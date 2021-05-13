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Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Sputnik / Григорий Сысоев

Захарова: вызывает сожаление вмешательство Запада в молдавские внутриполитические процессы

Сказано в эфире
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Sputnik Молдова
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга рассказала об отношении России к ситуации в Молдове.

Сказано в эфире
Захарова: вызывает сожаление вмешательство Запада в молдавские внутриполитические процессы

Россия рассчитывает на проведение в Молдове честных и открытых парламентских выборов – об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Мы внимательно следим за ситуацией в этой стране, где 11 июля состоятся парламентские выборы. Мы рассчитываем, что они пройдут в атмосфере честной и свободной конкуренции, что результаты будут в полной мере отражать волю жителей республики", - сказала Захарова.

Россия будет наблюдать за выборами в Молдове.

"Мы намерены принять участие в наблюдении за процессом голосования по двусторонней линии и в составе миссий международных организаций, включая СНГ и ОБСЕ. Вызывает сожаление нарастающее вмешательство США и стран ЕС в молдавские внутриполитические процессы, это вмешательство мы решительно осуждаем", - отметила Захарова.

Посольства западных стран открыто вмешиваются в дела Молдовы, уверена дипломат.

"Послы этих государств в Кишиневе без всякого стеснения пытаются оказывать влияние на руководство, органы власти республики, в том числе и ЦИК. В целях реализации политических и экономических интересов собственных стран", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Россия при этом призывает Запад к избавлению от двойных стандартов.

"Проявляются очевидные двойные стандарты, опять же США, страны ЕС диаметрально противоположно ведут себя по отношению к действиям нынешнего президента и ее предшественника, то же самое относится к различным фракциям молдавского парламента. Подобные действия являются проявлением неуважения к молдавскому народу, суверенитету страны и способно привести к еще большей поляризации и дестабилизации общества. В очередной раз призываем наших западных партнеров отказаться от практики двойных стандартов и прекратить неприкрытое вмешательство во внутриполитические процессы республики Молдова, что особенно важно в период подготовки досрочных парламентских выборов", - заключила Захарова.   

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