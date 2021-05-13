Симонов: природные запасы РФ – на сколько их хватит

Какими запасами нефти и газа сегодня обладает Россия, и как их наличие вообще можно прогнозировать, объяснил известный энергетик.

Сказано в эфире Симонов: природные запасы РФ – на сколько их хватит

Запасы нефти и газа в России – ресурс исчерпаемый. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что при современной добыче запасов нефти хватит на 59 лет, а природного газа – на 103 года. Чиновникам, которые делают такие громкие заявления, необходимо давать разъяснения, чтобы люди правильно их понимали, заявил в эфире студии Sputnik Молдова генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), член подкомитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по энергетике Константин Симонов.

"Это не означает, что вы проснетесь через 103 года, а в России нет ни молекулы газа, все потратили. На самом деле речь идет о текущих разведанных геологических запасах, это то, что мы сегодня открыли. При этом по нефти у нас открытия сокращаются, а по газу – нет. И по-прежнему мы открываем крупные месторождения", – отметил он.

По мнению эксперта, сегодня в России не изучен арктический шельф, а также не до конца изучена Восточная Сибирь. Надо понимать, что эти сроки являются коэффициентом запаса к текущей добыче. Это запасы, открытые геологическими организациями и поставленные на государственный баланс. Это не значит, что больше в России нечего разведывать.

"Новые технологии позволяют США по-другому оценивать запасы месторождений и потенциал их добычи. Сланцевая революция показала, что стоит изменить модель оценки и можно открыть новые запасы, где их абсолютно не должно быть. Штат Техас благодаря сланцевой революции получил новую жизнь", – считает Константин Симонов.

Развитие новых технологий – это ключ к новым месторождениям. Сегодня, помимо добычи традиционной нефти, разрабатывают нефть нетрадиционную, запасы которой не ставили на баланс, поскольку считали, что добыть их невозможно, – приводит пример энергетик.

"Каждая страна должна просчитывать свой будущий энергобаланс, исходя из того, какими она обладает энергоносителями и во сколько ей обходится производство топлива и электроэнергии разных видов. Россия – крупнейший экспортер углеводородов. Германия, например, очень крупный импортер углеводородов. Думать, что энергетика России должна строиться по немецким принципам, это как ориентировать сельское хозяйство России на сельское хозяйство Эквадора. Вместо картошки будем сажать бананы", – заключил собеседник.

Необходимо учитывать специфику каждой страны. Российский газ покупает Германия и для этого не нужны ветряные и солнечные электростанции, убежден эксперт.

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