Дайджест недели: бессилие власти и досрочные выборы в Молдове

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Досрочные парламентские выборы в Молдове назначены на 11 июля. Об этом объявила президент Молдовы Майя Санду на брифинге в среду.

"Дата выборов нового парламента назначается на 11 июля 2021-го. Необходимо как можно скорее поставить точку в хаосе, в котором находится уходящий парламент. После выборов назначим ответственное правительство, которое будет основываться на стабильном парламентском большинстве", – сказала Санду.

Про "ответственное правительство" и "хороших людей" в нем граждане республики за последние четыре с лишним месяца слышали неоднократно, но в реальности верится в это с трудом.

Грустное и властное бессилие

Роспуск молдавского парламента лишил нашу страну единственной официальной "головы". Если в теории жить без головы еще как-то можно, то нереализованные инициативы, которые должны были финансово поддержать население и экономических агентов в пандемию, уже на практике начали "пульсировать мигренью" в экономике. Об этом заявил бывший мэр Кишинева Серафим Урекян в эфире студии Sputnik Молдова. Собеседник считает, что Молдова сегодня переживает непростые времена.

Сказано в эфире Урекян: я поражен импотенцией молдавской власти

"Я, как человек, который последние 30 лет голосовал за независимость Молдовы, просто поражен импотенцией власти. Просто отдали власть без боя. Даже Ленин говорил, что "всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться", – заявил ветеран отечественной политики.

"Сегодня молдавский избиратель, идя на выборы, безразличен к тому, кто побеждает и становится властью. Если ситуация стабилизируется, народ продолжит терпеть", - добавил Урекян.

© Sputnik / Евгений Одиноков Голосование на выборах

Бывший мэр Кишинева высказал опасение, что для Молдовы не исключена и потеря рынков сбыта местной сельхозпродукции.

"Люди в Единцах жалуются, что они хранят в холодильных камерах сто тысяч тонн яблок, которые нигде не могут продать. Такие случаи сказываются на экономическом состоянии страны", – считает политик.

Внутренний и внешний долг, отсутствие компетентного правительства и парламента – все это, по мнению Урекяна, уничтожает в Молдове парламентскую республику для того, чтобы создать президентскую. Но вопрос такого уровня Конституционный суд решить не может. Это подвластно только парламенту.

Кризис в политике и эпический "баттл"

Почему же в республике возник такой тупик во власти, длившийся несколько месяцев подряд? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области права Теодор Кырнац.

Сказано в эфире Кырнац: почему происходила битва Санду, парламента и Конституционного суда

"Мы наблюдали за неким "баттлом" между президентом и парламентом республики. Это происходило, потому что в этой политической битве превыше всего должно было стать соблюдение Конституции Молдовы. Парламент, смещая судей Конституционного суда, вероятно, поступил так, поскольку президент не утвердила 11 февраля кандидата в премьеры, выдвинутого коалицией", – заявил собеседник.

По словам эксперта, депутаты после неутверждения кандидатуры Владимира Головатюка в главы кабмина пошли по опасному и запретному пути, сами пересекли запретную черту и заигрались с текстом Конституции, что привело к выяснению отношений и на уровне КС.

"У Конституционного суда было много работы в этот период, ни в одном государстве не должно происходить таких битв между президентом и высшим законодательным органом", – уточнил собеседник.

Спорная ситуация с судьями КС, по мнению Кырнаца, в этот кризисный период возникла именно потому, что и глава государства, и парламентарии позволили себе вольно трактовать текст и положения Основного закона страны.

"Матч-реванш" от социалистов

Бывший президент и лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин уже отреагировал на заявление главы ПСРМ Игоря Додона о формировании возможного избирательного блока левых партий на досрочных парламентских выборах. Воронин подчеркнул, что возглавляемая им партия выскажется на эту тему только после официального обращения социалистов.

Сказано в эфире Михэеш: какие варианты есть для социалистов при досрочных выборах

Какую тактику выгоднее выбрать ПСРМ, чтобы иметь шансы сформировать правящую коалицию в высшем законодательном органе страны после выборов? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Роман Михэеш.

© Photo : Miroslav Rotari Брифинг для прессы Председателя ПСРМ И. Додона

"Социалистам выгоден сценарий создания вокруг своей партии мощного левоцентристского и пророссийского блока. Это станет возможно, если они смогут убедить коммунистов Воронина. Я просчитал их заготовку: они хотят договориться с ПКРМ, у которых, по моим подсчетам, есть в запасе где-то 5%", – отметил собеседник.

© Sputnik / Ruslan Shalapuda Владимир Воронин

По словам эксперта, главной задачей социалистов на предвыборном этапе является маргинализация политформирования "Наша партия" Ренато Усатого. Аналитик заметил характерное этому поведение ряда депутатов от ПСРМ, которые потребовали у следственных органов проверить источники финансирования и заработка главы "Нашей партии".

"Они видят именно в Усатом и его партии главных противников на выборах. Для этого им надо создать большой левоцентристский конгломерат с коммунистами и более мелкими партиями", – добавил Михэеш.

Ответный удар

При таком сценарии развития событий социалисты во главе левоцентристского блока могут выйти к электорату с месседжем о формировании блока, ориентированного на развитие стратегических, партнерских отношений с Россией. Если такая предвыборная коалиция станет возможной, то по мнению Михэеша, в опасности непрохождения в парламент окажется и Партия "Шор", и политформирование во главе с Усатым.

Удастся ли лидеру Партии социалистов, экс-президенту республики Игорю Додону образовать мощный электоральный фронт для противодействия прозападным силам во главе с Майей Санду? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, экс-вице-премьер Виктор Степанюк.

"Силы надо мобилизовать не только против решений Конституционного суда, которые противоречат Основному закону. Нужно объединять общество, консолидировать те силы, которые могут и должны работать на развитие и модернизацию нашей страны. Поэтому призыв Додона – хороший, но сильно запоздалый", – заявил собеседник.

По словам эксперта, с призывом о сплочении всех здоровых сил молдавского общества выступали некоторые молдавские политики на протяжении последних 20 лет, прежде всего, речь идет о председателе ПКРМ, третьем президенте Молдовы Владимире Воронине, а также об экс-главе государства Игоре Додоне. Однако все ими сказанное и предпринятое в этом направлении оказалось лишь на уровне теории.

Сказано в эфире Степанюк: сможет ли Додон объединить все силы против Санду

"К сожалению, данные ведущие политики сделали в этом направлении мало. Они вроде этого желали, но достаточных мер не предприняли. То, о чем говорит Додон, – правильно, но решение, повторюсь, запоздало", – добавил Степанюк.

По мнению экс-вице-премьера правительства Молдовы, сейчас необходимо определить, какие государственные силы готовы к диалогу с Партией социалистов и Додоном, поскольку ошибок политформированием за последние два года было допущено достаточно.

Народ, не доверяющий власти

Вот уже несколько лет в рейтинге доверия среди населения страны лидирует церковь, а государственные институты и ведомства "плетутся в хвосте" данных социологических опросов. Среди причин такого явления специалисты выделяют высокий уровень коррупции, опоясавший многие госструктуры и систему юстиции, а также предельную безответственность некоторых политических деятелей по отношению к собственным же избирателям и обещаниям, которые ранее были даны им.

Почему в республике не доверяют в полной мере тем, кого выбирают? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

Сказано в эфире Жук: я знаю, почему граждане Молдовы так не доверяют своему государству

"Мы наблюдаем за борьбой различных политических группировок в стране по принципу "кто – кого". Эти группировки являются конкретными партиями, которые совсем забыли о том, что существуют законные рамки, что есть Конституция, что есть и критерий независимости институтов власти", – заявил собеседник.

По словам эксперта, не все ведомства в Молдове должны служить каким-то конкретным политикам и их узкопартийным, корыстным интересам, идущим вразрез с теми чаяниями, которые на них возлагают простые граждане.

"Может быть, кому-то не нравятся определенные решения, но идти против них неправильно. Это не приносит никаких политических очков не только политическим партиям, участвовавшим в процессе. Тогда независимость институтов власти ставится под сомнение, а граждане думают, что в этой республике все покупается и продается", – добавил политолог.

По мнению Жука, именно названные факторы вызывают у граждан неприязнь к функционированию государственных институтов, а уровень доверия к ним остается на предельно низком уровне.

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