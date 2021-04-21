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Президент России Владимир Путин.
© Sputnik / Сергей Гунеев

Путин: мы будем последовательно развивать отношения с нашими партнерами

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Sputnik Молдова
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Президент РФ рассказал, на выстраивании отношений с какими государствами и международными организациями будет заострять внимание российское руководство.

Сказано в эфире
Путин: мы будем последовательно развивать отношения с нашими партнерами

Владимир Путин в среду выступил с традиционным ежегодным посланием Федеральному собранию РФ. Президент заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования. По словам Путина, с подавляющим большинством стран мира Россия развивает отношения, основанные на взаимном уважении.

"Последовательно и в приоритетном порядке расширяем контакты с ближайшими партнерами по Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Содружеству Независимых Государств, союзниками по организации Договора о коллективной безопасности", - заявил российский лидер.

Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза
© Sputnik / Владислав Воднев
Глава Евразийской комиссии – о преимуществах интеграции на пространстве ЕАЭС
По словам президента РФ, общие проекты в рамках ЕАЭС нацелены на рост экономики государств-участников, а также повышение благосостояния граждан. В этом сотрудничестве, как отметил российский лидер, появляются новые интересные направления, такие, как развитие транспортных и логистических коридоров.

"Уверен, что они станут надежными инфраструктурными каркасами большого евразийского партнерства. Российские идеи этого широкого, открытого объединения уже осуществляются на практике, в том числе за счет сопряжения с другими интеграционными процессами", - добавил Путин.

Как уточнил президент РФ, все намечаемые проекты международного сотрудничества РФ - не умозрительные геополитические приложения, а сугубо решение задач национального развития России. 

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Теги:
партнеры, отношения, развитие, Путин

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