдову, ни любую другую постсоветскую республику в составе Евросоюза не ждут, а спичи многих отечественных прозападных политиков можно рассматривать лишь как электоральную приманку для граждан республики, на которую многие из них активно ловятся.
Молдове крайне опасно в своих внешних отношениях выбирать западный полюс геополитического влияния в лице Евросоюза, который, в свою очередь, в значительной степени зависит от решений, поступающих из Вашингтона. Выбирая такой вектор развития, страна фактически сразу ставит себя в долгосрочный тупик. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
По словам политолога, Молдова может и должна использовать накопленные за столетия гуманитарные, культурные и межчеловеческие связи с Россией в выстраивании стратегического партнерства и торгово-экономических отношений, а близкая для большинства граждан республики социолингвистическая среда лишь поспособствует этому.
"Этот фактор поможет в увеличении доверия. Молдаване, в отличие от многих украинцев, не считают русских людей врагами. Это происходит потому, что мы общаемся друг с другом каждый день. Подобные культурные связи лишь укрепляют такое доверие между нашими народами", – заявил собеседник.
По мнению Журавлева, гуманитарные российско-молдавские связи должны более быстрыми темпами перерастать в экономическую кооперацию, активизацию торгового оборота двух стран, увеличение поставок молдавской продукции на рынки РФ.
"Активизация экономических отношений выгодна для двух стран. В конечном счете ни нас, ни молдаван, ни украинцев, ни белорусов никто в ЕС просто так кормить не будет", – добавил эксперт.
Политолог резюмировал: население вышеперечисленных стран на Западе, в Евросоюзе рассматривают лишь как дешевую рабочую силу, не более. Выходцам из Молдовы и других постсоветских стран Восточной Европы надеяться на преуспевающее положение в странах ЕС и тем более на какую-то статусную должность не приходится.
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