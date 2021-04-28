Киселев: как советские народы увековечивали Победу над фашизмом

После триумфа советских воинов над фашизмом, память об их великих подвигах увековечивалась сознательно, во имя грядущих поколений, а "Георгиевская ленточка" стала сегодня символом, квинтэссенцией той Великой Победы.

Сказано в эфире Киселев: как советские народы увековечивали Победу над фашизмом

Руководитель МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе онлайн-конференции, посвященной общероссийскому старту акции "Георгиевская ленточка", рассказал, что ему удалось посетить две выставки на Поклонной горе в Москве. Одна из экспозиций была постоянной, а другая временной, помощь в организации которой оказало МИА "Россия сегодня". Эта выставка называлась "Триумф Победы", где было показано, как проводился знаменитый Парад воинов-победителей 24 июня 1945 года в Москве.

"Парад Победы – это лишь одна из акций, это – воинская почесть всем павшим и погибших. Но на самом деле был целый план по увековечению Победы. Снимали фильмы, писали полотна маслом, архитектурно стилизовали станции метро. Все было предпринято для того, чтобы этот подвиг был увековечен", – заявил Кисилев.

По его словам, на каком-то этапе истории России, к сожалению, эта тема была упущена, выпала из общественного внимания, а создавшееся пространство было занято различными, так называемыми, теориями о равной ответственности противоборствующих в той войне сторон и другие.

"На выставке видно, как наша армия, освобождая европейский континент, просто кормила европейцев. Эта продовольственная программа была очень важной. И гуманитарная программа была важной, даже Уланова выступала там в 45-м году. Это было в Австрии, там прошли первые концерты, которые доносили до людей наше искусство", – добавил Киселев.

По словам руководителя МИА "Россия сегодня", сегодня изменились формы мемориализации того подвига, той Победы. Сейчас же Георгиевская ленточка – это тот концентрат памяти о триумфе над фашизмом. Лента, как отметил Киселев, – не только кусочек ткани, это – признание Великой Победы всех советских народов в Великой Отечественной войне.

Идея акции "Георгиевская ленточка" — символа памяти, связи поколений и воинской славы – родилась в стенах агентства на Зубовском бульваре, а затем стала народной.

В 2021 году акция проходит с 27 апреля по 9 мая в онлайн- и офлайн-форматах. Традиционно первые георгиевские ленточки начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 4. Миллионы ленточек будут переданы из рук в руки в России и за рубежом силами тысяч волонтеров Победы при партнерстве с Роспатриотцентром и при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".

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