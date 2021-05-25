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Майя Ломидзе
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Ломидзе: туризм расшевелил мировой ковидный ступор

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Sputnik Молдова
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Директор Ассоциации туроператоров России объяснила, как туризм, получив колоссальный удар от пандемии коронавируса, расшевелил мировой ковидный ступор.

Сказано в эфире
Ломидзе: туризм расшевелил мировой ковидный ступор

Для туризма ковидный период стал периодом парадоксов. С одной стороны, ни одна отрасль не пострадала так, как путешествия – причем не только в России, но и во всем мире. Нам пришлось пережить ограничения даже на передвижения в соседний дом, это колоссальный удар по всей индустрии, – заявила в ходе онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"С другой стороны, именно в ковидный период в России придумали и написали нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". И в этот период очень многие регионы России пересмотрели свое отношение к туризму, как просто к отрасли экономики. Туризм стал тем двигателем, который расшевелил ковидный ступор", – сказала эксперт.

По ее мнению, многие регионы России, помимо всплеска заболеваний, еще и "пережили шок от столкновения с совершенно другой реальностью. И туризм стал тем ключиком, который открывает двери в другую реальность. Этот пересмотр отношений к туризму оживил очень многие процессы".

Иностранные туристы
© Sputnik / Максим Блинов
Эксперт сообщил, через сколько лет сфера туризма выйдет из кризиса

"От такого колоссального удара индустрия туризма пока не оправилась, несмотря на повышенный спрос на внутренний туризм, растущие туристические потоки и перспективную доходность", – подчеркнула Ломидзе.

Она напомнила, что ранее доход в сфере туризма формировался их трех его видов: внутреннего, выездного и въездного. Сегодня въездной туризм в России снизился более чем на 97%. По выездному туризму – из более чем 50 стран в обойме у туроператоров осталось не более 10%. Очевидно, что такие потери покрыть за счет внутреннего туризма невозможно.

"Несмотря на такой огромный удар, туризм переживает невероятное оживление. Я считаю, что COVID очень многое дал туризму. Как бы парадоксально это не звучало", – заключила директор Ассоциации туроператоров России.

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