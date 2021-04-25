Дайджест недели: едкий запах досрочных выборов и зависимость Санду

Уходящая неделя стала одной из самых жарких в политическом плане в Молдове, однако постоянное уже противостояние парламентского большинства и президента создали некую иллюзию двоевластия в Молдове, эксперты проанализировали, почему происходит именно так.

Депутаты большинством голосов приняли Декларацию "О захваченном характере Конституционного суда". В тексте документа говорится, что парламент не признает решение о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".

Декларацию "О захваченном характере Конституционного суда" на заседании парламента представил глава юридической комиссии парламента Василе Боля.

"Парламент констатирует, что единственный в стране орган конституционной юрисдикции захвачен путем неконституционных действий трех судей: Любы Шова, Николая Рошки и Домники Маноле", — утверждает декларация парламента.

Также в документе решения Конституционного суда названы тоталитарными и диктаторскими. К чему приведет противостояние президента и коалиции в парламенте? В вопросе разбирались обозреватель студии Sputnik Молдова и ведущие эксперты.

Боязнь выборов

Почему парламентское большинство сопротивляется досрочным выборам в законодательный орган страны с учетом того, что некоторые политологи считают, что состав парламента после выборов принципиально не изменится? На этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил политолог Владимир Брутер.

Сказано в эфире Брутер: почему парламентское большинство сопротивляется досрочным выборам

Электорат вовсе не является чем-то окаменевшим и неизменным, считает политолог.

"Здесь есть огромное количество приемов. Электорат не всегда сплочен. Поэтому говорить о том, что "электорат никуда не делся", нельзя. Это неправильно с точки зрения политической теории", - пояснил Брутер.

Партии-спойлеры, обильно появляющиеся перед выборами, являются одним из основных приемов политической борьбы в Молдове, говорит аналитик.

"Возникают разовые проекты-обманки, всегда есть место спойлерам. Вспомним историю 2014 года, когда 10% получили "Реформированные коммунисты" и "Униуня Вамалэ", кто их после этого вспоминал? А 10% они отняли у того же Додона и тех же коммунистов. Спойлеры создаются очень быстро, главное для них – доступ к медиа", - заключил политолог.

Зависимость президента

После того как на минувшей неделе Конституционный суд удовлетворил ходатайство Майи Санду и счел возможным роспуск нынешнего состава парламента и назначение даты досрочных выборов, у многих в молдавском обществе возникает вопрос: а реально ли независимы Санду и магистраты в своих решениях либо представители Запада посредством своих дипломатов все же влияют на процессы в стране? Ответ в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, депутат первого парламента страны Валентин Крылов.

Сказано в эфире Крылов: насколько независима и права в своих действиях Майя Санду

"Нынешний президент Молдовы действительно не является независимой политической фигурой. Вне всякого сомнения эта фигура подготовлена коллективным Западом и управляема им. В этом у меня нет никаких сомнений", - заявил собеседник.

© Sputnik / Mihai Caraus Майя Санду

По словам эксперта, что касается нашумевшего в обществе решения Конституционного суда о наличии оснований для роспуска парламента, это более тонкая ситуация, но не лишенная серьезных "подводных камней". Молдавские парламентарии упустили время, сделав серьезную тактическую ошибку. А именно: политическая инициатива была упущена депутатами из большинства тогда, когда Марианна Дурлештяну взяла самоотвод. Именно тогда парламентариям следовало выступать с новой кандидатурой в премьеры, предлагая ее на утверждение президенту страны.

"Нельзя было проводить консультации с главой государства, не имея кандидата в премьеры. Просто разыграли эту ситуацию, при которой Дурлештяну взяла самоотвод, не исключено, что на нее было оказано давление", - добавил Крылов. © Sputnik / Rodion Proca Жук: задвинуть геополитику на второй план у Молдовы не получится

По мнению политолога, депутатам, являющимся игроками на властной арене в стране, надо быть готовыми к любому повороту событий круглосуточно, в любое время. Поэтому, учитывая, что дважды кандидат в премьеры был выдвинут и не прошел, формально решение КС оправданно. Но фактически собеседник назвал этот вердикт издевательством над Конституцией, над парламентской сутью самой Молдовы.

Как парламент может "осадить" Санду

У парламентского большинства есть все возможности для успешного политического противостояния президенту Молдовы Майе Санду – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Владимир Брутер.

Сказано в эфире Брутер: есть ли "секретное оружие" у парламента против президента

"Выборы нельзя назначить без определенных решений парламента, в частности, он должен выделить деньги. И, вообще, парламент может создать очень много коллизий. Когда Майя Санду и ее политические спонсоры ведут себя таким образом, они рискуют. Они считают, что со стороны Додона реального сопротивления не будет", - сказал эксперт.

Однако политолог сомневается, что парламентское большинство готово идти до конца в противостоянии с президентом.

"Все это зависит от того, насколько Додон, Шор и, возможно, Нэстасе готовы брать инициативу на себя. Пока я за ними такого не наблюдал. Тем более Шор не в Молдове и не проявляет сильную активность. Я вижу в действиях парламентского большинства определенную пассивность", - заявил Брутер.

Эксперт также отметил неопределенность партии "Платформа DA".

"Что касается партии "Платформа DA", то они занимают промежуточную позицию, сами не понимая, как себя вести, – то ли поддерживать в чем-то большинство, то ли не поддерживать. Но даже если они "переползут" в следующий парламент, то они там никакого влияния иметь не будут. Западу они не нужны, избирателю слева они тоже не нужны. Для них важно показать свою идентичность, пока этого сделать они не смогли", - резюмировал собеседник.

Отношения с Россией при прозападном президенте

Президент Молдовы Майя Санду 19 апреля выступила на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Отвечая на вопрос об отношениях с Россией, глава молдавского государства фактически признала, что с ее вступлением в должность эти отношения ухудшились.

В то же время она выразила надежду вернуться к тому режиму торговли с российской стороной, который существовал до подписания Молдовой соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как в дальнейшем будут развиваться отношения Молдовы и России в период президентства Санду? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik дал депутат Госдумы РФ Артем Туров.

Сказано в эфире Туров: как будут сотрудничать Молдова и Россия при президентстве Санду

"Для того чтобы максимально эффективно представлять интересы своих граждан, действующему руководителю необходимо внимательно прислушаться к их мнениям. Выборы, которые прошли в конце прошлого года, показали наглядно, что есть разделение общества в самой Молдове и какое количество граждан проголосовало за альтернативного кандидата", – сказал собеседник.

© Sputnik / Александр Вильф Флаги Молдовы и России

По словам российского парламентария, Санду необходимо слышать мнение тех граждан, которые живут на территории Молдовы и ежедневно сталкиваются с проблемами, а не представителей диаспоры, живущих в странах Западной Европы и голосующих оттуда.

"Люди, живущие и зарабатывающие за рубежом, не знают, что творится у них на родине. Санду надо учитывать, как люди внутри страны видят выстраивание отношений с Россией. При поляризованном обществе президенту необходимо выступать гарантом его сплоченности и цельности", – добавил депутат ГД РФ. © Sputnik / Максим Блинов Срок пребывания для незаконно находящихся в России иностранцев могут продлить

Туров уверен: на данном этапе Запад использует не только Молдову, но и другие государства для реализации политики сдерживания России, но не имея в этом особых успехов. Такая тактика приводит к неизменному ухудшению ситуации, особенно в экономике тех стран, которых используют в противостоянии Брюсселя и Вашингтона.

Тем не менее, говорит Туров, в России продолжают считать молдавский народ братским. Об этом свидетельствует и та позиция, которую Российская Федерация неизменно занимает, скажем, в торговых отношениях с Молдовой, по гуманитарному сотрудничеству, по той поддержке, которую оказывает республике по комплексу проблем, связанных с пандемией.

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