Дайджест недели: неизбежность досрочных выборов в Молдове и борьба партий

Уже совсем скоро в республике продут досрочные выборы, гражданам предстоит определить новый состава высшего законодательного органа страны 11 июля.

На досрочных парламентских выборах в Молдове смогут проголосовать 3 282 783 избирателя.

Именно столько граждан Молдовы с правом голоса зарегистрированы в Государственном реестре избирателей, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Из общего числа избирателей 2 787 752 гражданина проживают на территории Правобережья. Разницу составляют граждане, зарегистрированные в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра, неподконтрольных властям Республики Молдова (258 287 человек), и граждане, не имеющие регистрации по месту пребывания или жительства, в том числе находящиеся за границей, – 236 744 человека.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года. Они будут проходить по одному общенациональному округу.

Битва титанов или мышиная возня?

Выборы в Молдове – это "смертельная схватка" за власть, которая повторяется в стране каждые 4 года. Так диктуют политические циклы. Поэтому в какой-то момент и Майя Санду, и Игорь Додон тоже уйдут с арены, это лишь вопрос времени. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Виталий Катанэ.

Сказано в эфире Катанэ: насколько граждане Молдовы устали от битвы Санду и Додона

"Сегодня Майя Санду и Игорь Додон выступают на первых ролях, поскольку олицетворяют определенные тенденции. В противостоянии с Санду Додон стал лидером на левом фланге", – пояснил собеседник.

© Sputnik / Miroslav Rotari Игорь Додон и Майя Санду

Эксперт отмечает, что одновременно с наращиванием темпов в политике рейтинг Санду начал снижаться. И этому есть ряд объективных объяснений.

"Снижаться рейтинг Санду начал сразу после того, как она стала президентом Молдовы. Чего стоят ее интриги по роспуску парламента и назначению премьер-министра! Все это создало негативный тренд", – убежден Катанэ.

Политический аналитик уверен, что снижение рейтинга Санду также понизит градус напряжения в противоборстве с Додоном. Это, в свою очередь, позволит заявить о себе другим политическим силам в Молдове.

В любом случае такой "военный" тандем, как Санду и Додон, актуален до тех пор, пока Майя Санду занимает кресло президента. А что будет дальше – покажет развитие предвыборных событий, считает эксперт.

Внутривидовая борьба

Внутривидовая политическая борьба охватила оба фланга и даже центр. В канун досрочных парламентских выборов левый фланг представлен несколькими политическими формированиями, амбициозные лидеры которых терпеть не могут друг друга. Политолог Сергей Манастырлы в эфире студии Sputnik Молдова рассказал, как будут сращиваться "бульдоги с носорогами".

Сказано в эфире Манастырлы: как происходит борьба между ведущими молдавскими политиками

"Для чего нужно создавать блоки? Это бессмысленно. Скорее наоборот, партии понесут потери. Ренато Усатый тоже вслед за Игорем Додоном и партией социалистов якобы создает блок: взвалит на себя политиков, которые самостоятельно в парламент не проходят. Это дополнительная нагрузка и мазохизм", – сказал эксперт.

Политолог уверен, что идея социалистов о выступлении на выборах единым политическим блоком, объединяющим левое движение в Молдове, красиво выглядит лишь на бумаге.

"В Молдове нет левого политического движения. Политические партии слева являются лишь условно левыми, так как они сильно отличаются по своему доктринальному спектру. Социалистов правильнее отнести к консервативным традиционалистам", – добавил Манастырлы.

Партия Ренато Усатого, считает политолог, как и бывшая партия Владимира Плахотнюка, построена исключительно на харизме и воле ее лидера. Говорить о какой-либо левой доктрине не приходится.

© Sputnik / Kostis Nantamis Участник демонстрации

Доктринально, по словам политолога, выстроена партия Марка Ткачука и Юрия Мунтяна "Гражданский конгресс", но они испытывают сложности с привлечением людей, формированием активов. Поэтому в Молдове на левом фланге полноценные традиционные политические партии отсутствуют, убежден эксперт.

"Представьте себе, что вот из таких "бульдогов и носорогов" будет "сшиваться" предвыборный блок. Где левые, которые являются левыми только в своем названии, будут объединены в некий блок, который, по задумке создателей, должен получить больше голосов, чем каждая партия в отдельности", – считает аналитик.

Тактика Санду и PAS

Согласно ряду социологических опросов, проводившихся в последнее время в республике, реальные шансы на парламентскую трибуну есть у четырех политических формирований: ПСРМ, "Нашей партии" Ренато Усатого, партии "Действие и солидарность" (PAS) и Партии "Шор".

Сказано в эфире Крылов: как поведут себя на выборах PAS и другие партии

Но главная интрига заключается в том, какую тактику они предпочтут реализовывать в ходе предвыборной гонки, пойдут на суд избирателя в одиночку или создавая блоки, чтобы в результате упрочить свой результат. Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, депутат первого созыва парламента республики Валентин Крылов.

"Думаю, что PAS уже однозначно дала понять, что никаких союзников у нее на выборах не будет. Эта партия пойдет самостоятельно, можно предположить, что расчет делается на голосование в диаспоре, чтобы "нарисовать" столько голосов, сколько необходимо", – сказал собеседник.

По словам эксперта, если учитывать, что на праволиберальном фланге есть небольшие партии, у которых мало шансов на прохождение в парламент республики, они вполне могут присоединиться в электоральной борьбе и поддержать партию, лояльную к президенту Санду.

"Но с ними ей невыгодно делать политический союз, учитывая, что там есть силы унионистского толка. Партия "Действие и солидарность" избавится от этих сил в своем политическом сегменте", – добавил аналитик.

При такой тактике, по словам Крылова, политформирование, лояльное Санду, будет действовать по принципу: "заграница нам поможет", подспудно думая о том, что сможет сформировать большинство в новом составе высшего законодательного органа страны.

А кто пройдет?

У кого есть реальные шансы на прохождение в парламент, а какие из политических формирований в него не попадут? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Игорь Волницкий.

Сказано в эфире Волницкий: какие партии пройдут в парламент Молдовы после досрочных выборов

По его словам, реальные шансы на политический успех имеют 4 партии, среди них - ПСРМ, "Действие и солидарность" (PAS), "Достоинство и правда" (Платформа DA) и Партия "Шор".

"По всем опросам в парламент попадает и Партия "Шор", которую возглавляет бывший мэр Оргеева, но все опросы показывают разную картину. По некоторым из них, стать парламентской может и Платформа DA, по другим, имеет шансы на прохождение в парламент и Демократическая партия", – сказал собеседник.

Эксперт не исключил, что результаты ряда опросов общественного мнения могут быть неточны и не четко отражать политическую ретроспективу страны, вследствие чего в депутатских креслах могут оказаться и представители сразу 5-6 политических сил.

© Sputnik / Mihai Caraus Парламент Республики Молдова

Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы утвердили предварительную смету расходов для организации и проведения досрочных парламентских выборов, которые запланированы в республике на 11 июля.

Предварительная смета расходов для организации и проведения досрочных парламентских выборов 11 июля составляет 125 миллионов 46,7 тысячи леев.

Эти деньги включают затраты на деятельность ЦИК, окружных избирательных советов второго уровня, электоральных бюро участков для голосования внутри страны и за рубежом, а также расходы на средства защиты от COVID и на деятельность Центра непрерывного образования в избирательной сфере при Центральной избирательной комиссии.

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