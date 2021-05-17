Фельдман: кибервойна в мире уже идет

Сказано в эфире Фельдман: кибервойна в мире уже идет

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что в 2020 году большинство хакерских атак против России фиксировалось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах. О кибервойнах с Россией в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман.

"Так и есть: действуют настоящие кибервойска, которые являются составной частью армий ведущих мировых государств. Но не только они. Сегодня хакеры – это квазигосударственные структуры, работающие по теневому найму на государственные органы западных держав. И это уже ни для кого не является тайной. Киберпространство сегодня – это такой же фронт для ведения современных войн, как земля, воздух, вода или космическое пространство. Все ведущие мировые игроки нарастили здесь колоссальный потенциал", – сказал Фельдман.

Для отражения кибератак в Вооруженных силах России создали войска информационных технологий. По словам политолога, в их работе есть принципиальное отличие.

"Любое действие рождает противодействие, не мы первые начали таким образом использовать киберпространство. Но когда на нашу страну начали совершать постоянные хакерские атаки, когда мы осознали внешнеполитическую угрозу, то и Россия создала весьма достойные структуры, которые способны оказывать противодействие любому хакерскому вмешательству. И, в случае необходимости, отвечать симметрично. Другой вопрос, что мы этого не делаем и, наверное, поступаем правильно, поскольку киберпространство – вещь чувствительная и здесь, как и в вопросах ядерного сдерживания, не стоит переходить определенные границы", – отметил собеседник.

Современная Россия уже привыкла воспринимать кибератаки на российские органы власти как что-то естественное. "Поскольку эта современная прокси-война – часть большой гибридной войны, и здесь надо просто вырабатывать технологии, которые позволяют качественно держать оборону. У нас эти технологии есть", – подчеркнул эксперт.

Фельдман также отметил, что массовая аудитория, когда о кибератаках из России говорят публичные лица или пишут СМИ, сразу подразумевает российскую власть. Но Россия – это страна, где есть институт государства и где киберпреступность такая же, как в Америке или Китае. Поэтому надо уточнять, идет ли речь о российских структурах или российских гражданах, которые нарушают закон.

"Если речь идет о российской власти, тогда эта претензия существенная и надо приводить доказательства того, что кто-то на официальном уровне давал команду хакерским прокси-структурам взламывать американские сайты. Таких доказательств у них никогда не было и не будет. Значит, подобного рода объявления просто голословны", – резюмировал Фельдман.

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