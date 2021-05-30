Дайджест недели: вмешательство Запада в дела Молдовы и коммунисты с ПСРМ

Уходящая неделя была богатой на политические и иные события, обозреватель студии Sputnik Молдова и ведущие эксперты проанализировали текущую ситуацию.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Традиционно в преддверие выборов в Молдове проходят консультации прозападных политиков с зарубежными кураторами, мнение которых отечественные представители политического истеблишмента воспринимают как руководство к действию, как некую дорожную карту, придерживаться которой надо неукоснительно. Не исключение и президент страны Майя Санду, которая, побывав в Германии, вела переговоры с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Западная позиция по Молдове

Политолог, историк и доктор философии Борис Шаповалов в эфире студии Sputnik Молдова отметил, что надо прояснить, в чем именно проявляется вмешательство во внутренние дела Молдовы со стороны Штайнмайера, так как "каждый имеет право высказать свою точку зрения".

Сказано в эфире Шаповалов: вмешивается ли Запад в молдавские выборы

Германия заинтересована в демократической, стабильной и процветающей Молдове. Об этом заявил Штайнмайер на пресс-конференции по итогам встречи с Санду. "В Германии мы на двустороннем уровне, а также на европейском уровне выступаем за поддержку вашей страны. Мы хотим дружбы, партнерства между Европейским союзом и Республикой Молдова", – сказал он.

"Конечно, мы обсудили и внутриполитическую ситуацию в Молдове, за которой пристально следили и в Германии, и два последних решения Конституционного суда Молдовы (об отмене ЧП и о роспуске парламента – прим. ред.), которые подготовили почву для досрочных выборов в республике, для избрания нового парламента", – заявил президент Германии.

По словам Штайнмайера, вне зависимости от исхода выборов в молдавском обществе наблюдается сильная поляризация.

"Это откровенная поддержка определенного кандидата. Потому что если это прозвучало, то прозвучало это специально и целенаправленно. Всем понятно, какие политические силы Франк-Вальтер Штайнмайер имеет в виду. Он имеет в виду Партию социалистов Республики Молдова, которая якобы не уважает Конституционный суд Молдовы. А за что Партия социалистов и граждане Молдовы должны уважать Конституционный суд, который сам принимает неконституционные решения? Об этом говорят специалисты и есть рекомендации Венецианской комиссии", – сказал Шаповалов.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Флаг Евросоюза в главном здании Совета Европы в Страсбурге

По мнению эксперта, президент ФРГ таким образом пытается "транслировать свою проевропейскую позицию на проевропейскую партию (Партия "Действие и солидарность"), которую, конечно же, он поддерживает как представитель Европейского союза".

Противовес Санду и Партии PAS

Главным мотивом объединения социалистов с коммунистами стал политический расчет. Политические лидеры партий – Игорь Додон и Владимир Воронин – поняли, что отказ от фрагментации и объединения левых сил может стать выигрышным вариантом в данной ситуации. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Скорее всего, так оно и есть. Поскольку левый электорат привык к тому, что существует одна большая политическая партия, претендующая на голоса избирателей. Долгое время они охотно отдавали свои голоса именно такой партии. После большого раскола ситуация несколько изменилась", – считает эксперт.

По мнению собеседника, социалисты с трудом обошли коммунистов и других конкурентов на повороте. Но после выборов 2014 года конкуренты стали множиться в геометрической прогрессии, что создавало "бури" на левом политическом фланге. Электорат был дезориентирован.

Сказано в эфире Чуря: могут ли социалисты и коммунисты взять власть в Молдове

"Лидерство Игоря Додона постоянно ставилось под сомнение. В последнее время это очень ослабило его позиции. Владимир Воронин и коммунисты часто критиковали его", – напомнил аналитик.

© Photo : Facebook / Dodon Igor Игорь Додон и Владимир Воронин

Именно поэтому, убежден Чуря, политический расчет Додона и Воронина в итоге привел к объединению политсил.

"Я думаю, что союз социалистов с коммунистами дает больше шансов лидирующей левой политической силе получить хороший результат. Быть может, для левых сейчас, если сравнить с нулевыми, ситуация является неидеальной, поскольку их электорат несколько уменьшился, но при надлежащей мобилизации левые могут получить 40% от общего количества голосов", – сказал собеседник.

Чуря заметил, что такая приличная явка электората дает левоцентристским партиям шанс на создание мажоритарного альянса в новом парламенте Молдовы.

Противоречия в молдавском обществе

По результатам социологических опросов, молдавское общество разделилось на три группы. Первая группа (35-40%) выступает за вхождение Молдовы в Европейский союз. Вторая группа (30-40%) считает, что Молдова должна войти в Евразийский экономический союз.

"В третью репрезентативную группу (20%) попали люди пассивные, кто сильно устал и деморализован политической борьбой в Молдове. Настолько сильно, что они заранее согласны на присоединение Молдовы к Турции или какой-нибудь стране в Африке", – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

Респонденты в фокус-группах не отрицают помощи, которую оказывают Молдове внешние партнеры. В то же время молдаване приветствуют модернизацию экономики страны и внедрение новых технологий, заявил социолог, говоря об ожиданиях жителей страны от политического класса.

"Политические лидеры Молдовы, тянущие одеяло один – вправо, а другой – влево, теряют всякий смысл. Простые крестьяне задают вопрос: а почему правые проевропейские партии не могут объединить усилия с пророссийскими левыми партиями, получая преференции для страны как с Запада, так и с Востока?" – сказал собеседник.

Социолог отметил, что молдавские граждане также убеждены в том, что объединение именно этих двух разнонаправленных политических векторов благоприятно скажется на процветании республики. И именно такой взвешенный и многовекторный подход властей страны к внешней политике хоть немного улучшит уровень жизни населения, уверен эксперт.

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