Захарова: Россия призвала США и Евросоюз не вмешиваться в дела Молдовы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 21 мая заявила, что США и ЕС продолжают вмешиваться в предстоящие парламентские выборы в Молдове.

Сказано в эфире Захарова: Россия призвала США и Евросоюз не вмешиваться в дела Молдавии

"МИД РФ неоднократно обращал внимание на попытки вмешательства США и государств-членов ЕС во внутриполитические процессы в Молдавии. Мы вынуждены вновь констатировать, что по мере приближения даты внеочередных парламентских выборов в Республике Молдова, которые должны состояться 11 июля этого года, агрессивная риторика у западных представителей лишь набирает обороты", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Она обратила внимание на заявление главы делегации Евросоюза в Молдове Петера Михалко, сделанное 18 мая в эфире передачи "Час экспертизы".

"Петер Михалко вновь допустил непозволительную для дипломата критику в адрес органов государственной власти Молдавии, акцентировав несовершенство системы правосудия Республики Молдова и открыто заявив, что "новый молдавский парламент должен быть заслуживающим доверия". Подобное проявление неуважения к основным политическим институтам Молдавии и избирательность в определении объектов критики, которыми всегда становятся политические силы республики, выступающие за развитие диалога с Российской Федерацией, стало, к сожалению, обычной практикой стран Запада", - сказала Захарова.

По ее словам, Россия выступает за развитие "по-настоящему равноправных, дружественных отношений с Республикой Молдова, в основе которых - соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела, уважение молдавского народа и готовность к диалогу с институтами власти, сформированными в результате его волеизъявления".

"Мы в очередной раз призываем США и ЕС отказаться от политики вмешательства во внутренние дела суверенных государств и влияния на происходящие в них внутриполитические процессы", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Захарова призвала страны ЕС и США не вмешиваться во внутренние процессы суверенных государств.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova