Дайджест недели: "сюрпризы" досрочных выборов в Молдове и проблемы коррупции

Уже на следующей неделе начнется активная фаза предвыборной кампании, эксперты спрогнозировали, что может ожидать граждан Молдовы в ходе нее и в день волеизъявления народа.

КИШИНЕВ, 13 июн –Sputnik. Уже сейчас многие жители страны с оживлением обсуждают главную политическую интригу лета 2021 года: за кого отдать свой голос, сможет ли кто-то из молдавских политиков, щедро сыплющих обещаниями, оправдать их хоть на йоту, и вообще – стоит ли еще кому-то верить.

© Sputnik / Mihai Caraus Протест перед зданием Центризбиркома

В этих условиях активизировались и электоральные конкуренты, многие из них вновь используют в качестве "крапленой политической карты" тему борьбы с коррупцией. Как могут складываться отношения между "его Величеством" избирателем и политиками до дня голосования и в решающий день электоральной гонки? И будет ли та самая коррупция, с которой рьяно на словах уже борются некоторые отечественные политики, присутствовать в предвыборной гонке? Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дали эксперты.

"Мертвые души" по-молдавски

Политолог Борис Шаповалов оценил уровень прозрачности предстоящих парламентских выборов 11 июля в Республике Молдова и привел данные, позволяющие отследить вероятную фальсификацию в диаспоре.

© Sputnik / Mihai Caraus Бюллетени для голосования во втором туре президентских выборов

Внутри страны открытая фальсификация на избирательных участках исключена. За этим будут следить 3-4 наблюдателя от каждой политической партии: именно они фиксируют число приходящих избирателей, количество выданных бюллетеней и число проголосовавших. При подсчете голосов также участвуют наблюдатели, а каждый избирательный участок оборудован камерами наблюдения. Поэтому внутри Молдовы фальсификация на избирательных участках исключена. Такой точки зрения придерживается Шаповалов.

Сказано в эфире Шаповалов: есть ли в голосующей диаспоре Молдовы «мертвые души»

"А за рубежом сформированные в Англии, США, Италии, Франции и Германии избирательные участки находятся вне посольств и консульских учреждений. Они неконтролируемы и наблюдателей там фактически нет, поскольку диаспора самостоятельно назначает своих представителей из волонтеров и добровольцев. Самое интересное – то, что люди, которые сами организуют выборы, не являются работниками посольств и консульских учреждений. Это какие-то мифические волонтеры, поэтому проконтролировать правильность процедуры голосования здесь практически невозможно", – утверждает эксперт.

Шаповалов привел данные специалистов, которые подсчитали количество человек, проголосовавших на избирательных участках в Европе во время президентских выборов 2020 года, и потом просчитали всю процедуру. Каждый избиратель успевал проголосовать за 7 или 12 секунд. Это, по словам собеседника, практически невозможно.

Макароны как аргумент

Бывший вице-председатель Центральной избирательной комиссии рассказал о людях, которые перед выборами получают деньги и подарки, и о судьях, которых "крышуют" партии.

Подарки для избирателей перед выборами – это, к сожалению, очень популярная практика в избирательном процессе Молдовы. Многие говорят об усталости людей от выборов, но есть и те, кто требует больше избирательных кампаний, поскольку для них это существенная прибавка к пенсии в виде нескольких пакетов макарон или риса. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал бывший вице-председатель Центральной избирательной комиссии Штефан Урыту.

Сказано в эфире Урыту: как граждане Молдовы продают свое будущее за макароны

"А другие избиратели делают неплохие и даже большие деньги. Мне рассказывали, что в одном гагаузском селе конкурент заплатил 400 евро каждому избирателю. В ответ он планировал получить около 400 голосов, но получил только 40", – рассказал собеседник.

© Sputnik / Miroslav Rotari Супермаркет

С одной стороны, напомнил Урыту, подкуп избирателей запрещен законом, но с другой – нет инструментов, которые позволили бы свидетелю доказать этот факт.

"Свидетель может обратиться в суд, но там вполне может работать ангажированный судья, которого "крышует" какая-либо из политических партий", – рассказал бывший вице-председатель ЦИК.

Урыту констатировал, что "судебная система Молдовы не может и не привыкла работать самостоятельно". Судьям удобнее сделать что-то для определенной партии и спокойно продолжать работать.

Санду и борьба с коррупцией

В преддверие выборов президент страны все чаще говорит о борьбе с коррупцией. От слов уже вроде бы даже перешли к делу, объявив о создании Независимого антикоррупционного консультативного комитета, в состав которого вошли в том числе иностранные специалисты. Финансирование деятельности комитета в составе Джеймса Вассерстрома, Алины Раду, Тамары Разин, Драго Коса и Лауры Штефан обеспечил Евросоюз.

© Photo : Facebook / Maia Sandu Майя Санду обсудила с представителями Еврокомиссии план по восстановлению экономики страны

Президент заявила, что антикоррупционный комитет будет "вправе расследовать любые проявления и подозрения в коррупции на любом уровне".

На встрече с делегацией Европейской комиссии Санду подчеркнула, что, помимо восстановления экономики Молдовы и улучшения деловой среды, главными вопросами в повестке дня для нее являются реформа юстиции и борьба с коррупцией.

Но можно ли искоренить коррупцию на всех ее уровнях? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Валентин Крылов.

Сказано в эфире Крылов: сможет ли Санду побороть коррупцию в Молдове

"Возможно, у нынешнего президента Молдовы есть искреннее желание как-то активно действовать в борьбе с коррупцией, но, рискну предположить, что действующий глава государства не понимает эту проблему так, как должен понимать человек не только на ее месте, но и любой, кто служит государству от начала и до конца", – прокомментировал ситуацию эксперт.

Крылов убежден, что "борьба с коррупцией – серьезная и многогранная проблема, вокруг которой ходит много разговоров, но в конечном итоге – нулевой выход".

Население страны "голосует ногами"

Пока страна вновь ввергнута в очередную пучину политических страстей, обусловленных досрочными парламентскими выборами, многие граждане вовсе не заинтересованы в этом, а ищут для себя и своих семей источник дохода, зачастую будучи вынужденными уезжать из страны.

Согласно статистическим отчетам последних лет, ежегодно Молдову покидают порядка 35 тысяч трудоспособных граждан. И отнюдь не от хорошей жизни.

Председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану в эфире студии Sputnik Молдова проанализировал, почему так происходит и чем обусловлен процесс миграции.

Сказано в эфире Мокану: к чему привел Молдову распад Советского Союза

Для грамотного социологического анализа необходимо отделить сельское население от городских жителей. Кто составлял структуру сельского населения? В основном это были механизаторы, доярки, работники колхозов и совхозов. Административную элиту представляли работники комсомольских и партийных органов, профсоюзов и органов местной власти, но 90% населения составляли люди, задействованные в сельском хозяйстве.

Что с ними случилось после развала Советского Союза, когда Молдову выставили с российского рынка? – задал вопрос в эфире студии Sputnik Молдова Виктор Мокану.

"Россия была вынуждена обеспечить свою экономическую безопасность: продукцию, которую на российский рынок поставляли Молдова, Украина и страны Балтии, заменили товарами из Аргентины, Бразилии и других стран. И те смогли поставлять в больших количествах. Возможно, на это повлиял и эффект цены, когда качество продукции не хуже, зато цена ниже", – рассказал эксперт. © Sputnik / Константин Чалабов Картонная старость или Как молдавских пенсионеров доводят "до ручки"

В 90-е годы люди в сельской местности остались без работы, продолжил Мокану. "Их просто выбросили без переобучения и дотаций", – убежден эксперт.

Аналогичная история случилась и со многими предприятиями союзного значения. Сотрудникам просто сказали, что они никто, и выбросили их на улицу. В Молдове это десятки тысяч людей, а в постсоветских странах миллионы, на второй день после перехода в капиталистический строй внедрявшие либеральные реформы.

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