Путин: мы будем последовательно развивать отношения с нашими партнерами

Президент РФ рассказал, на выстраивании отношений с какими государствами и международными организациями будет заострять внимание российское руководство.

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Владимир Путин в среду выступил с традиционным ежегодным посланием Федеральному собранию РФ. Президент заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования. По словам Путина, с подавляющим большинством стран мира Россия развивает отношения, основанные на взаимном уважении.

"Последовательно и в приоритетном порядке расширяем контакты с ближайшими партнерами по Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Содружеству Независимых Государств, союзниками по организации Договора о коллективной безопасности", - заявил российский лидер.

По словам президента РФ, общие проекты в рамках ЕАЭС нацелены на рост экономики государств-участников, а также повышение благосостояния граждан. В этом сотрудничестве, как отметил российский лидер, появляются новые интересные направления, такие, как развитие транспортных и логистических коридоров.

"Уверен, что они станут надежными инфраструктурными каркасами большого евразийского партнерства. Российские идеи этого широкого, открытого объединения уже осуществляются на практике, в том числе за счет сопряжения с другими интеграционными процессами", - добавил Путин.

Как уточнил президент РФ, все намечаемые проекты международного сотрудничества РФ - не умозрительные геополитические приложения, а сугубо решение задач национального развития России.

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