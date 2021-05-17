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Политолог Павел Фельдман
ИСИП РУДН

Фельдман: кибервойна в мире уже идет

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Sputnik Молдова
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Эксперт рассказал, какие силы западные страны затрачивают на хакерские атаки, кибершпионаж и кибервойны.

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Фельдман: кибервойна в мире уже идет

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что в 2020 году большинство хакерских атак против России фиксировалось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах. О кибервойнах с Россией в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман.

"Так и есть: действуют настоящие кибервойска, которые являются составной частью армий ведущих мировых государств. Но не только они. Сегодня хакеры – это квазигосударственные структуры, работающие по теневому найму на государственные органы западных держав. И это уже ни для кого не является тайной. Киберпространство сегодня – это такой же фронт для ведения современных войн, как земля, воздух, вода или космическое пространство. Все ведущие мировые игроки нарастили здесь колоссальный потенциал", – сказал Фельдман.

Для отражения кибератак в Вооруженных силах России создали войска информационных технологий. По словам политолога, в их работе есть принципиальное отличие.

Топливные резервуары компании Colonial Pipeline в аэропорту города Шарлотт, США
© REUTERS / COLONIAL PIPELINE
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"Любое действие рождает противодействие, не мы первые начали таким образом использовать киберпространство. Но когда на нашу страну начали совершать постоянные хакерские атаки, когда мы осознали внешнеполитическую угрозу, то и Россия создала весьма достойные структуры, которые способны оказывать противодействие любому хакерскому вмешательству. И, в случае необходимости, отвечать симметрично. Другой вопрос, что мы этого не делаем и, наверное, поступаем правильно, поскольку киберпространство – вещь чувствительная и здесь, как и в вопросах ядерного сдерживания, не стоит переходить определенные границы", – отметил собеседник.

Современная Россия уже привыкла воспринимать кибератаки на российские органы власти как что-то естественное. "Поскольку эта современная прокси-война – часть большой гибридной войны, и здесь надо просто вырабатывать технологии, которые позволяют качественно держать оборону. У нас эти технологии есть", – подчеркнул эксперт.

Информационные технологии.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Фельдман также отметил, что массовая аудитория, когда о кибератаках из России говорят публичные лица или пишут СМИ, сразу подразумевает российскую власть. Но Россия – это страна, где есть институт государства и где киберпреступность такая же, как в Америке или Китае. Поэтому надо уточнять, идет ли речь о российских структурах или российских гражданах, которые нарушают закон.

"Если речь идет о российской власти, тогда эта претензия существенная и надо приводить доказательства того, что кто-то на официальном уровне давал команду хакерским прокси-структурам взламывать американские сайты. Таких доказательств у них никогда не было и не будет. Значит, подобного рода объявления просто голословны", – резюмировал Фельдман.

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