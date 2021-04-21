Путин: мы будем последовательно развивать отношения с нашими партнерами

Владимир Путин в среду выступил с традиционным ежегодным посланием Федеральному собранию РФ. Президент заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования. По словам Путина, с подавляющим большинством стран мира Россия развивает отношения, основанные на взаимном уважении.
"Последовательно и в приоритетном порядке расширяем контакты с ближайшими партнерами по Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Содружеству Независимых Государств, союзниками по организации Договора о коллективной безопасности", - заявил российский лидер.
"Уверен, что они станут надежными инфраструктурными каркасами большого евразийского партнерства. Российские идеи этого широкого, открытого объединения уже осуществляются на практике, в том числе за счет сопряжения с другими интеграционными процессами", - добавил Путин.
Как уточнил президент РФ, все намечаемые проекты международного сотрудничества РФ - не умозрительные геополитические приложения, а сугубо решение задач национального развития России.
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