Смирнов: политики в бизнесе преследуют свои цели

Сказано в эфире Смирнов: политики в бизнесе преследуют свои цели

Сразу два авиаперевозчика – французская авиакомпания Air France и финская Finnair – 25 мая приостановили полеты в воздушном пространстве Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

Поводом стал призыв госсекретаря при министерстве транспорта Франции Жана-Батиста Джеббари к местным авиакомпаниям бойкотировать воздушное пространство республики и приостановить разрешения на полеты белорусского перевозчика "Белавиа". Власти Финляндии присоединились к бойкоту.

ЕС заявил о новых санкциях против властей Белоруссии, призвав авиаперевозчиков отказаться от полетов над республикой. Этому призыву последовали латвийская авиакомпания airBaltic, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS и немецкая Lufthansa. Литва ввела запрет на авиасообщение, Украина планирует это сделать.

Европейские аэропорты начали отказываться принимать самолеты "Белавия". Утренний рейс из Минска в Париж был отменен утром 25 мая.

"Белоруссия находится на протоптанном авиационном пути. Через белорусское небо проходит самое короткое расстояние из Европы на Восток. Бойкот Белоруссии увеличит время полетов, расход авиакеросина и стоимость авиабилетов. Ведь когда в бизнес вмешивается политика, политики не думают о бизнесе. Они преследуют свои цели", - заявил в эфире радио Sputnik председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая сел в Минске после данных о ложном минировании. На борту воздушного судна находился объявленный Белоруссией в международный розыск Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta и главред Telegram-канала "Беларусь головного мозга", признанных в республике экстремистскими. Его задержали в аэропорту Минска.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

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