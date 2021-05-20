Котенок: США ДОН не нужен, и Россия не будет им заниматься

Россия выходит из Договора по открытому небу (ДОН) от 1 января 2002 года, который позволял 34 странам-участницам собирать информацию о вооруженных силах друг друга, после расторжения ДОН США в 2020 году.

Сказано в эфире Котенок: США ДОН не нужен, и Россия не будет им заниматься

История о ДОН давняя, но простая и открытая со стороны России. США этот Договор по открытому небу не интересовал, поэтому они из него вышли, денонсировав в одностороннем порядке, несмотря на свое участие. Об этом заявил в эфире радио Sputnik военный обозреватель Юрий Котенок.

"Очевидно, что американцам не нравится, когда представители других стран могут проводить мониторинг и съемку их стратегических объектов. После выхода США из ДОН Договор об открытом небе потерял смысл, поскольку остальные страны-участницы, кроме России, являлись – если речь идет о странах Западного блока – сателлитами США и державами, которые идут строго в фарватере решений Вашингтона", - считает эксперт.

Россия, по мнению военного обозревателя, решила плавно выйти из договора после действия американцев. Об этом заявило дипломатическое ведомство, а затем в аппарате президента Владимир Путин также поднял этот вопрос. Теперь все завершилось. Голос Москвы, предлагавший Вашингтону вернуться к договору и использовать свое право в мониторинге стран-участников, он не услышал. Последствий для Россия нет, так как договор являлся жестом доброй воли.

"Участники договора могли легально вести съемку стратегически важных объектов на территории стран-участниц. Выход из договора не несет никаких дивидендов. Это лишь определение позиции. Америке это не нужно, и Россия не будет этим заниматься", - подчеркнул собеседник.

Это, убежден Котенок, лишь показало, что взаимодоверие между США и Россией на международной арене с точки зрения попыток наладить нормальные отношения сделало шаг назад.

"К сожалению, как и во многих случаях, зачинщиками подобного рода действий выступают именно наши заокеанские "партнеры". И это несмотря на различные декларации, которые иной раз проскальзывают у первых лиц США, – Джозефа Байдена, госсекретаря или спикеров Белого дома. Конкретные действия США говорят о том, что Америка не собирается вести нормальный, конструктивный диалог", - заключил собеседник.

Россия не раз констатировала этот прискорбный факт. Юрий Котенок не исключает, что США посчитали участие в ДОН бесполезным для себя шагом, поскольку этот мировой игрок обладает спутниковыми системами слежения. Поэтому США не хотят играть в игру поддержки отношений на уровне этого договора.

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