Юшков: политическая акция "Северному потоку — 2" не помеха

Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) распорядилось продолжить строительство газопровода "Северный поток — 2" в экономической зоне Германии, разрушив планы США на поставку в Европу сжиженного природного газа.

Сказано в эфире Юшков: политическая акция "Северному потоку-2" не помеха

Решение было ожидаемым, поскольку все прекрасно понимали, что претензии псевдо-экологов являются политической акцией и никакого отношения к защите окружающей среды и животных не имеют. Обычно не ангажированные экологи обсуждают такие проекты и пытаются на них повлиять на стадии общественных слушаний, а не когда осталось достроить несколько десятков километров. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

"Претензии экологов совершенно не обоснованы. На этом маршруте уже 10 лет лежит "Северный поток-1" и никому не вредит. Ведется мониторинг окружающей среды. Пойдут суда и будут распугивать птичек или рыбок – странный аргумент. Поскольку Балтийское море очень насыщенно судоходством и там ходит много судов. Поэтому никаких реальных оснований для иска не было", - убежден эксперт.

По мнению Юшкова, Германия бюрократически была обязана иск рассмотреть. Это не задержало строительства, поскольку суда-трубоукладчики находились и до сих пор находятся в датской, а не в немецкой акватории. А речь шла о немецких водах.

"Сейчас трубоукладочной барже "Фортуна" осталось доложить в датской акватории около 10 километров – это недели две. После чего "Фортуна" вернется в немецкую акваторию. В июне должен быть полностью достроен и сварен немецкий участок и готова первая нитка "Северного потока — 2". Вторую нитку строит краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский". На Балтике сейчас хорошая погода, судно должно выйти на темп 1-1,5 километра в сутки. Судну осталось проложить 75 километров трубы", - заключил собеседник.

Летом судно "Академик Черский" также завершает трубоукладочные работы, поэтому псевдоэкологи на строительство проекта "Северный поток— 2" никак не повлияли.

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