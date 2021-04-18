Дайджест недели: "болото" досрочных выборов в Молдове и риски для страны

Во время чумы пиры неуместны, это древняя и прописная житейская истина. О том, насколько она известна политикам в Молдове и что будет происходить в стране в ближайшее время, Sputnik рассказали ведущие эксперты.

Несмотря на удручающие для медицинской системы страны ежедневные показатели заболеваемости коронавирусом, многие, в том числе и президент, увлечены идеей скорейшего проведения в республике досрочных парламентских выборов.

А точку в ужасе без конца под названием "политический кризис в Молдове" вроде как поставил Конституционный суд, решение которого, как утверждают многие политологи, было принято все же в пользу Санду и ее запроса.

От перемены мест депутатов результат не меняется

Но изменят ли что-то возможные досрочные парламентские выборы в верхах молдавской власти либо кризис после них еще больше углубится? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор права, политолог, профессор Александр Кузнецов.

Сказано в эфире Кузнецов: политическое болото, или Что принесут Молдове досрочные выборы

"Молдавских политиков совершенно не волнует вопрос о том, что изменится после этих выборов. Многие эксперты, давно проанализировав ситуацию, уже сделали вывод, что никаких изменений к лучшему не будет. Да, некоторые депутаты уйдут, но в общем политическая структура, расклад сил в парламенте не изменятся", – заявил собеседник.

По словам эксперта, возможное изменение заключается лишь в том, что место Демократической партии в новом составе высшего законодательного органа республики может занять "Наша партия" Ренато Усатого – не более. Депутатам опять придется договариваться о формировании мажоритарной коалиции, но, учитывая тягу многих молдавских политиков к компромиссам, кризис во власти может только углубиться.

"Ни у социалистов, ни у Партии "Действие и солидарность" не будет монопартийного большинства в парламенте. Но многие отечественные политики ведут себя подобно годовалому и непослушному ребенку, которому говорят, что лучше не лезть пальцем в кипяток, а он поступает наоборот. Так делают и с досрочными выборами", – отметил Кузнецов.

Как подчеркнул собеседник, причина затянувшегося кризиса в верхах власти в стране заключается в том, что многие отечественные политические деятели неспособны видеть и анализировать события в перспективе, а некоторые и вовсе исходят из личных амбиций и корысти, принимая сиюминутные решения, выгодные не народу, а определенной партии.

Вердикт КС с одной постоянной

Руководствовались ли судьи КС исключительно буквой закона либо факт политического давления все-таки имел место? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт в области права, адвокат Павел Мидриган.

"С политической точки зрения это решение было ожидаемым, потому как к этому подключились различные "умы". Мы, большинство юристов, думали, что в решении Конституционного суда возобладает буква закона, но этого не произошло. Мне понравилась позиция представителей парламента, которые разнесли в пух и прах все доводы, представленные президентом", – отметил эксперт.

Сказано в эфире Мидриган: своим решением КС проигнорировал волю народа и подыграл Санду

По словам собеседника, глава государства и ее советники в ходе этого процесса занимались игрой в одни политические ворота, полностью проигнорировав результаты экспертизы Венецианской комиссии, четко высказавшейся, что воля парламентского большинства является главным аргументом и должна быть учтена в условиях затянувшегося политического кризиса в республике.

© Sputnik / Miroslav Rotari Председатель КС Домника Маноле

"Нельзя с высшим органом государственной власти, избранным народом, так поступить. Парламент предложил своего кандидата, но эта инициатива была проигнорирована, а воля народа растоптана. Если не нравится состав парламента, это не аргумент, чтобы просто так взять его и "выкинуть на свалку", – подчеркнул Мидриган.

Правовед уверен: присутствие президента Майи Санду на заседании КС было опосредованным политическим влиянием на членов суда и на решение, вынесенное ими позже.

Президент vs Конституция - кто кого?

Противостояние президента и парламента зашло слишком далеко и является беспрецедентным – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал молдавский политик и экс-примар Кишинева Серафим Урекян.

Сказано в эфире Урекян: такого в Молдове не было 30 лет

"И раньше появлялись некоторые напряженные ситуации, но они не были настолько глубинными и долгосрочными. Встречалось противостояние между партиями и между концепциями. Но не было противостояния с основным законом", – сказал политик.

Собеседник возлагает вину за затянувшийся конфликт на президента.

"Противостояния Конституции и президента у нас до сих пор не было. Сейчас президент игнорирует основные положения Конституции Республики Молдова", – заявил Урекян. Также он высказался о причинах конфликта, которые, по его мнению, глубоки и серьезны.

"К власти пришли люди без опыта работы, не знающие, как любое их публичное высказывание или предложение отражается в мыслях людей. И, конечно же, влияние извне. Такого послушания некоторым зарубежным "обкомам" у нас в стране не было. Мы в свое время тоже слушали советы, но не так, чтобы отвечать "есть" на каждое слово из-за рубежа", – резюмировал Урекян.

А у них "текучка"...

Политическая реальность может сложиться так, что президент Молдовы Майя Санду после досрочных парламентских выборов получит серьезную поддержку в законодательном органе страны – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Сергей Манастырлы.

"Вполне вероятно, что в новом парламенте президент наконец-то сможет обрести поддержку и сформировать лояльное ей правительство", – заявил аналитик.

Однако эксперт сомневается в качестве команды президента.

Сказано в эфире Манастырлы: после парламентских выборов у Майи Санду возникнет серьезная проблема

"Насколько это будет полезно для страны, сказать сложно, исходя из тех кадров, которые Майя Санду представляла в качестве кандидатов в правительстве Гаврилицы или правительстве Гросу", – отметил Манастырлы.

Кадры решают все – эта избитая фраза актуальна как никогда в Молдове, утверждает политолог.

"Очевидно, что с кадрами у этого политического фланга все очень плохо. И, скорее всего, после формирования этого пропрезидентского правительства мы столкнемся с реинкарнацией правительства Филата. Не вижу новых лиц, "скамейка запасных" очень короткая, сколько "гастарбайтеров" из-за рубежа ни выписывай", – заключил собеседник.

Президент не для всех

Вступая в должность президента в конце декабря, Майя Санду обратилась во время инаугурации к народу на основных языках, которые используются в республике для коммуникации, – молдавском, русском, украинском, гагаузском и болгарском. Это польстило многим представителям многонационального молдавского народа, однако дальнейшие шаги главы государства несколько расходились с ее предвыборным обещанием стать президентом для всех.

И все же: удастся ли Санду исправить уже допущенные ошибки и объединить общество либо время для нее безвозвратно упущено? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.

Сказано в эфире Чуря: почему Санду не стала президентом для всех

"Я думаю, что она будет отдаляться от такой модели, чтобы стать президентом для всех народов страны, ей не удержать в руках такую ситуацию. Да, она старается поздравлять публично представителей народностей страны с их национальными и религиозными праздниками, но это лишь вызывает усмешку у титульной части населения Молдовы", – отметил собеседник.

По словам эксперта, Санду априори не дано стать всенародным президентом, более того, она уже сама сознательно отдаляется от этой, ранее озвученной цели, поскольку является президентом, для которого важны лишь политические принципы и идеология, не более.

© Sputnik / Б. Круцко Молдавия

Аналитик считает, что после того, как угроза эпидемии коронавируса в Молдове спадет, Санду продолжит свою борьбу с политическим классом страны "на баррикадах", проводя массовые протесты и заявляя о властном истеблишменте как о группе людей, "погрязших в коррупции".

Молдова и геополитическая заваруха

За неполные 30 лет своей независимости в геополитическом плане Молдову кидало из стороны в сторону. Различные власти не раз то пытались выстраивать стратегическое партнерство с Россией, то всерьез заигрывали с Западом, который искренних чувств к Молдове и ее народу никогда не питал.

Взвешенная внешняя политика страны – вещь сложная, но возможная. Некоторые политики доказывали это на деле. Сейчас новый президент Молдовы Майя Санду вновь декларирует свою приверженность Западу и либеральным ценностям.

Сказано в эфире Рар: Молдова втянута в очень опасные геополитические процессы, но выход есть

Насколько вредно это для страны и почему однобокий геополитический подход губителен для молдавского народа? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Берлина Александр Рар.

"Молдова, к сожалению, уже давно втянута в глубокие, опасные геополитические процессы в Европе. Это произошло не по вине самой страны, а в силу ее географического положения. Сейчас Россия будет поворачиваться к ЕС спиной. Что это означает для Молдовы? Страна окажется в еще более нелегком положении", – заявил собеседник.

По словам эксперта, сложности в развитии республики связаны с тем, что она расположена на стыке двух политических культур – прямо через нее проходит линия Хантингтона, который в своих публикациях утверждал, что Европа вот уже 1000 лет разделена между Востоком и Западом, между католическим и православным христианством, между византийским и римским мироустройством.

© Sputnik / Стрингер Украино-американские учения Fearless Guardian - 2015. Архивное фото

"Если смотреть на ситуацию объективно и честно, то, пока Европа не найдет в себе силы начать партнерство с Евразийским экономическим союзом, пока не начнутся переговоры о создании общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, у Молдовы будут постоянные проблемы", – добавил Рар.

Самым мудрым выходом из геополитической ситуации политолог-международник назвал двухвекторную сдержанную политику без резких кренов и метаний в сторону одного из полюсов влияния.

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