Дайджест недели: главные проблемы Молдовы и влияние олигархов

В преддверии досрочных парламентских выборов обозреватель Sputnik Молдова и ведущие эксперты постарались определить наболевшие для страны вопросы, которые тормозят ее развитие и разделают общество.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Пока избирательная кампания еще не вступила в самую активную фазу, а граждане страны повсеместно ведут досужие и оживленные разговоры о том, кто же все-таки одержит верх в заявленной электоральной гонке. Пора остановиться и подвести итоги, выяснить, какие главные препятствия встают на пути страны, и разобраться, есть ли пути их решения.

Кукловоды и марионетки

Такое явление, как олигархизация власти, на постсоветском пространстве связано с переходным периодом и незрелыми процессами демократии. К моменту, когда в Республике Молдова повысится степень развития демократических институтов, общества и власти, появится меньше возможностей для олигархизации политических партий и институтов государственной власти. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

Сказано в эфире Жук: можно ли избавить Молдову от олигархов

"Конечно, и в зрелых демократиях Запада мы тоже видим множество расследований: история с Сильвио Берлускони в Италии, Гельмутом Колем в Германии, Жаком Шираком во Франции. Но там для олигархизации существует меньше возможностей, а на постсоветском пространстве – наоборот, здесь власть является целью для достижения личных и групповых интересов. Если ты не во власти, тебе сложно обеспечить свои собственные интересы. Поэтому власть является механизмом олигархизации институтов общества", - заявил эксперт.

По мнению Жука, Молдова нуждается в другом уровне демократии: именно при таком условии олигархи Молдовы существенно сузят свои возможности.

"Перспективы уменьшить влияние олигархов на институты государственной власти и народ Молдовы весьма призрачны", - заключил собеседник.

Фактор диаспоры как политический козырь

Политический аналитик отметил, что с момента обретения Молдовой независимости количество граждан с правом голоса в республике значительно сократилось.

Молдавская диаспора, граждане, живущие и работающие за рубежом, похоже, стали новым политическим козырем, особенно в период электоральной кампании и, главным образом, при подсчете голосов. То, как диаспора в европейских странах проявила себя в ходе второго тура президентских выборов в минувшем году, все молдавское общество помнит. Фактически именно эти голоса привели прозападного политика Майю Санду в президентское кресло.

© Sputnik / Miroslav Rotari Унионисты отмечают 100-летие "унири"

Но что вызвало такой ажиотаж при волеизъявлении граждан Молдовы за рубежом? Ответ на этот и другие вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Валентин Крылов.

Сказано в эфире Крылов: как поведут себя на выборах PAS и другие партии

"В таких условиях электоральные конкуренты должны каждый шаг Центральной избирательной комиссии и других партий мониторизировать через микроскоп и кричать на каждом углу о том, что творится. Жителей страны вновь хотят обмануть, не видя в них граждан", - заявил собеседник.

Крылов уверен: партиям надо максимально внимательно работать с Центральной избирательной комиссией, с ее решениями, с тем, что принимается в день голосования и при подсчете результатов волеизъявления народа.

"Каждый день публикуются материалы по формированию избирательных участков по организации голосования в диаспоре. Но посмотрите на число избирателей! Как у нас может быть на 403 тысячи граждан с правом голоса больше, чем было в конце советского периода? Это нонсенс, полностью исключена безопасность избирательного процесса", - добавил Крылов.

© Sputnik / Mihai Caraus Бюллетень для голосования на президентских выборах второй тур

По утверждению аналитика, заявленных в списках избирателей, в том числе за рубежом, просто физически не существует, а с 1991 года, когда Молдова обрела независимость, число людей с правом голоса и вовсе сократилось на 800 тысяч. Крылов недоумевает, как при реальном числе избирателей в 2 миллиона в списках их оказалось на 1 миллион 200 тысяч больше.

"Никто об этом не говорит - ни так называемое гражданское общество, ни неправительственные организации. Они несут ахинею о том, что их настораживает ситуация по голосованию жителей Приднестровья. Им следовало бы озаботиться ситуацией с диаспорой, а не с Приднестровьем. За границей же они рассчитывают получить 200, 300, 400 тысяч голосов, хотя зарегистрировались порядка ста, а откуда остальные?" - отметил Крылов.

Порядок при голосовании за рубежом

Политический аналитик и эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер рассказал, как, по его мнению, должно быть организовано голосование молдавской диаспоры.

Сказано в эфире Брутер: как организовать голосование молдавской диаспоры без фальсификаций

По мнению эксперта, голосование в диаспоре закрывается или ограничивается совершенно стандартными способами. Во-первых, оно проходит на территории Республики Молдова. Во-вторых, участвуют в голосовании только те, кто стоит на консульском учете.

"Все, кто стоит на консульском учете, должны с помощью либо личного присутствия, либо видеорегистрации, которая сохраняется, обязательно сообщить о своем нахождении на территории данного государства и зафиксировать свой адрес. После этого число голосующих в диаспоре на порядок уменьшится", – отметил аналитик.

По мнению Брутера, диаспора имеет полное право принять участие в голосовании. Вопрос лишь в том, что любое голосование должно проходить по определенной процедуре. За пределами страны эта процедура должна быть жестче, поскольку контроль меньше.

В случае наличия контроля и соблюдения всех предписываемых норм законодательства можно голосовать.

"Я считаю, что для голосования в диаспоре нельзя регистрироваться на основании некой так называемой личной ответственности. Более того, как могут проголосовать 270 тысяч молдаван, если зарегистрировались только 90 тысяч?" – заключил политолог.

Геополитическая встряска без конца

Республика Молдова находится на перепутье геополитических зон, поэтому и у народа Молдовы всегда есть альтернатива – или на Восток, или на Запад, хотя ведущие эксперты как внутри страны, так и за ее пределами всегда призывали молдавских управленцев к ведению взвешенного, сбалансированного и многовекторного внешнего курса.

Почему молдавские политики постоянно занимаются встряской страны и ее народа и не могут прийти к сбалансированному внешнеполитическому знаменателю? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал директор российского Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

Сказано в эфире Добромелов: чего на самом деле не хватает Молдове

"Дело в том, что исторически это нормальный маятниковый процесс в Молдове, который продолжается уже многие годы. Когда парламентскую и президентскую власть получают сторонники евроинтеграции, то через несколько лет маятник общественного мнения качается в сторону сближения с Россией", - сказал собеседник.

По словам эксперта, процессы, происходящие в Молдове на данном этапе, связаны с тем, что в течение нескольких лет в республике у власти находились сторонники интеграции с Россией, Евразийским экономическим союзом, а общественное мнение вновь качнулось в направлении евроинтеграционного курса.

"Граждане Молдовы всегда надеются, что ситуация поменяется. Но очень быстро наступает разочарование, происходит поиск новых ярких лиц в политике. Соответственно, меняется и градус общественных настроений. При этом в реальности ничего не происходит, поскольку у ЕС нет заинтересованности в евроинтеграции Молдовы", - добавил Добромелов.

Политолог уверен: прозападные силы в республике, заявляющие о приверженности евроинтеграции, на самом деле заинтересованы лишь в обеспечении на территории страны мощного румынского лобби, не более.

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