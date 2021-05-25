Ломидзе: туризм расшевелил мировой ковидный ступор

Сказано в эфире Ломидзе: туризм расшевелил мировой ковидный ступор

Для туризма ковидный период стал периодом парадоксов. С одной стороны, ни одна отрасль не пострадала так, как путешествия – причем не только в России, но и во всем мире. Нам пришлось пережить ограничения даже на передвижения в соседний дом, это колоссальный удар по всей индустрии, – заявила в ходе онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"С другой стороны, именно в ковидный период в России придумали и написали нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". И в этот период очень многие регионы России пересмотрели свое отношение к туризму, как просто к отрасли экономики. Туризм стал тем двигателем, который расшевелил ковидный ступор", – сказала эксперт.

По ее мнению, многие регионы России, помимо всплеска заболеваний, еще и "пережили шок от столкновения с совершенно другой реальностью. И туризм стал тем ключиком, который открывает двери в другую реальность. Этот пересмотр отношений к туризму оживил очень многие процессы".

"От такого колоссального удара индустрия туризма пока не оправилась, несмотря на повышенный спрос на внутренний туризм, растущие туристические потоки и перспективную доходность", – подчеркнула Ломидзе.

Она напомнила, что ранее доход в сфере туризма формировался их трех его видов: внутреннего, выездного и въездного. Сегодня въездной туризм в России снизился более чем на 97%. По выездному туризму – из более чем 50 стран в обойме у туроператоров осталось не более 10%. Очевидно, что такие потери покрыть за счет внутреннего туризма невозможно.

"Несмотря на такой огромный удар, туризм переживает невероятное оживление. Я считаю, что COVID очень многое дал туризму. Как бы парадоксально это не звучало", – заключила директор Ассоциации туроператоров России.

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